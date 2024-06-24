Кроос про 1:1: «Швейцария – хорошая команда, но Германия контролировала игру и не заслуживала поражения. Мы показали, что верим в себя до конца»
Тони Кроос доволен выступлением Германии на групповом этапе Евро-2024.
После ничьей со Швейцарией (1:1) в заключительном туре группового этапа Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе, набрав 7 очков.
«Я рад, что в итоге мы сделали это и выиграли свою группу. Мы показали, что верим в себя до конца, а это важно для команды. Я не думаю, что мы заслуживали поражения – мы хорошо контролировали игру и в конце концов были вознаграждены.
Швейцария – хорошая команда, но мы контролировали ход игры и пропустили после первого момента [у своих ворот]. Я полностью доволен командой», – сказал полузашитник сборной Германии и «Реала».
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