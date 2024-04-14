Коман впервые в карьере не стал чемпионом. Вингер выигрывал чемпионат страны с «ПСЖ», «Юве» и «Баварией»

Теги Бавария Байер ПСЖ Ювентус бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Кингсли Коман Футбол

Вингер «Баварии» Кингсли Коман остался без чемпионства впервые в карьере.

Сегодня «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). Мюнхенцы отстали на 16 очков, занимая 2-е место в таблице.

В нынешнем сезоне Коман прервал серию из 1 чемпионских титулов подряд. Вингер становился чемпионом страны в каждом из 12 предыдущих сезонов в карьере – он дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ», два раза побеждал в Серии А с «Ювентусом» и 8 раз завоевывал титул Бундеслиги в составе «Баварии».

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17 комментариев
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Жалко парня, такой стрик сорвал, надо было в межсезонье в Байер переходить. Не знаю, что эпичнее, его 12 чемпионств или 300 матчей подряд Уильямса из Атлетика.
+17
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+15
эффект Кейна > эффект Комана
+14
-7
+7
Но тут в Баварии дверь постучался Харри Кейн)
+2
0
+2
Кунг-фу Кейна сильнее Кунг-фу Комана)
+2
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+2
Ответ FunyaFun
Кунг-фу Кейна сильнее Кунг-фу Комана)
бдсм Кейна сильнее кунг-фу Комана)
+1
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Ответ Сергей Лютый
Кейн во все виноват! С другой стороны не приехай он в Баварию то и Байер не стал бы сейчас чемпионом....
Виноват всё-таки думается Тухлый, и тот кто убрал Нагельса
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Ответ MVL
Жалко парня, такой стрик сорвал, надо было в межсезонье в Байер переходить. Не знаю, что эпичнее, его 12 чемпионств или 300 матчей подряд Уильямса из Атлетика.
Точно. Как только узнал что Кейн переходит, надо было валить от этого счастливчика. )
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Ответ SergioRamos92
Когда он был в ПСЖ Там только только шейхи пришли И Ювентус еще не был гегемоном в серии А
Ювентус как раз был
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Да что у него эпичного, играл 10 лет в гегемонах
Действительно, всего то! Я понимаю, как высоко задрана планка после таких игроков как Месси и КриРо, да и некоторых других монстров 10-ых годов. Но играть столько лет в гегемонах тоже не просто, держать такой уровень несмотря на столько травм, явно заслуживает признания и уважения. Коман, как и Ройс каждый раз возвращался на поле и играл, будто не лечился месяцами.
+1
0
+1
Так бывает в карьере, когда сезон симулируешь
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0
+1
Ответ MVL
Жалко парня, такой стрик сорвал, надо было в межсезонье в Байер переходить. Не знаю, что эпичнее, его 12 чемпионств или 300 матчей подряд Уильямса из Атлетика.
Да что у него эпичного, играл 10 лет в гегемонах
+2
-2
0
Ответ Моутиньо оформляет 40
Да что у него эпичного, играл 10 лет в гегемонах
Когда он был в ПСЖ
Там только только шейхи пришли
И Ювентус еще не был гегемоном в серии А
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Ответ TVAAAAR
эффект Кейна > эффект Комана
Это как в ЛЧ Кавани по-моему с длительной серией без голов встретился с Акинфеевым
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вроде же 11, а не 12?
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Парад заезженных шуток про Кейна в студию.
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Ответ kreator.vvv
Виноват всё-таки думается Тухлый, и тот кто убрал Нагельса
А мне все же кажется что виноват тот (или те) дядя который Нагельсмана уволил! Вот нахрена?
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Кейн во все виноват! С другой стороны не приехай он в Баварию то и Байер не стал бы сейчас чемпионом....
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