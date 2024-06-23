Мбаппе провел всю тренировку в общей группе Франции и опробовал две защитные маски

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе полностью провел тренировку со сборной Франции.

Капитан сборной Франции получил перелом носа в матче Евро-2024 против сборной Австрии (1:0) и не принял участие в игре с Нидерландами (0:0).

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе полностью провел сегодняшнюю тренировку в общей группе сборной Франции. Во время занятия форвард опробовал две защитных маски.

Следующий матч на Евро-2024 Франция проведет во вторник, 25 июня. В заключительном туре группового этапа французы сыграют со сборной Польши.

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14 комментариев
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Отличная новость. Сколько пар носков он поменял за тренировку ?
+31
-3
+28
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Можно понять когда много пишут о спортсмене в индивидуальных видах, но футбол это командная игра, не надо делать идола из одного футболиста, Мбаппе ещё не дорос до уровня Пеле, Марадоны и Месси, которые могли в одиночку сделать результат.
слушай
ну в сборной он основополагающий игрок

ЧМ22 он затащил

финал глянь - в одиночку почти выиграл
+14
-4
+10
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Выдающийся, не спорю, но пока не великий. Выиграл ЧМ, но провалил ЛЧ, стабильности нет.
Мбаппе уже великий игрок. Для этого не нужна лч, посмотри хотя бы на феномена Роналдо
+6
-1
+5
Хитцельшпергер провел всю тренировку в общей группе и опробовал две защитные смазки
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Можно понять когда много пишут о спортсмене в индивидуальных видах, но футбол это командная игра, не надо делать идола из одного футболиста, Мбаппе ещё не дорос до уровня Пеле, Марадоны и Месси, которые могли в одиночку сделать результат.
О да, как сейчас помню, как Месси в одиночку затащил ПСЖ Лигу чемпионов.
+2
0
+2
Мбаппе после перелома носа, советуют сразу уже надеть маску Макрона.
Из -за его недавних выступлений
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Выдающийся, не спорю, но пока не великий. Выиграл ЧМ, но провалил ЛЧ, стабильности нет.
Ты же сам говоришь, что футбол командная игра. Как он выиграет ЛЧ если команда - дерьмо и тренер - физрук
+1
0
+1
Можно понять когда много пишут о спортсмене в индивидуальных видах, но футбол это командная игра, не надо делать идола из одного футболиста, Мбаппе ещё не дорос до уровня Пеле, Марадоны и Месси, которые могли в одиночку сделать результат.
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В статистику надо внести
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Так и знал что из-за этой херни, новостей 1000 сделает спортс🤦‍♂️
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Выдающийся, не спорю, но пока не великий. Выиграл ЧМ, но провалил ЛЧ, стабильности нет.
выиграл 1 ЧМ и почти затащил второй

а ЛЧ еще возьмёт
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