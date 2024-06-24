Лионелю Месси исполнилось 37 лет
Лионель Месси сегодня празднует день рождения.
24 июня нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», отмечает 37-летие.
Месси является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок страны и 8 раз становился обладателем Суперкубка, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.
Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз.
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Надеюсь прочитаешь мой комментарий и поставишь плюс! 🙏🙏🙏
😂
А если серьёзно, то величайший футболист планеты празднует свой день рождения)
Легенда
ой, сам уже пошутил
Повезло нам, любителям игры, что в режиме реального времени наблюдали за игрой Месси.