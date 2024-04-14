Коман впервые в карьере не стал чемпионом. Вингер выигрывал чемпионат страны с «ПСЖ», «Юве» и «Баварией»
Вингер «Баварии» Кингсли Коман остался без чемпионства впервые в карьере.
Сегодня «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). Мюнхенцы отстали на 16 очков, занимая 2-е место в таблице.
В нынешнем сезоне Коман прервал серию из 1 чемпионских титулов подряд. Вингер становился чемпионом страны в каждом из 12 предыдущих сезонов в карьере – он дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ», два раза побеждал в Серии А с «Ювентусом» и 8 раз завоевывал титул Бундеслиги в составе «Баварии».
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