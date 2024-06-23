«Бавария» хочет продать Киммиха, он вряд ли продлит контракт. Переговоры с Йозуа пройдут после Евро

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

«Бавария» хочет продать Йозуа Киммиха этим летом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, вероятность ухода полузащитника сейчас или следующим летом растет. Обе стороны согласны на это.

29-летний футболист, скорее всего, не станет продлевать контракт, рассчитанный до 2025 года, и поэтому клуб предпочитает продать его, если поступит подходящее предложение.

Переговоры с Киммихом касательно его будущего пройдут после завершения Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Йозуа интересуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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26 комментариев
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Что и требовалось доказать. Эпоха Хасана, где игрокам чуть не задницу вытирали не прошла даром.
Хочу 20 млн - пожалуйста, хочу тренера слить - да ради бога, хочу к Улику на ужин - договоримся.
Пришло новое руководство и начало закручивать гайки - тут же заныли.
Не хочет продлевать контракт - свободен.
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+17
Ответ cruyff14@bk.ru
Смутное время Баварию ждёт, но тем интереснее)
Как болельщик Баварии могу заявить, что я даже рад буду трансферу Киммиха.
Он любит тянуть на себя одеяло:
1) Подает угловые (никому их не отдает), а по статистике является одним из худших игроков в Бундеслиге по подаче угловых.
2) Против топ-команд в защите справа он ужасен. Винисиус не даст соврать.
3) Из центра Баварии его вытеснили Горецка/Лаймер/Павлович.
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с интересом посмотрел бы на него в другом клубе.
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Райс, Одегар, Киммих.. эх, мечты
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Ответ Кирилл Лавров
Как болельщик Баварии могу заявить, что я даже рад буду трансферу Киммиха. Он любит тянуть на себя одеяло: 1) Подает угловые (никому их не отдает), а по статистике является одним из худших игроков в Бундеслиге по подаче угловых. 2) Против топ-команд в защите справа он ужасен. Винисиус не даст соврать. 3) Из центра Баварии его вытеснили Горецка/Лаймер/Павлович.
Винисиус кого только не разматывал справа в защите, пример так себе. Но то, что Йоз играет справа хуже, чем играл там раньше, когда позиция была основной, тоже факт. В центре и попросту сдал. Я всё надеялся, да и надеюсь, что он ещё придёт в себя, возраст ещё позволяет.
А со стандартами правда беда.
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Мда. Судя по всему Киммих уходит. Считаю для Баварии это потерей. В Баварии Флика и Нагельсманна в центре поля он был очень хорош. Йозуа не ломался так часто как многие другие в Баварии, всегда старался. Он по характеру как Павар: боец. Павара потеряли, началась чехарда на правом флаге. Мазрауи купили, потом Сашу Буя, в итоге ни один толком не заиграл пришлось Киммиха ставить… Сейчас Киммиха потеряем будем жалеть как и с Паваром!
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+1
Ответ Кирилл Лавров
Как болельщик Баварии могу заявить, что я даже рад буду трансферу Киммиха. Он любит тянуть на себя одеяло: 1) Подает угловые (никому их не отдает), а по статистике является одним из худших игроков в Бундеслиге по подаче угловых. 2) Против топ-команд в защите справа он ужасен. Винисиус не даст соврать. 3) Из центра Баварии его вытеснили Горецка/Лаймер/Павлович.
Спасибо, буду знать)
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Ответ петрович сектор1
Что и требовалось доказать. Эпоха Хасана, где игрокам чуть не задницу вытирали не прошла даром. Хочу 20 млн - пожалуйста, хочу тренера слить - да ради бога, хочу к Улику на ужин - договоримся. Пришло новое руководство и начало закручивать гайки - тут же заныли. Не хочет продлевать контракт - свободен.
