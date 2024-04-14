Коман впервые в карьере не стал чемпионом. Вингер выигрывал чемпионат страны с «ПСЖ», «Юве» и «Баварией»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман остался без чемпионства впервые в карьере.

Сегодня « » досрочно стал чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). Мюнхенцы отстали на 16 очков, занимая 2-е место в таблице.

В нынешнем сезоне прервал серию из 1 чемпионских титулов подряд. Вингер становился чемпионом страны в каждом из 12 предыдущих сезонов в карьере – он дважды выигрывал Лигу 1 с « », два раза побеждал в Серии А с « » и 8 раз завоевывал титул Бундеслиги в составе «Баварии».