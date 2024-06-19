124 точные передачи Крооса с Венгрией – 2-й результат в истории Евро за 90 минут игры. Больше делал только Хави (127) против Ирландии в 2012-м

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Венгрии по футболу рейтинги Тони Кроос Евро-2024 рекорды Футбол

Тони Кроос сделал 124 точные передачи в матче против Венгрии на Евро-2024.

Сборная Германии обыграла команду Венгрии со счетом 2:0 во втором туре чемпионата Европы. 

Хавбек немецкой сборной и «Реала» Тони Кроос сделал 124 точные передачи в этой игре. 

Это второй результат в истории Евро в 90-минутном матче. Больше только у Хави – хавбек сборной Испании сделал 127 точных передач в матче против Ирландии в 2012 году.

При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов.

Кроме того, 47 из 124 передач Крооса были между линиями – Тони сильно превзошел свой же результат против Шотландии в 1-м туре (30), который был лучшим на Евро-2024 до сегодняшнего дня.

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76 комментариев
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Глыба. Только ради его ЗМ хочется болеть за Германию
+158
-4
+154
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Встань в центр поля и отдай 100 точных пасов умник , за счёт этих точных пасов команда играет высоко прессингуя и быстро контрпрессингуя , а также контроль ритма
+72
-6
+66
Ответ CCCP{{BOOM}}
У Хави все пасы поперек и назад.
Даа, помню как он отдал 4 ассиста в одном класико поперек и назад😁. В 2 финалах Евро тоже 3 ассиста поперек и назад кстати
+66
-19
+47
Он эти переводы как орешки щелкает. Маэстро🙌
+40
-1
+39
Более продвинутая статистика Тони Крооса в матче против сборной Венгрии:

• 146 касаний мяча
• 124/131 точных передач
• 2/2 выигранных дуэлей
• 31 передача в финальную треть
• 7 возвращений владения
+17
-1
+16
Ответ Футбол 90-х
Кросс голова. Ему палец в рот не клади. Зидан или Платини делали меньше пасов, но более острых и нацеленных на атаку. А катать мяч туда-сюда как Хави это ватокат. Бавария регулярно унижает Барсу с ее ватокатом.
У Хави, в Барсе, был положительный баланс против Баварии про проходам в ЛЧ.Трижды эти команды устречались , все три раза в плей-офф , дважды прошла Барса , дома громив Мюнхен ( 4:0 в 2008 и 3:0 в 2015), и один раз прошел Мюнхен , тоже разгромив Барсу 4:0/3:0 в 2012. Но на момент игры в 2012 барса факически играла без тренера. У Вилановы был рак и всю вторую половину сезона клубом руководил его помошник
+16
-1
+15
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
У него 31 передача в атакующую треть за матч, больше, чем любых передач у некоторых игроков всего )
+17
-2
+15
Ответ CCCP{{BOOM}}
У Хави все пасы поперек и назад.
Ещё один ’знаток’ футбола. На Евро 2012
У Хави ,усредненная позиция за матч была значительно выше, чем у нынешнего Крооса в сборной Германии. Если уж сравнивать с нынешними игроками сборной Германии , то уместнее сравнивать только с Гюндоганом. Трудно отдавать меньше передач вперед ( имеется ввиду в пропорции к передачам вперед и поперек) , если ты получаешь мяч в позиции одного из самых задних игроков ( по вертикальной оси) в команде. Намного труднее делать продвигающие передачи в таком количестве, будучи игроком второго эшелона атаки. Это все коррекция , конечно же, с учетом насыщенной обороны у соперника, как это было сегодня у Венгрии и в 2012 у Ирландии.
+23
-9
+14
Ответ kaka10
Я не отрицаю, что Кроос крутой дирижёр и задаёт темп. Но от этого его 120 передач, 100 из которых ближнему не сильно меня восхищают, да ещё и в матче с аутсайдерами. Меня больше бы восхищала подобная статистика против Сити, где их полузащитники не давали дышать и думать. Но Кроос уже третий год самое слабое звено в полузащите Реала конкретно против Сити. Футбол нужно не только смотреть, но и понимать
В каждой команде есть ПЗ, который выполняет функцию "передач ближнему". Но почему то только единицы имеют стату Крооса и Хави. Лучшие футбольные тренеры и эксперты мира восхищаются навыками Тони и мечтали бы его заполучить в команду, но конечно они просто, как ты там выразился, "смотрят футбол, не понимая его".
+13
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+12
Ответ войд
Кроос > Хавэ)
Существует футболист по имени Хавэ,или у тебя дефект речи?
+12
-2
+10
У Хави все пасы поперек и назад.
+32
-26
+6
Ответ kaka10
Я не отрицаю, что Кроос крутой дирижёр и задаёт темп. Но от этого его 120 передач, 100 из которых ближнему не сильно меня восхищают, да ещё и в матче с аутсайдерами. Меня больше бы восхищала подобная статистика против Сити, где их полузащитники не давали дышать и думать. Но Кроос уже третий год самое слабое звено в полузащите Реала конкретно против Сити. Футбол нужно не только смотреть, но и понимать
Так ты его больше всех и непонимаешь, судя по тому что написал. Такие игроки как Кроос и Хави, как раз и обеспечивают территориальное преимущество над соперником ( не путать с владением) , благодоря их умной и качественной игре игроки атаки и получают и мяч и зоны для атаки , где они уже могут реализовывать свои скиллы раз за разом.
Кроос, Родри, Хави, Бускетс, Кимих -- это системообразующие игроки , влияния которых на игру своей команды трудно переоценить .

