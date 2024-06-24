Месси о ходьбе по полю: «Изучаю, как располагаются соперники»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил, почему иногда неторопливо ходит по полю.

«Я изучаю, как располагаются соперники, какие позиции занимают.

В «Барселоне» мы всегда были протагонистами, я старался уйти из-под опеки, чтобы иметь возможность начать комбинацию. Я изучаю, как футболисты располагаются, когда атакуют», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной Аргентины.

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73 комментария
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эти проклятые соперники вечно меняют позиции, поэтому Лео вынужден изучать их расположение весь матч.
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+146
На спортсе не потерялся бы Лео, троллить умеет
+82
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+69
Ответ Любезный Коссутий
эти проклятые соперники вечно меняют позиции, поэтому Лео вынужден изучать их расположение весь матч.
Если так, то страшно представить, что бы случилось, если бы он забегал
+62
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+57
Тактическая ходьба от гения, присматривается кому проще всех можно пробросить между ног, уйти и забить!
+52
-8
+44
из серии:
- почему вы пьете?
- потому что жидкое. было бы твердое - я бы грыз.
+34
-1
+33
Как бегать начнёт, так по 90 с лишним мячей за сезон начнет забивать... Пусть лучше пешком ходит. Как в народе говорят - И волки сыты и овцы целы.
+23
-8
+15
Предваряя дебильные комментарии местных гуру юмора - Пеп об этом говорил ещё в 2009 году
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
не упомянуть Криштиану невозможно?) день зря пройдет?)
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+8
Кто его в День рождения беспокоит? Дайте ему СХОДИТЬ - отпраздновать
+9
-2
+7
Удобно. ходит изучает:
выиграли -- гоат,
проиграли -- партнёры не те, или плохо старались
😅
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+6
Ответ Богдан
Мне кажется, это было предохранение от травм, по крайней мере, хочется верить, что это не лень. Так то да, бегай он как в молодые годы или, хотяб, процентов на 70-80 от того уровня, и играй в стиле сезона 11-12, статистика была бы куда более устрашающая. А самое главное, такой стиль игры он Лео, видится мне, сильно пригодился бы в тупиковых ситуациях плей-офф ЛЧ
Какая лень, от человека, который 15 лет держал нереальный уровень. Лень у Роналдо и Роналдиньо, которые тусили и губили талант, а первый травмировался, из-за этого их пиковая форма измеряется 3-4 годами.
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А ведь он не шутит.)
+6
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
🧯
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семь раз присмотрись - один раз комбинируй
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Ой удивил, у нас половина РПЛ так делает. Все изучают и изучают
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Ответ Заборостроитель
Удобно. ходит изучает: выиграли -- гоат, проиграли -- партнёры не те, или плохо старались 😅
"Партнеры не те" это про другого персонажа
"«Если бы вся команда играла на моем уровне, мы были бы первыми" -Кришти
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В 2020 в матче с Баварией так и застыл в позе Мыслителя.
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Ответ Богдан
Далеко не во всех, неоднократно он растворялся в игре, будто надевая плащ-невидимку
Ни разу не растворялся. Это говорят либо дурачки под воздействием результата (раз проиграли, значит Месси плохо играл и плевать, что там было на самом деле), либо тролли (на этих вообще не надо обращать внимания).

Вот его гениальный пас против Ювентуса
https://youtu.be/Mwsd4i8XMkg?si=004jTeCkR6yNy1YZ

И это был не один момент, просто этот один из лучших.
Неплохо растворился. Он что ль виноват, что гола не было?
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Имеет право , когда нужно он включается так что ходить приходится всем остальным .
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Это все ладно, но как же раздражала эта спортивная ходьба в матчах с Ливерпулем, Ромой, Атлетико, Ювентусом в плей-офф ЛЧ, когда команда билась в лоб о непробиваемую стену, а ее лидеры чуть ли не пешком лениво и безуспешно пытались взломать оборону противника. Это сильно контрастировало с яростью и желанием сражаться игроков Реала в подобных ситуациях
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получается, сборная России - ученые?
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Именно так и была порвана защита Нидерландов на ЧМ. Футбольная эстетика.
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А в защите поиграть лол?
А забеганиями подёргать соперника?
Поэтому в современном футболе (последние лет 7) он - обуза, пример псж в доказательство
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Моисей 40 лет по пустыне ходил,потом бог сжалился над ним и подарил ему странные таблички. Месси 17 лет ходил по зелёным газонам,потом Инфантино сжалился и дальше сами знаете -)) Ходьба это не просто так,не каждому дано.
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Ответ Виктор Снигирев
Правильно...Лучше медленно ходить, чем быстро бежать...))
В его случае это значит лучше грамотно ходить, чем бессмысленно носиться по полю как безголовая курица.
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Ответ artpal
Ой удивил, у нас половина РПЛ так делает. Все изучают и изучают
Только они плохо изучают, а он хорошо изучает.
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Ответ Царун Владислав
Лионель Месси объяснил, почему иногда неторопливо ходит по полю. Я перестроил команду под себя, выгнав всех неугодных и теперь спокойно прогуливаюсь в районе штрафной, ожидая момента, когда мне выкатят мяч под удар или свистка с указанием на точку. А бегают и напрягаются пусть другие, все равно все награды у меня, не зря же пиар обеляет мою репутацию столько лет
Почему-то все что вы описали больше подходит для одного португальца-нарцисса
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Ходит и думает-кто я,где я? О, мячик!!!
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Ответ sp.msk.86
не упомянуть Криштиану невозможно?) день зря пройдет?)
Жизнь
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Ответ Nick Nick
С Баварией даже целого матча не хватило для изучения соперника.
😂👍
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