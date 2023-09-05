Мирзов перешел в «Нефтчи». Контракт экс-хавбека «Спартака» и «Химок» – на один сезон

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия трансферы Нефтчи высшая лига Азербайджан Резиуан Мирзов Футбол

Резиуан Мирзов перешел в «Нефтчи».

30-летний полузащитник подписал соглашение на один сезон с клубом из Азербайджана.

В прошлом сезоне Резиуан Мирзов выступал за «Химки». Хавбек забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 24 матчах.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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5 комментариев

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Владимир Галушкин
Да на самом деле очень даже неплохой игрок. Топ клуб конечно не потянул, а вот середняк или аутсайдер более чем. Ему важно быть первым выбором и он всегда дает результат
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
помню как он начинал восхождение в Рязани
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Вячеслав Припузов
Удачи!
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Олег Сагайдачный
Москвы в РПЛ прибавится не должно. 4 и то много. На севера Ризван, на севера.
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