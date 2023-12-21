Мирзов об отъезде из РПЛ: «30 лет, контракт закончился – когда, если не сейчас? Телефон разрывался. Решил газануть в «Нефтчи»

Резиуан Мирзов рассказал о переходе в «Нефтчи».

Мирзов перешел в азербайджанский клуб из «Химок» в сентябре 2023 года в статусе свободного агента.

«По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился – когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб.

Что только не предлагали – Кипр, Греция, Саудовская Аравия. Телефон разрывался реально. В России тоже были варианты из нижней части таблицы РПЛ. Но мне очень хотелось уехать, потому что последний сезон был слишком тяжелым и негативным. Не хотелось повторения.

Вот я и решил газануть в «Нефтчи», потому что контракт был уже на руках, хороший вариант», – рассказал Мирзов.

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