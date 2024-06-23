Вратарь «Ливерпуля» Адриан близок к переходу в «Бетис». «Красные» предлагали ему новый контракт
Адриан Кастильо вернется в «Бетис», в котором начинал карьеру.
Голкипер близок к тому, чтобы покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента, сообщает ABC. Испанский клуб уже завершает работу над трансфером воспитанника.
Отмечается, что мерсисайдцы предлагали 37-летнему футболисту продлить контракт, но он хочет вернуться в Ла Лигу.
В последний раз Адриан выходил на поле 30 июля 2022 года. Его статистику можно изучить здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?