Про игру против Сити , такое себе заявление.
Сейчас Сити просто на другом уровне , чем любая команда Европы , когда находится в оптимальной форме. И в прошлом году и в этом Реал попал на хорошую форму горожан, там бы любой из европейских грандов поплыл и прижался на Этихаде
+6
-1
+5
Гелевые такие смешные, пытаются принизить Хави ). Я хоть и отношусь с уважением к Кроосу , но Хави всегда будет выше в футбольной иерархии , чем Кроос. Любой опрос, любой рейтинг и т.д. Хоть среди простых болел, хоть среди футболистов. Хави всегда будет котироваться выше.
+27
-22
+5
Ответ Men77
Гелевые такие смешные, пытаются принизить Хави ). Я хоть и отношусь с уважением к Кроосу , но Хави всегда будет выше в футбольной иерархии , чем Кроос. Любой опрос, любой рейтинг и т.д. Хоть среди простых болел, хоть среди футболистов. Хави всегда будет котироваться выше.
Конечно, Кросс карьеру ещё даже не закончил)
Через лет 5-10 история все по местам расставит,
+8
-3
+5
Кросс гениальный игрок, жаль что заканчивает карьеру игрока!
+4
0
+4
Маэстро!!!
+4
0
+4
Кроос > Хавэ)
+46
-43
+3
Аномалия. Штучный товар. Дайте подольше посмотреть за гением на турнире.
+2
0
+2
Только у Хави 125 из них своим защитникам.
+3
-1
+2
Ответ alexmixer9
Ага, только нет показателя в чем Хави лучше Кросса, разве что потехничней будет, про трофеи молчим вообще, ну и плюс чапи как тренер ещё окончательно убьёт свою репутацию за 10 лет)
Про трофеи молчим вообще? А прчему молчим? Давай обсудим😁
+2
0
+2
Ответ Иван Баланар
При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов. Хави, конечно, знатный перестраховщик)
у каталонца больше ГП в 1,5 за карьеру))
+3
-2
+1
Сегодня Германия так себе сыграла. Первый гол - подарок судей. Второй очень простенький. И это всё, на что они сподобились, при том, что соперника ничья не особо устраивала. Неважно сыграли в атаке. Как и в товарищеских матчах до Евро. Нужен Фюлькруг с первых минут и Хавертц в роли плеймейкера. Виртц в сборной не впечатляет. Кроме того, он дико устал после сложнейшего сезона: человеку 20 лет, это был его, по сути, первый настоящий сезон.
+1
0
+1
Ответ Real_v_dushe
"При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов." - фундаментальная разница между смотрителем высоты газона и 6-кратным победителем ЛЧ!
действительно)
Кросс-0 финалов Евро=0 ГП в финале
Хави-2 финала Евро=3 ГП
да и в целом в среднем Хави по ГП за карьеру раза в 1,5 превзошел Крооса.
+3
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+1
Ответ kaka10
Футбол это командная игра. И игроки атаки получают мяч и зоны для атаки в том числе за счёт правильных движений без мяча, тактики, сыгранности, отработанных схем и заготовок, а не только из-за Крооса и Хави. Где сейчас тики така с территориальным преимуществом? Правильно, в анналах истории. Твоё территориальное преимущество умножается на ноль двумя качественными шеренгами. Поэтому Ракитич спокойно посадил на банку Хави и без потери качества заменил обеспечение "территориального преимущества", а также добавил команде физики и отбора мяча, а Барса перешла в более вертикальный футбол и больше не возвращается к онанизму мяча со стерильными рекордами Хави. Говоря о Сити, речь шла об играх сезона 2021-22, 2022-23 и 2023-24. В двух из них Реал получал по 4 гола из-за того, что полузащита не справлялась со скоростями полузащитников Сити. В этих матчах Кроос не исполнял то, за что его любят. Ты как бы можешь аплодировать Кроосу в матчах с командами ниже уровня, дело твоё. А я вот такой вот дилетант, которому нравится тяжёлые условия для игроков, смотреть на их игру и характер в такие моменты. Или в первом классико этого сезона, где полузащита Барсы 70 минут переигрывала Реал. Затем вышел Модрич и показал, что мяч можно не только ближнему отдать, но и чуть пробежать с ним, выйти из под прессинга, получить преимущество за счёт умных действий и в итоге перевернуть матч. Вот это действительно браво
Мда.....
Что такое тики-така, по-твоему ,и почему она ушла в аналы истории?
Давай так, отвечу сам -- чтобы ты не тратил свое время.
Сам Гвардиола говорил много раз ( причем с раздражением ) что никаую тики-таку он не ставил .
Тики-така -- это штамп для определения неудачного позиционного футбола в конкретном матче , конкретными игроками.
Грубо говоря , когда у команды ,играющей в подобный позиционный футбол, плохой день или плохой настрой или тупо не хватает мастерства , а соперник массированно и организованно перекрывает зоны -- то получается тики-така.

Так что никто к этой пресловутой тики-таке , выглядещей как пас ради паса , никогда не стремился. А сам позиционный футбол , сейчас живее всех живых, просто в обновленной своей версии, что и должно и было произойти , как логическое продолжение эволюции идей в футболе.

По остальному тоже есть что сказать, но писать уже лень)
Особенно по Ракитичу и Хави в той Барсе. Еще до начала сезона Хави искали замену , как игроку основного состава. Он ( Хави) сам говорил , что он уже плохо тянет нагрузки и скорости и намерен уходить по окончании следующего сезона.
Так что никто никого там не вытеснял в классическом понимании, как ты это преподносишь. Ракитич пришел на роль основного игрока, а Хави спокойно удовлетворился своей ролью запсаного, выходящего поиграть в футбик в кайф, либо когда барсу прижмет с травмами или Ракитичу нужен будет отдых
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Ответ LinkLin
О, да ты Барсу Пепа походу не смотрел. Где Хави и защитники могли по 30минут перепасовываться. Если бы не Иньеста, это была бы с отрывом скучнейшая команда. Если Симеоне строил автобусы, тот та Барса еще хуже иногда убивала желание смотреть футбол в принципе.
Конечно не смотрел. Я всего-то с 1994 года болею за эту команду.
Барышня, если Вам ( и подобным вам) такой футбол кажется скучным и несмотрибельным, то это не проблемы клуба , других болельщиков или футбола в целом -- это лишь ваши проблемы.
Никто не создавал больше голевых моментов на тот момент в Европе , чем Барса Пепа и Барса с МСН впоследствии.
Между ними ( по времени) только Баварии Хайнкеса была с похожими цифрами .
Если нравится бей-беги и футбол "бица-бароца" с максимальной вертикализацией , то наздоровье -- это ваш выбор.
Мне вот больше нравится умный позиционный футбол -- это мой выбор
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Сите это которые в 1/4 вылетели? Ну в полуфинале посмотри на пас Крооса)))
ну так это единственное эффектное действие крооса за пять матчей в финальной стадии лиги. и то опять же на чистом мяче, не выходя из центрального круга в десятиметровый коридор. после того как этот довольно простой пас был объявлен гениальным и началась эта вся унылая кроософилия.
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Начинают все настойчивее его форсить на золотой мяч, осталось только, чтобы сборная не подвела
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Ответ CCCP{{BOOM}}
У Хави все пасы поперек и назад.
Ага, особенно на месси в финале лч против мю. Уж поперёк так поперёк. 😀
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ЗМ достоин как никто!!
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Ответ Real_v_dushe
"При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов." - фундаментальная разница между смотрителем высоты газона и 6-кратным победителем ЛЧ!
Кроос играет прилично глубже ,по усредненной позици, чем играл Хави на Евро 2012 ( раз уж тут сравнили эти два матча). Когда ты один из самых задних игроков в момент приема мяча ( по вертикальной оси ) трудно отдавть мячи не вперед. Намного труднее отдавать продвигающие передачи в таком проценте, когда ты играешь выше , во втором эшелоне атаки.
Тут уж если сравнивать , то позиция нынешнего Крооса ближе к позиции Бускетса того времени, по тепло-карте полученных мячей.
Но для местных мадридистов простительно этого не понимать. Ничего нового
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