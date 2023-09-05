Мирзов перешел в «Нефтчи». Контракт экс-хавбека «Спартака» и «Химок» – на один сезон
Резиуан Мирзов перешел в «Нефтчи».
30-летний полузащитник подписал соглашение на один сезон с клубом из Азербайджана.
В прошлом сезоне Резиуан Мирзов выступал за «Химки». Хавбек забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 24 матчах.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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