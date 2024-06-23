Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с голеностопом. Игра с Польшей – во вторник
У Эдуардо Камавинга возникли проблемы со здоровьем перед игрой с Польшей.
По данным L’Equipe, хавбек ощущает дискомфорт в области правого голеностопа и потому не принимал участия в сегодняшней тренировке сборной Франции.
Ожидается, что он возобновит работу с командой в понедельник.
Заключительная игра французов на групповом этапе Евро-2024 назначена на вторник, 25 июня.
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