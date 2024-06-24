Венгрия прервала 8-матчевую серию без побед на Евро. Антирекорд у сборной СССР/России – 9 игр

Сборная Венгрии прервала 8-матчевую серию без побед в чемпионатах Европы.

обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре .

Антирекорд принадлежит сборной /СНГ/России – 9 матчей подряд без побед с 1988 по 2004 год.

Венгрия счастлива: гол на 90+10 спас шанс на плей-офф 💚

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