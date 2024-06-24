«ПСЖ» провел переговоры с Команом. Вингер «Баварии» оценивается в 40-50 млн евро

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Кингсли Коман деньги Футбол

Кингсли Коман может вернуться в «ПСЖ» этим летом.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, вингер «Баварии» входит в список футболистов, интересующих парижан. Первые переговоры с представителями 28-летнего игрока уже состоялись.

Мюнхенцы будут готовы продать Комана в случае поступления хорошего предложения. Кингсли оценивается в 40-50 млн евро и зарабатывает свыше 15 млн евро в год (до вычета налогов).

В сезоне-2023/24 француз провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно со статистикой воспитанника «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

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24 комментария
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Продолжит по второму кругу штамповать чемпионства
+36
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+36
За эти деньги нужно продать немедленно. При всем уважении и благодарности за унижение ПСЖ, очень травматичен и нестабилен. Тем более подписали Олисе и в перспективе Симонс
+30
-2
+28
Поиграл в футбол, собрал трофеи, можно и на пенсию
+22
-3
+19
Ответ Михо
За эти деньги нужно продать немедленно. При всем уважении и благодарности за унижение ПСЖ, очень травматичен и нестабилен. Тем более подписали Олисе и в перспективе Симонс
Не знаю, по-моему он последние сезоны как раз ниже определённой планки не опускается (ну разве что самые первые матчи после очередной травмы могут быть слабенькими), планка эта довольно высока, и из всех вингеров лично у меня к Кингсли меньше всего вопросов, но именно здоровье у него настолько нестабильно, что соглашаться тут надо, хотя мне и жаль будет с ним расставаться, игрок он отличный.
А от Олисе ожидания, конечно, серьёзные. Главное, опять же, здоровым чтобы был. Половину сезона прошлого вот пропускал=(
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+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Согласен с вами. Но разве Олисе уже прям подписали?
на 99%
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+5
Ответ Михо
За эти деньги нужно продать немедленно. При всем уважении и благодарности за унижение ПСЖ, очень травматичен и нестабилен. Тем более подписали Олисе и в перспективе Симонс
Согласен с вами. Но разве Олисе уже прям подписали?
+5
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+5
Насколько классный и креативный, настолько же подверженный травмам и отсюда нестабильный игрок.

ПСЖ, да и любой другой клуб, однозначно усилит, если будет регулярно играть, но это «если» создает своего рода эффект кота в мешке.
+6
-2
+4
Ответ Парень со двора Шмурнова
Насколько классный и креативный, настолько же подверженный травмам и отсюда нестабильный игрок. ПСЖ, да и любой другой клуб, однозначно усилит, если будет регулярно играть, но это «если» создает своего рода эффект кота в мешке.
Боюсь спросить, в чем заключается его креативность? С его первого сезона в Баварии существенно не прибавил ни в чём, навес и прострел - вот и весь арсенал. А, ну и проброс мяча (пока скорость не пропадет с возрастом)
+4
-1
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Согласен с вами. Но разве Олисе уже прям подписали?
Уже да. Наблюдательный совет одобрил сделку, все согласованно на всех уровнях
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+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Согласен с вами. Но разве Олисе уже прям подписали?
Ну а чего. Отступные активированы, контракт согласован, противоречивой информации нигде нет, всё звучит однозначно, но ты прав, официально ещё он не в "Баварии") Однако согласен с Михо, сомнений нет, и осталось лишь дождаться фотки с Бабаевым, как принято здесь говорить)
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Пари транс жирмен всех травматов собирает: Ней, Дембеле, Люка Эрнандес и Коман🤣как же хорошо что такие лохи есть
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наверное стоит ему в Аравию ехать, там и климат и поля лучше европейских
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15 лямов для игрока ротации! Он явно уже достиг своего потолка и не выйдет на новый уровень, конечно надо от него избавляться.
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Коман никак не выйдет на стабильный топ-уровень, какой был например у Рибери. Зафеерить может в любой игре, а в другой его не видно. Плюс травмы и потом набор формы. Выиграл кучу трофеев, но язык не повернётся сказать что он входит в число лучших игроков мира или когда либо входил.
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Ответ Three Days Grace
жесть, он за все это время ни разу не сыграл в БЛ и 30 игр за сезон, хотя их там всего 34
А зачем ему это? Все равно 11 чемпионств
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15 лямов для игрока ротации! Он явно уже достиг своего потолка и не выйдет на новый уровень, конечно надо от него избавляться.
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Идеальные фланги - такой же бестолковый бегунок, как и Дембеле
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Между прочем из-за Кейна все 100%))) Коман чемпионат каждый год брал а тут такой косяк на в ПСЖ переходить не прерывать чемпионства)))
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Заберите пожалуйста, надеюсь Эбрель сольет его 🙏🏻🙏🏻
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жесть, он за все это время ни разу не сыграл в БЛ и 30 игр за сезон, хотя их там всего 34
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ПСЖ опасаются конкуренции в чемпионате, раз решили Комана подписать?
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