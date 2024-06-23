Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с голеностопом. Игра с Польшей – во вторник

У Эдуардо Камавинга возникли проблемы со здоровьем перед игрой с Польшей.

По данным L’Equipe, хавбек ощущает дискомфорт в области правого голеностопа и потому не принимал участия в сегодняшней тренировке сборной .

Ожидается, что он возобновит работу с командой в понедельник.

Заключительная игра французов на групповом этапе Евро-2024 назначена на вторник, 25 июня.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?