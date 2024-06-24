Месси о ходьбе по полю: «Изучаю, как располагаются соперники»
Лионель Месси объяснил, почему иногда неторопливо ходит по полю.
«Я изучаю, как располагаются соперники, какие позиции занимают.
В «Барселоне» мы всегда были протагонистами, я старался уйти из-под опеки, чтобы иметь возможность начать комбинацию. Я изучаю, как футболисты располагаются, когда атакуют», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной Аргентины.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
- почему вы пьете?
- потому что жидкое. было бы твердое - я бы грыз.
выиграли -- гоат,
проиграли -- партнёры не те, или плохо старались
😅
"«Если бы вся команда играла на моем уровне, мы были бы первыми" -Кришти
Вот его гениальный пас против Ювентуса
https://youtu.be/Mwsd4i8XMkg?si=004jTeCkR6yNy1YZ
И это был не один момент, просто этот один из лучших.
Неплохо растворился. Он что ль виноват, что гола не было?
А забеганиями подёргать соперника?
Поэтому в современном футболе (последние лет 7) он - обуза, пример псж в доказательство