«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я (Football Benchmark)

Теги Бавария ПСЖ Милан Аталанта Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги бизнес Тоттенхэм деньги Футбол

Football Benchmark назвал самые дорогие клубы мира.

Рейтинг из 32 клубов возглавил «Реал» – сейчас его стоимость (Enterprise value, показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – Sports) составляет 5,097 млрд евро.

Вторым по стоимости стал «Манчестер Сити», возглавлявший рейтинг в прошлом году – клуб оценивается в 4,933 млрд евро.

«Милан» и «Арсенал» показали лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – оба клуба выросли в цене на 35%. Наиболее резкое падение в цене показала «Аталанта» – клуб потерял 6 позиций в рейтинге, опустившись на 28-е место по сравнению с 22-й строчкой в прошлом году, потеряв 19% стоимости.

Топ-10 самых дорогих клубов Европы:

1. «Реал» – 5,097 миллиардов евро;

2. «Манчестер Сити» – 4,933;

3. «Манчестер Юнайтед» – 4,861;

4. «Бавария» – 4,255;

5. «Ливерпуль» – 4,189;

6. «Барселона» – 4,115;

7. «Тоттенхэм»  – 3,505;

8. «ПСЖ» – 3,493;

9. «Челси» – 3,264;

10. «Арсенал» – 3,108.

Полностью рейтинг доступен по этой ссылке.

Football Benchmark – ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG.

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
теперь любой сайт лепит свои рейтинги
+19
-3
+16
Ответ ALMANAC
Ттх выше ПСЖ, Арсенала и Челси. Как такое возможно
У тоттенхэма супер современный стадион, лучший в Англии, это лярда полтора, наверное, к стоимости
+14
0
+14
Ответ Великий Алонсо
Королевский клуб справедливо на первом месте, Барса как всегда заглатывает у Реала, увы.
Это было всю историю, ничего нового
+15
-7
+8
Ответ Blaumerc
Буквально не давно Forbes по другому оценивала. Здесь по другому оценивают. У кого какие критерии не понятно.
Форбс - глобальный финансовый и экономический журнал, со 100-летней историей, а это что за шаромыжники - никому не известно
+9
-2
+7
Видимо не учли 115 обвинений МС
+4
-3
+1
Ответ Великий Алонсо
Королевский клуб справедливо на первом месте, Барса как всегда заглатывает у Реала, увы.
Её номер - 6 ))
+4
-3
+1
ПСЖ думаю так низко из-за потери трёх из четырёх самых популярных футболистов мира
0
0
0
Маню ни игры, ни результатов а всё равно третьи! Позорная автобусная игра
У Ливера вообще что не сезон, то zaлупл))
0
0
0
У долгселоны денег совсем нет. Придется продавать клуб китайцам и индусам)
0
0
0
Арсенал и тут четвёртый!
0
0
0
Только по деньгам. Реал, не сделавший трэбл до сих пор - позорно называть лучшим клубом мира. Даже Авейру им не помог. Впрочем, там где дырчатый - трофеев или нет, или они с метровыми офф-сайдами. Не зря Португалия выиграла свой ЧЕ без балласта на поле. Если балласт на поле - Юве - деревянные медали, МЮ, Наср - 0 трофеев. Против фактов не попрешь. 🤭
0
0
0
Зенит и Шахтер на каких местах?
0
0
0
Ответ Арагорн сын Араторна
У тоттенхэма супер современный стадион, лучший в Англии, это лярда полтора, наверное, к стоимости
Лучше чем у Эмирейтс? Он же вроде тоже новый
0
0
0
Ответ Арагорн сын Араторна
У тоттенхэма супер современный стадион, лучший в Англии, это лярда полтора, наверное, к стоимости
Ну тогда и открывшийся вчера для нефутбольных мероприятий стадион Саньяго Бернабеу (ещё более продвинутый, чем у Тотенхема) должен был дать бОльшую разницу цены Мадрида по сравнению с манчестерскими клубами.
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
теперь любой сайт лепит свои рейтинги
Буквально не давно Forbes по другому оценивала. Здесь по другому оценивают.
У кого какие критерии не понятно.
+3
-3
0
Ответ Vatikan
так то все справедливо. Тоттенхэм только не понятно как выше ПСЖ оказались
У Тоттенхэма один только стадион стоит миллиарда 1.5 - 2, отсюда и стоимость клуба
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий