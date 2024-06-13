Коман и Упамекано отказались говорить о поражении партии Макрона на выборах в Европарламент. «Национальное объединение» более чем в два раза опередило коалицию президента Франции

Кингсли Коман и Дайо Упамекано отказались говорить о политике Франции перед Евро.

На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) набрала 31,36% голосов. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» получила 14,5%.

Макрон вслед за этим объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента Франции – Спортс) и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура – 30 июня и 7 июля.

«Мы договорились между собой, что нам нужно готовиться к турниру, это касается только футбола. Мы стараемся сохранять концентрацию на футболе.

[О роспуске] мы не говорили», – сказал полузащитник сборной и мюнхенской «Баварии» .

При общении с журналистами поддержал своего партнера по сборной и клубу.

«Сегодня я пришел не для того, чтобы говорить об этом, я предпочитаю говорить о футболе», – сказал защитник сборной Франции и «Баварии».