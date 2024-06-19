Мирзов и Юсупов переходят в «Химки». Резиуану пообещали, что смены тренеров закончились
Резиуан Мирзов и Артур Юсупов продолжат карьеру в «Химках».
Мирзов перейдет в подмосковный клуб на правах свободного агента после истечения контракта с азербайджанским «Нефтчи», сообщает инсайдер Иван Карпов. Контракт рассчитан на два года.
«Чемпионат» отмечает, что 30-летний игрок уже прошел медосмотр. Руководство клуба заверило Мирзова, что постоянные смены тренеров закончились, что убедило полузащитника вернуться в клуб, где он играл с 2020 по 2023 год.
Также контракт с «Химками» подпишет бывший полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, пишет «Спорт-Экспресс».
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