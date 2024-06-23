Джака, Нойер, Зоммер, Кроос, Фройлер и Гюндоган начнут игру Швейцария – Германия в старте

Теги Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Тони Кроос Евро-2024 Илкай Гюндоган Гранит Джака Ян Зоммер Рикардо Родригес Антонио Рюдигер Ремо Фройлер Сильван Видмер Фабиан Шер Джонатан Та Бреэль Эмболо Йозуа Киммих Максимилиан Миттельштедт Мануэль Аканджи Роберт Андрих Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Мишель Эбишер Дан Ндойе Фабиан Ридер Джамал Мусиала Флориан Виртц Футбол

Опубликованы составы сборных Швейцарии и Германии на матч Евро-2024.

Мурат Якин выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Ян Зоммер;

защита: Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер;

полузащита: Мишель Эбишер, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Сильван Видмер;

нападение: Дан Ндойе, Фабиан Ридер, Бреэль Эмболо.

Юлиан Нагельсманн включил в стартовый состав таких игроков:

вратарь: Мануэль Нойер;

защита: Максимилиан Миттельштедт, Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих;

полузащита: Тони Кроос, Роберт Андрих, Флориан Виртц, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала;

нападение: Кай Хавертц. 

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7 комментариев
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Могли бы дать Фюллькругу один матч, как по мне. Может, в перерыве выпустят. Остальные позиции нет смысла ротировать, в поле все лучшие.
+6
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+5
Ответ Cearvm
Могли бы дать Фюллькругу один матч, как по мне. Может, в перерыве выпустят. Остальные позиции нет смысла ротировать, в поле все лучшие.
ТШ могли и дать поиграть
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Комментарий удален пользователем
Где АМБЮЛЬ?
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2-2 😎
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Тер Штегену, видимо, не судьба сыграть за сборную
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Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Из серии дыр классико на уэмбли и немецкий суперкубок Европы😅💪
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Ответ Футбольный экспертъ
Комментарий удален пользователем
Ну так то и сейчас за первое место борется
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