«ПСЖ» провел переговоры с Команом. Вингер «Баварии» оценивается в 40-50 млн евро

Кингсли Коман может вернуться в «ПСЖ» этим летом.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, вингер «Баварии» входит в список футболистов, интересующих парижан. Первые переговоры с представителями 28-летнего игрока уже состоялись.

Мюнхенцы будут готовы продать в случае поступления хорошего предложения. Кингсли оценивается в 40-50 млн евро и зарабатывает свыше 15 млн евро в год (до вычета налогов).

В сезоне-2023/24 француз провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно со статистикой воспитанника « » можно ознакомиться здесь.

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