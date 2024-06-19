Мирзов и Юсупов переходят в «Химки». Резиуану пообещали, что смены тренеров закончились

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Нефтчи высшая лига Азербайджан Артур Юсупов Резиуан Мирзов Сочи Футбол

Резиуан Мирзов и Артур Юсупов продолжат карьеру в «Химках».

Мирзов перейдет в подмосковный клуб на правах свободного агента после истечения контракта с азербайджанским «Нефтчи», сообщает инсайдер Иван Карпов. Контракт рассчитан на два года.

«Чемпионат» отмечает, что 30-летний игрок уже прошел медосмотр. Руководство клуба заверило Мирзова, что постоянные смены тренеров закончились, что убедило полузащитника вернуться в клуб, где он играл с 2020 по 2023 год.

Также контракт с «Химками» подпишет бывший полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, пишет «Спорт-Экспресс».

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40 комментариев
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Не, ну если Мирзову обещали, то точно прекратят. Будут по очереди назначать Юрана и Талалаева. Может потом ещё условный Гогниев или Евреев присоединится
+52
0
+52
"Смены тренеров закончились...на этой неделе"
+43
0
+43
Хуже Химок, только Терек
+24
-3
+21
Ответ Юрий Кечко
Мирзов+Забалотный будет конечно легендарная связка ))
Почему будет? Они в Тосно вместе уже играли.
+12
0
+12
Мирзов+Забалотный будет конечно легендарная связка ))
+10
0
+10
прям какая-то сборная сбитых лётчиков собирается
+7
0
+7
Мирзов один из самых востребованных футболистов, за карьеру сменил полтора десятка клубов.
+6
0
+6
У Мирзова был выдающийся сезон в Нефчи, целых 4 игры сыграл...
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Врут как срут
+3
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+3
Ответ eskerro
Его реально зовут Резиуан? Может Ризван?
Он косит под йоркширский диалект.
+3
0
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Глушаков, Заболотный, Юсупов, Мирзов.

Химки походу решили сами выкинуть приколов перед стартом Лиги Приколов)))
+2
0
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Я так и не понял, они сменили тренера или Талалаев вот таких согласился брать.
Работает дистанционно) как Рангник в Локомотиве)
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+2
До зимы так точно 100%)
+1
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Ответ Крыло советов
Собирают состав под борьбу за предпоследнее место
под борьбу за выход в лучшую лигу мира
+1
0
+1
Ответ eskerro
Его реально зовут Резиуан? Может Ризван?
резервуар
+1
0
+1
Ну прям как Месси в лучшие годы:))) Подобрали тренера под Мирзова.
+1
0
+1
Из за ошибок Юсупова Сочи в последних матчах потерял очки и вылктел в пердив.
Даже Ротенберг назвал Юсу сливным толчком и приказал Вон. Всякое гав.. о цепляется за Химки
+1
0
+1
Его реально зовут Резиуан? Может Ризван?
+1
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С такими игроками и тренер должен быть не абы кто, по меньшей мере Мостовой!👍
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Юсупов ещё поможет ,а Мирзов уже пассажир для ПЛ
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Смены тренеров закончились. До зимнего перерыва. )
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Я так и не понял, они сменили тренера или Талалаев вот таких согласился брать.
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"Но, господа, с сегодняшнего дня хватит. Вы слышите? Я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей!" (с)
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Ответ Сергей Лютый
У Мирзова был выдающийся сезон в Нефчи, целых 4 игры сыграл...
0 забил 0 отдал.
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Ответ a2wai
Глушаков, Заболотный, Юсупов, Мирзов. Химки походу решили сами выкинуть приколов перед стартом Лиги Приколов)))
Все перспективные
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—Следующий..
— Всё.. кончились тренеры..)
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Ответ милфхантер
прям какая-то сборная сбитых лётчиков собирается
Собирают состав под борьбу за предпоследнее место
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Забьет Спартаку. Скриньте
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Мирзов был в Химках большее количество раз, чем у них было тренеров
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Да там прямо собирается бригада-ух, работает до двух...
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