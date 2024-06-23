Джака, Нойер, Зоммер, Кроос, Фройлер и Гюндоган начнут игру Швейцария – Германия в старте
Опубликованы составы сборных Швейцарии и Германии на матч Евро-2024.
Мурат Якин выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Ян Зоммер;
– защита: Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер;
– полузащита: Мишель Эбишер, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Сильван Видмер;
– нападение: Дан Ндойе, Фабиан Ридер, Бреэль Эмболо.
Юлиан Нагельсманн включил в стартовый состав таких игроков:
– вратарь: Мануэль Нойер;
– защита: Максимилиан Миттельштедт, Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих;
– полузащита: Тони Кроос, Роберт Андрих, Флориан Виртц, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала;
– нападение: Кай Хавертц.
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