Я болельщик Баварии со стажем. И когда Хасан играл за Баварию , мне он нравился. Так же мне нравилась его работа спортивным директором. Не разделяю мнение людей, что с него пошёл баварский кризис. Почему его Хейтят? Трансферы он проводил громкие по крайней мере на бумаге. Сейчас же непонятно какие трансфер, Кейна бы и Салихамиджич оформил. А сейчас олисе за 60 лямов и прочее
+3
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+1
Ответ superduper
Я болельщик Баварии со стажем. И когда Хасан играл за Баварию , мне он нравился. Так же мне нравилась его работа спортивным директором. Не разделяю мнение людей, что с него пошёл баварский кризис. Почему его Хейтят? Трансферы он проводил громкие по крайней мере на бумаге. Сейчас же непонятно какие трансфер, Кейна бы и Салихамиджич оформил. А сейчас олисе за 60 лямов и прочее
Тоже болею за Баварию прилично. Помню ещё первое пришествие Чириако Сфорцы...)
Провальных трансферов у Хасана более чем достаточно. В заслугу могу поставить приход на "ленточке" Перишича и Коутиньо. Деньгами сорили тоже прилично. Арп получил сходу личку 5 млн, За что?!
2/3 нынешних игроков имеют личку под 20 млн из них 3-5 не проходят в основу.
Вот она эпопея Хасана.
Приказ уменьшить зарплатную ведомость на 20% не просто так прилетел
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И куда он пойдет? Реалу не нужен и нет денег, у Барсы вообще нет денег, Сити стремный кейс - с большой долей вероятности могут отправить в 6 дивизион.
Из тех, у кого есть деньги - только Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, МЮ (если понапродают балласт), и арабы. Других вариантов нет
+1
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Ответ петрович сектор1
Тоже болею за Баварию прилично. Помню ещё первое пришествие Чириако Сфорцы...) Провальных трансферов у Хасана более чем достаточно. В заслугу могу поставить приход на "ленточке" Перишича и Коутиньо. Деньгами сорили тоже прилично. Арп получил сходу личку 5 млн, За что?! 2/3 нынешних игроков имеют личку под 20 млн из них 3-5 не проходят в основу. Вот она эпопея Хасана. Приказ уменьшить зарплатную ведомость на 20% не просто так прилетел
Дэвис и мусиала разве не при нем были? Сане личку насыпали адекватно из за лиги и клуба, из которого переходит
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Ответ ta-tosha
И куда он пойдет? Реалу не нужен и нет денег, у Барсы вообще нет денег, Сити стремный кейс - с большой долей вероятности могут отправить в 6 дивизион. Из тех, у кого есть деньги - только Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, МЮ (если понапродают балласт), и арабы. Других вариантов нет
Как раз Реалу он нужен, кросс ушел, других распасовщиков нет
0
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Ответ ta-tosha
И куда он пойдет? Реалу не нужен и нет денег, у Барсы вообще нет денег, Сити стремный кейс - с большой долей вероятности могут отправить в 6 дивизион. Из тех, у кого есть деньги - только Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, МЮ (если понапродают балласт), и арабы. Других вариантов нет
Ну, на счёт МС я бы не был столь категоричным. У них, мощные "рычаги"! Мощнее чем у кого либо.
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Ответ brno2020
Ну, на счёт МС я бы не был столь категоричным. У них, мощные "рычаги"! Мощнее чем у кого либо.
Да не, там будет публичная казнь, выборы в следующем году, хай подымут не детский, АПЛ не рискнет спустить все на тормозах. Футбол тут - культурное явление номер 1 плюс денег в бюджет несет очень много
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Как раз Реалу он нужен, кросс ушел, других распасовщиков нет
Беллингема отпустят ниже, ещё год Модрич играет. Вальверде и Камавинга не столь креатины но вполне с пасом.
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Ответ umar0701@icloud.com
Очень хотелось бы увидеть его в Реале!
У реала неплохая компания в центре поля собралась. Вряд ли это надо будет и киммиху и Реалу
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