У Рюдигера растяжение мышц задней поверхности бедра. Врачи надеются, что защитник Германии сможет сыграть в 1/8 финала Евро

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер получил повреждение в матче против Швейцарии.

Сборная Германии сыграла вничью со швейцарцами в третьем туре группового этапа чемпионата Европы (1:1). Рюдигер провел на поле весь матч.

После игры у защитника было выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра. Врачи сборной Германии надеются, что Антонио сможет принять участие в матче 1/8 финала, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау.

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10 комментариев
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Рюди под вопросом, Та на жёлтых. Надо Хуммельса ставить, а...ну да.
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"...Врачи надеются, что защитник Германии сможет..."
"... Тренер Шотландии Кларк об аргентинском судье..."
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За что Спортс так ненавидит слово "сборная", или у вас лимит слов в заголовках?
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С такой травмой не сыграет он уже нормально на этом евро
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Открыл сейчас спортс футбол.. ребята, ауууу, у вас про футбол а что сейчас главные события в мире? Чемпионат евпюропы... а на втором месте? Кубок Америки... какого черта за последние 10 новостей всего 1-2 про эти события? Это что гос.заказ не выводить новости про нормальный футбол и главные события в ленту??? По стопам матч-тв пошли? Вчера взяли и показали те матч почти данной Шотландии и при всем уважении к венграм почти среднего уровня венгров вместо точно крепкой щвейцарии против топовой Германии. Каа так? Как так можно ненавидеть своих зрителей. Я молчу про рейтинги канала которые упали в рады пока показывают игры брикс вместо футбола или мма... поыиг что там наши выступают рейтинги в эти часы на матч тв почти в три раза падают а рейтинги тех и что выросли в разы но нет они дальше продолжают не показывать евро. А мы тут должны читать про промесов, губерниев, агентов нашей агентский лиги... каа надо перешёл к саудитам. Столько новостей из станов сборных интересных а нам фигню впаривают...
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Соски соперников всё ещё в опасности, стало быть
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Точно именно врачи надеются?
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Ответ Покерный Футбол
Рюди под вопросом, Та на жёлтых. Надо Хуммельса ставить, а...ну да.
Есть Антон и Шлоттербек, они скорее всего выйдут в старте.
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Ответ NastyNay
С такой травмой не сыграет он уже нормально на этом евро
может и сыграет, но не скоро.
бедро большая мышца и действительно требует долгое время восстановления. здесь больше надежда на степень повреждения, если минимальная то в 1-2 недели можно уложиться при условии оптимальной реабилитации с криокамерами, медикаментами и физиотерапией.
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