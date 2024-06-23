Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с голеностопом. Игра с Польшей – во вторник

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу травмы Евро-2024 Эдуардо Камавинга Здоровье Футбол

У Эдуардо Камавинга возникли проблемы со здоровьем перед игрой с Польшей.

По данным L’Equipe, хавбек ощущает дискомфорт в области правого голеностопа и потому не принимал участия в сегодняшней тренировке сборной Франции.

Ожидается, что он возобновит работу с командой в понедельник.

Заключительная игра французов на групповом этапе Евро-2024 назначена на вторник, 25 июня.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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11 комментариев
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Здоровья Кама 👏
+6
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+6
Ответ corazon blanco
Кому Камавинга хоть травму нанес?
Как это кому, вот этому комментатору выше. Ему теперь к проктологу обращаться придётся)
+5
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+5
Ответ Aleksandr S
Самый мерзкий футболист, хуже только Пепе
Кому Камавинга хоть травму нанес?
+3
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Здоровья Эдуардо !
+2
0
+2
Эх! Так хотелось, чтобы весь матч сыграл.
+2
0
+2
Ответ Владислав Харламов
У которого за два матча 19 минут?
Это только первые два матча. Уверен, у Дешама на него большие планы
+2
0
+2
Ответ Egidio Arevalo
Жаль, один из ключевых игроков
У которого за два матча 19 минут?
+1
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Жаль, один из ключевых игроков
+2
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У Камавинги пятка болит!
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Пятка болит у пилорама
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