Мбаппе провел всю тренировку в общей группе Франции и опробовал две защитные маски

Килиан Мбаппе полностью провел тренировку со сборной Франции.

Капитан сборной Франции получил перелом носа в матче Евро-2024 против сборной Австрии (1:0) и не принял участие в игре с Нидерландами (0:0).

Как сообщает L’Equipe, полностью провел сегодняшнюю тренировку в общей группе сборной Франции. Во время занятия форвард опробовал две защитных маски.

Следующий матч на Евро-2024 Франция проведет во вторник, 25 июня. В заключительном туре группового этапа французы сыграют со сборной Польши.

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