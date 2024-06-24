У Рюдигера растяжение мышц задней поверхности бедра. Врачи надеются, что защитник Германии сможет сыграть в 1/8 финала Евро

Антонио Рюдигер получил повреждение в матче против Швейцарии.

сыграла вничью со швейцарцами в третьем туре группового этапа чемпионата Европы (1:1). Рюдигер провел на поле весь матч.

После игры у защитника было выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра. Врачи сборной Германии надеются, что сможет принять участие в матче 1/8 финала, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау.

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