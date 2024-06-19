124 точные передачи Крооса с Венгрией – 2-й результат в истории Евро за 90 минут игры. Больше делал только Хави (127) против Ирландии в 2012-м

Тони Кроос сделал 124 точные передачи в матче против Венгрии на Евро-2024.

обыграла команду со счетом 2:0 во втором туре чемпионата Европы.

Хавбек немецкой сборной и « » Тони Кроос сделал 124 точные передачи в этой игре.

Это второй результат в истории Евро в 90-минутном матче. Больше только у Хави – хавбек сборной сделал 127 точных передач в матче против Ирландии в 2012 году.

При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов.

Кроме того, 47 из 124 передач Крооса были между линиями – Тони сильно превзошел свой же результат против Шотландии в 1-м туре (30), который был лучшим на -2024 до сегодняшнего дня.