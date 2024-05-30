«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я (Football Benchmark)

Football Benchmark назвал самые дорогие клубы мира.

Рейтинг из 32 клубов возглавил «Реал» – сейчас его стоимость (Enterprise value, показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – Sports) составляет 5,097 млрд евро.

Вторым по стоимости стал «Манчестер Сити», возглавлявший рейтинг в прошлом году – клуб оценивается в 4,933 млрд евро.

« » и «Арсенал» показали лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – оба клуба выросли в цене на 35%. Наиболее резкое падение в цене показала « » – клуб потерял 6 позиций в рейтинге, опустившись на 28-е место по сравнению с 22-й строчкой в прошлом году, потеряв 19% стоимости.

Топ-10 самых дорогих клубов Европы:

1. « » – 5,097 миллиардов евро;

2. « » – 4,933;

3. «Манчестер Юнайтед» – 4,861;

4. «Бавария» – 4,255;

5. «Ливерпуль» – 4,189;

6. « » – 4,115;

7. «Тоттенхэм» – 3,505;

8. «ПСЖ» – 3,493;

9. «Челси» – 3,264;

10. «Арсенал» – 3,108.

Полностью рейтинг доступен по этой ссылке.

Football Benchmark – ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG.