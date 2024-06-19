124 точные передачи Крооса с Венгрией – 2-й результат в истории Евро за 90 минут игры. Больше делал только Хави (127) против Ирландии в 2012-м
Тони Кроос сделал 124 точные передачи в матче против Венгрии на Евро-2024.
Сборная Германии обыграла команду Венгрии со счетом 2:0 во втором туре чемпионата Европы.
Хавбек немецкой сборной и «Реала» Тони Кроос сделал 124 точные передачи в этой игре.
Это второй результат в истории Евро в 90-минутном матче. Больше только у Хави – хавбек сборной Испании сделал 127 точных передач в матче против Ирландии в 2012 году.
При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов.
Кроме того, 47 из 124 передач Крооса были между линиями – Тони сильно превзошел свой же результат против Шотландии в 1-м туре (30), который был лучшим на Евро-2024 до сегодняшнего дня.
• 146 касаний мяча
• 124/131 точных передач
• 2/2 выигранных дуэлей
• 31 передача в финальную треть
• 7 возвращений владения
У Хави ,усредненная позиция за матч была значительно выше, чем у нынешнего Крооса в сборной Германии. Если уж сравнивать с нынешними игроками сборной Германии , то уместнее сравнивать только с Гюндоганом. Трудно отдавать меньше передач вперед ( имеется ввиду в пропорции к передачам вперед и поперек) , если ты получаешь мяч в позиции одного из самых задних игроков ( по вертикальной оси) в команде. Намного труднее делать продвигающие передачи в таком количестве, будучи игроком второго эшелона атаки. Это все коррекция , конечно же, с учетом насыщенной обороны у соперника, как это было сегодня у Венгрии и в 2012 у Ирландии.
Кроос, Родри, Хави, Бускетс, Кимих -- это системообразующие игроки , влияния которых на игру своей команды трудно переоценить .
Про игру против Сити , такое себе заявление.
Сейчас Сити просто на другом уровне , чем любая команда Европы , когда находится в оптимальной форме. И в прошлом году и в этом Реал попал на хорошую форму горожан, там бы любой из европейских грандов поплыл и прижался на Этихаде
Через лет 5-10 история все по местам расставит,
Кросс-0 финалов Евро=0 ГП в финале
Хави-2 финала Евро=3 ГП
да и в целом в среднем Хави по ГП за карьеру раза в 1,5 превзошел Крооса.
Что такое тики-така, по-твоему ,и почему она ушла в аналы истории?
Давай так, отвечу сам -- чтобы ты не тратил свое время.
Сам Гвардиола говорил много раз ( причем с раздражением ) что никаую тики-таку он не ставил .
Тики-така -- это штамп для определения неудачного позиционного футбола в конкретном матче , конкретными игроками.
Грубо говоря , когда у команды ,играющей в подобный позиционный футбол, плохой день или плохой настрой или тупо не хватает мастерства , а соперник массированно и организованно перекрывает зоны -- то получается тики-така.
Так что никто к этой пресловутой тики-таке , выглядещей как пас ради паса , никогда не стремился. А сам позиционный футбол , сейчас живее всех живых, просто в обновленной своей версии, что и должно и было произойти , как логическое продолжение эволюции идей в футболе.
По остальному тоже есть что сказать, но писать уже лень)
Особенно по Ракитичу и Хави в той Барсе. Еще до начала сезона Хави искали замену , как игроку основного состава. Он ( Хави) сам говорил , что он уже плохо тянет нагрузки и скорости и намерен уходить по окончании следующего сезона.
Так что никто никого там не вытеснял в классическом понимании, как ты это преподносишь. Ракитич пришел на роль основного игрока, а Хави спокойно удовлетворился своей ролью запсаного, выходящего поиграть в футбик в кайф, либо когда барсу прижмет с травмами или Ракитичу нужен будет отдых
Барышня, если Вам ( и подобным вам) такой футбол кажется скучным и несмотрибельным, то это не проблемы клуба , других болельщиков или футбола в целом -- это лишь ваши проблемы.
Никто не создавал больше голевых моментов на тот момент в Европе , чем Барса Пепа и Барса с МСН впоследствии.
Между ними ( по времени) только Баварии Хайнкеса была с похожими цифрами .
Если нравится бей-беги и футбол "бица-бароца" с максимальной вертикализацией , то наздоровье -- это ваш выбор.
Мне вот больше нравится умный позиционный футбол -- это мой выбор
Тут уж если сравнивать , то позиция нынешнего Крооса ближе к позиции Бускетса того времени, по тепло-карте полученных мячей.
Но для местных мадридистов простительно этого не понимать. Ничего нового