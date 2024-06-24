«ПСЖ» провел переговоры с Команом. Вингер «Баварии» оценивается в 40-50 млн евро
Кингсли Коман может вернуться в «ПСЖ» этим летом.
По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, вингер «Баварии» входит в список футболистов, интересующих парижан. Первые переговоры с представителями 28-летнего игрока уже состоялись.
Мюнхенцы будут готовы продать Комана в случае поступления хорошего предложения. Кингсли оценивается в 40-50 млн евро и зарабатывает свыше 15 млн евро в год (до вычета налогов).
В сезоне-2023/24 француз провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно со статистикой воспитанника «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
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А от Олисе ожидания, конечно, серьёзные. Главное, опять же, здоровым чтобы был. Половину сезона прошлого вот пропускал=(
ПСЖ, да и любой другой клуб, однозначно усилит, если будет регулярно играть, но это «если» создает своего рода эффект кота в мешке.