Месси о ходьбе по полю: «Изучаю, как располагаются соперники»

Лионель Месси объяснил, почему иногда неторопливо ходит по полю.

«Я изучаю, как располагаются соперники, какие позиции занимают.

В «Барселоне» мы всегда были протагонистами, я старался уйти из-под опеки, чтобы иметь возможность начать комбинацию. Я изучаю, как футболисты располагаются, когда атакуют», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной .

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