Мбаппе провел всю тренировку в общей группе Франции и опробовал две защитные маски
Килиан Мбаппе полностью провел тренировку со сборной Франции.
Капитан сборной Франции получил перелом носа в матче Евро-2024 против сборной Австрии (1:0) и не принял участие в игре с Нидерландами (0:0).
Как сообщает L’Equipe, Мбаппе полностью провел сегодняшнюю тренировку в общей группе сборной Франции. Во время занятия форвард опробовал две защитных маски.
Следующий матч на Евро-2024 Франция проведет во вторник, 25 июня. В заключительном туре группового этапа французы сыграют со сборной Польши.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
ну в сборной он основополагающий игрок
ЧМ22 он затащил
финал глянь - в одиночку почти выиграл
Из -за его недавних выступлений
а ЛЧ еще возьмёт