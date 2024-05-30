«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я (Football Benchmark)
Football Benchmark назвал самые дорогие клубы мира.
Рейтинг из 32 клубов возглавил «Реал» – сейчас его стоимость (Enterprise value, показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – Sports) составляет 5,097 млрд евро.
Вторым по стоимости стал «Манчестер Сити», возглавлявший рейтинг в прошлом году – клуб оценивается в 4,933 млрд евро.
«Милан» и «Арсенал» показали лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – оба клуба выросли в цене на 35%. Наиболее резкое падение в цене показала «Аталанта» – клуб потерял 6 позиций в рейтинге, опустившись на 28-е место по сравнению с 22-й строчкой в прошлом году, потеряв 19% стоимости.
Топ-10 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» – 5,097 миллиардов евро;
2. «Манчестер Сити» – 4,933;
3. «Манчестер Юнайтед» – 4,861;
4. «Бавария» – 4,255;
5. «Ливерпуль» – 4,189;
6. «Барселона» – 4,115;
7. «Тоттенхэм» – 3,505;
8. «ПСЖ» – 3,493;
9. «Челси» – 3,264;
10. «Арсенал» – 3,108.
Полностью рейтинг доступен по этой ссылке.
Football Benchmark – ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG.
У Ливера вообще что не сезон, то zaлупл))
У кого какие критерии не понятно.