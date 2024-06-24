Венгрия прервала 8-матчевую серию без побед на Евро. Антирекорд у сборной СССР/России – 9 игр

Теги Сборная России по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 рекорды сборная СССР Футбол

Сборная Венгрии прервала 8-матчевую серию без побед в чемпионатах Европы.

Венгры обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024.

Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России – 9 матчей подряд без побед с 1988 по 2004 год.

Венгрия счастлива: гол на 90+10 спас шанс на плей-офф 💚

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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32 комментария
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Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
+98
-47
+51
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
В 90х в сборной в основном "легионеры" были
+43
-6
+37
Все таки повезло всяким там Испаниям, Германиям, Португалиям что Россия не участвует на этом Евро, есть реальный шанс его выиграть
+36
-8
+28
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
Садырин, Игнатьев, Бышовец и Газзаев, видимо не работали в сборной и это все спартаковская пропаганда?
Останется гадать, как при якобы Спартаке в виде базового клуба сборной на евро 1996 играли в матче с Германией следующие люди
ВР 1 Дмитрий Харин
ПЗ 2 Омари Тетрадзе
ЦЗ 7 Виктор Онопко (к)
ЦЗ 3 Юрий Никифоров
ЛЗ 5 Юрий Ковтун
ПП 8 Андрей Канчельскис
ЦП 19 Владислав Радимов
ЦП 21 Дмитрий Хохлов
ЛП 4 Илья Цымбаларь
ОН 10 Александр Мостовой
ЦН 9 Игорь Колыванов

И так далее, на каждый турнир
+20
-2
+18
Ответ nexia99
В 90х в сборной в основном "легионеры" были
Что ты этому зомби объсняешь
+19
-4
+15
Ответ alexsplayer
А чего Российскую империю еще не посчитали?
Я думаю отсчёт идёт с момента поражения СССР в финале Евро 1988 года.
+12
0
+12
Ответ Chelsea`s Lev
Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России... продолжим список Польши/Финляндии/Эстонии/Латвии/Литвы ит.д. Зачем мелочиться...
Так преемник СССР это Россия, поэтому и записали так
+9
-1
+8
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
Вот они комплексы. То, что страна была развалена- не важно. Главное предъявить Спартаку. Это очень странно меняться клубными достижениями в рамках сборной, но если на то пошло, напомни какой клуб представляли Павлюченко и Торбинский в 2008 - м? Или был более удачный год для сборной с 88-го?
+10
-2
+8
Высосано с пальца. Евро начинается с отбора. А рассматривается только финальный турнир. Банальное передергивание в расчете на кликбейт.
+11
-5
+6
В 92 Россия или СССР не играли, вообще сборная СНГ была
+3
0
+3
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
1. 90е сборная в основном была на легах, которые не особо старались, только права и деньги качали, погуглите про письмо 14
2. Сборная с армейцами и зенитовцами тоже ни черта не выиграла, один раз только благодаря Хиддинку стрельнули, но там были и спартачи, и динамовцы.
3. 2005, 2009 - позорные пролеты мимо чм, 2012, 2014, 2016 - лучше б пролетели, позорные вылеты из групп, ни армейцы, ни зенитовцы на поле не тащили, только в ожиданиях обвиняли.
Поэтому вам и кличат позором России, сами из себя ничего не представляете, зато гонору выше крыши
+4
-1
+3
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
Если б не то письмо, был шанс. Но опять же «если бы»))
+2
0
+2
Ответ Chelsea`s Lev
Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России... продолжим список Польши/Финляндии/Эстонии/Латвии/Литвы ит.д. Зачем мелочиться...
Кактус так-то дело говорит, РФ всеми признанная правопреемница СССР во всём: долги, успехи, история, место в УЕФА/ФИФА, ЯО, место в ООН и неудачи в том числе

более того, на сайте толи ФИФА, толи УЕФА датой появления РФС числится ещё организация из Российской Империи если мне память не изменят. но точно там не 90е годы стоят как старт российского футбола)
+3
-1
+2
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
А что армейцы и зенитовцы выиграли в сборной?В 2010 не попали,2012 облажались в слабой группе,2014-2016 опять облажались.
+3
-1
+2
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
чушь редкостная
+2
0
+2
Ответ Peter Parker
Садырин, Игнатьев, Бышовец и Газзаев, видимо не работали в сборной и это все спартаковская пропаганда? Останется гадать, как при якобы Спартаке в виде базового клуба сборной на евро 1996 играли в матче с Германией следующие люди ВР 1 Дмитрий Харин ПЗ 2 Омари Тетрадзе ЦЗ 7 Виктор Онопко (к) ЦЗ 3 Юрий Никифоров ЛЗ 5 Юрий Ковтун ПП 8 Андрей Канчельскис ЦП 19 Владислав Радимов ЦП 21 Дмитрий Хохлов ЛП 4 Илья Цымбаларь ОН 10 Александр Мостовой ЦН 9 Игорь Колыванов И так далее, на каждый турнир
Маставой за спартак в 89 играл!!!11!!1 так что все из за него
+2
-1
+1
Ответ Roman Popov
Все таки повезло всяким там Испаниям, Германиям, Португалиям что Россия не участвует на этом Евро, есть реальный шанс его выиграть
Скорей был нереальный шанс на этот евро отобраться)
+1
0
+1
Ответ nexia99
В 90х в сборной в основном "легионеры" были
В большинстве своём бывшие спартаковцы.
+3
-3
0
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
Игра с Германией на евро 96 3 игрока Спартака 2 ЦСКА 1 зенитовец ( из выходивших на поле включая замены) и остальные легионеры ты о чем ау !
+1
-1
0
Ответ Владислав88
Вот они святые 90-е с великим тренером Романцевым и Спартаком как базовой команды сборной, пока не пришли армейцы и зенитовцыв сборную ни черта не могли выиграть, а гонора до сих пор больше всех из Тушино доносится.
Кто был чемпионом в 91 назови
+4
-4
0
Ответ Roman Popov
Все таки повезло всяким там Испаниям, Германиям, Португалиям что Россия не участвует на этом Евро, есть реальный шанс его выиграть
а ты в экстазе от отстранения России? хотя у тебя наверняка другая родина
+4
-4
0
Ответ Tun
1. 90е сборная в основном была на легах, которые не особо старались, только права и деньги качали, погуглите про письмо 14 2. Сборная с армейцами и зенитовцами тоже ни черта не выиграла, один раз только благодаря Хиддинку стрельнули, но там были и спартачи, и динамовцы. 3. 2005, 2009 - позорные пролеты мимо чм, 2012, 2014, 2016 - лучше б пролетели, позорные вылеты из групп, ни армейцы, ни зенитовцы на поле не тащили, только в ожиданиях обвиняли. Поэтому вам и кличат позором России, сами из себя ничего не представляете, зато гонору выше крыши
По Евро-2012 не сказал бы, что был такой уж позорный вылет. С греками просто не повезло.
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Ответ Razrubsis
Я думаю отсчёт идёт с момента поражения СССР в финале Евро 1988 года.
Я понимаю, но почему эти три сборные указаны как одна я не понимаю))
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У самих "великие" гранды еле ползают по полю, вот и решили на Россию переключить внимание))
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Это получается серия началась в финале Евро-88 и закончилась никому не нужной победой над Грецией в 2004
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Ответ Зелёный Кактус
Так преемник СССР это Россия, поэтому и записали так
приемником можно быть в материальной и интеллектуальной собственности, а не чужих заслуг и достижений. это были достижения ссср, от него рф, отказалась в 91 году.
+1
-1
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