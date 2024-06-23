Вратарь «Ливерпуля» Адриан близок к переходу в «Бетис». «Красные» предлагали ему новый контракт

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бетис Ла Лига возможные трансферы Адриан Кастильо Футбол

Адриан Кастильо вернется в «Бетис», в котором начинал карьеру.

Голкипер близок к тому, чтобы покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента, сообщает ABC. Испанский клуб уже завершает работу над трансфером воспитанника.

Отмечается, что мерсисайдцы предлагали 37-летнему футболисту продлить контракт, но он хочет вернуться в Ла Лигу.

В последний раз Адриан выходил на поле 30 июля 2022 года. Его статистику можно изучить здесь.

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4 комментария
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И хорошо, место лега освободит для нового сезона
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как третий вратарь и компанейский парень в раздевалке был неплох, удачи ему в Бетисе
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Легенда Атлетико!))
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