Вратарь «Ливерпуля» Адриан близок к переходу в «Бетис». «Красные» предлагали ему новый контракт

Адриан Кастильо вернется в «Бетис», в котором начинал карьеру.

Голкипер близок к тому, чтобы покинуть « » в качестве свободного агента, сообщает ABC. Испанский клуб уже завершает работу над трансфером воспитанника.

Отмечается, что мерсисайдцы предлагали 37-летнему футболисту продлить контракт, но он хочет вернуться в .

В последний раз выходил на поле 30 июля 2022 года. Его статистику можно изучить здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?