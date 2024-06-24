Венгрия прервала 8-матчевую серию без побед на Евро. Антирекорд у сборной СССР/России – 9 игр
Сборная Венгрии прервала 8-матчевую серию без побед в чемпионатах Европы.
Венгры обыграли Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024.
Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России – 9 матчей подряд без побед с 1988 по 2004 год.
Венгрия счастлива: гол на 90+10 спас шанс на плей-офф 💚
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Останется гадать, как при якобы Спартаке в виде базового клуба сборной на евро 1996 играли в матче с Германией следующие люди
ВР 1 Дмитрий Харин
ПЗ 2 Омари Тетрадзе
ЦЗ 7 Виктор Онопко (к)
ЦЗ 3 Юрий Никифоров
ЛЗ 5 Юрий Ковтун
ПП 8 Андрей Канчельскис
ЦП 19 Владислав Радимов
ЦП 21 Дмитрий Хохлов
ЛП 4 Илья Цымбаларь
ОН 10 Александр Мостовой
ЦН 9 Игорь Колыванов
И так далее, на каждый турнир
2. Сборная с армейцами и зенитовцами тоже ни черта не выиграла, один раз только благодаря Хиддинку стрельнули, но там были и спартачи, и динамовцы.
3. 2005, 2009 - позорные пролеты мимо чм, 2012, 2014, 2016 - лучше б пролетели, позорные вылеты из групп, ни армейцы, ни зенитовцы на поле не тащили, только в ожиданиях обвиняли.
Поэтому вам и кличат позором России, сами из себя ничего не представляете, зато гонору выше крыши
более того, на сайте толи ФИФА, толи УЕФА датой появления РФС числится ещё организация из Российской Империи если мне память не изменят. но точно там не 90е годы стоят как старт российского футбола)