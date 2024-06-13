Коман и Упамекано отказались говорить о поражении партии Макрона на выборах в Европарламент. «Национальное объединение» более чем в два раза опередило коалицию президента Франции

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу Евро-2024 Кингсли Коман Политика Дайо Упамекано Эммануэль Макрон Футбол

Кингсли Коман и Дайо Упамекано отказались говорить о политике Франции перед Евро.

На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) набрала 31,36% голосов. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» получила 14,5%.

Макрон вслед за этим объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента Франции – Спортс) и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура – 30 июня и 7 июля.

«Мы договорились между собой, что нам нужно готовиться к турниру, это касается только футбола. Мы стараемся сохранять концентрацию на футболе.

[О роспуске] мы не говорили»,  – сказал полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман.

При общении с журналистами Дайо Упамекано поддержал своего партнера по сборной и клубу.

«Сегодня я пришел не для того, чтобы говорить об этом, я предпочитаю говорить о футболе», – сказал защитник сборной Франции и «Баварии». 

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8 комментариев
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Ну и правильно, Германия на ЧМ 22 уже пыталась заниматься политикой, оказалось, что надо было в футбол играть
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Ответ Benjamin
Выборы, роспуск парламента - ох уж это демократия, а мы зато сроки президентства обнуляем 👍
А про увеличение пенсионного возраста во Франции почему бы не сказать?

Когда толпы протестовали, но президент-диктатор был неумолим?

Как радовались тогда любители «оппозиции», мол смотрите, они протестуют.

И чем все закончилось?

Ничем, толпу отоварили демократическими гендерно-нейтральными дубинками и веганским слезоточивым газом, закон приняли

И «мы» - это кто? О какой стране речь, когда говорим про нелегитимность? 🙃
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Из Макарона политик и президент, как из г#### пуля. Одно из большинства недоразумений современной Европы. Кого не возьми, клоун и идиот. Молчу уже про подробности из жизни их духовного лидера Бидона. Ещё не так давно в Европе были сильные, уважаемые лидеры.
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Спорт вне политики)
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