Резиуан Мирзов перешел в «Нефтчи».

30-летний полузащитник подписал соглашение на один сезон с клубом из Азербайджана.

В прошлом сезоне выступал за « ». Хавбек забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 24 матчах.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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