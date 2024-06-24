Лионелю Месси исполнилось 37 лет

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси сегодня празднует день рождения.

24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отмечает 37-летие.

Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. 

Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка. 

Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз. 

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69 комментариев
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И это в 37 лет!
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С днем рождения, легенда! 🥳

Надеюсь прочитаешь мой комментарий и поставишь плюс! 🙏🙏🙏

😂
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+46
Ответ TaR
С днем рождения, легенда! 🥳 Надеюсь прочитаешь мой комментарий и поставишь плюс! 🙏🙏🙏 😂
Лео просил передать «gracias» и что он поднимет бокал матэ за твоё здоровье🥃🙌
+22
-4
+18
Лучший футболист в истории празднует ДР. Не зря полюбил футбол, ведь мне довелось смотреть на игру такого Гения как Лео! 🇦🇷
+36
-18
+18
С днём рождения Легенда!
+16
0
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С днём рождения Легенда! Желаю второго Копа Америка и триумфального завершения карьеры, на переполненном Камп-Ноу!!! Благодарю за то удовольствие, которую доставляет твоя игра!!!!
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Ответ Knife707
И это в 37 лет!
Я ждал этот коммент, его правда хотел написать я. Ладно, мб в следующем году шуткану...стрельну так сказать
+12
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+10
Ямаль стал самым молодым игроком Евро, при котором Месси исполнилось 37 лет!

А если серьёзно, то величайший футболист планеты празднует свой день рождения)
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В памяти навсегда останется длинноволосым 20-летним вундеркиндом🌟
Легенда
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Ответ Хабиб Алонсо
Я ждал этот коммент, его правда хотел написать я. Ладно, мб в следующем году шуткану...стрельну так сказать
можешь пошутить, что Ямал самый молодой игрок видевший как Месси исполняется 37
ой, сам уже пошутил
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+8
Ответ AprasidzE
Что это если не девятый ЗМ?
Сразу 37 штук
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С днём рожденья, Лёня!
+6
0
+6
Блин помню его ещё молодым 21год финал лч 2009года, как же время быстро летит не знаю ещё увидем ли такого футболиста
+6
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Всего лишь 3 года максимум играть осталось... Как быстро время летит!
+5
0
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Лучший
+6
-1
+5
Единственный уникальный атакующий игрок нашего времени.
Повезло нам, любителям игры, что в режиме реального времени наблюдали за игрой Месси.
+7
-3
+4
С Днем рождения легенда мирового футбола!
+6
-2
+4
🐐
+4
-1
+3
Лучший в истории футболист. Чемпион всего).
+5
-2
+3
Эхехе помню как он забил свой гол Вердеру в 2006 вот тогда и запомнил почти 20 лет вот время летит (((
+3
0
+3
Ответ евГений
Лучший футболист в истории празднует ДР. Не зря полюбил футбол, ведь мне довелось смотреть на игру такого Гения как Лео! 🇦🇷
синьор Агуэро, перелогиньтесь
+3
0
+3
Величайший !
+4
-1
+3
ну....Играть и Играть! Удачи!!!
+3
0
+3
От лица нашего любимого портала Sports.ru - Поздравляем гения,короля 🇦🇷 LM10,лучшего в Истории футболиста с днём варенья 🥳🎈
+9
-7
+2
С днем рождения, Величайший
+5
-3
+2
Поздравляю!😎🔥
+2
0
+2
С днём рождения мой кумир❤
+1
0
+1
Уже 37 лет) впервые я его по телевизору увидел когда ему было только 22, с днём рождения 🎉
+2
-1
+1
Goat
+2
-1
+1
С днем рождения !
+2
-1
+1
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