«Бавария» хочет продать Киммиха, он вряд ли продлит контракт. Переговоры с Йозуа пройдут после Евро
«Бавария» хочет продать Йозуа Киммиха этим летом.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, вероятность ухода полузащитника сейчас или следующим летом растет. Обе стороны согласны на это.
29-летний футболист, скорее всего, не станет продлевать контракт, рассчитанный до 2025 года, и поэтому клуб предпочитает продать его, если поступит подходящее предложение.
Переговоры с Киммихом касательно его будущего пройдут после завершения Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Йозуа интересуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Хочу 20 млн - пожалуйста, хочу тренера слить - да ради бога, хочу к Улику на ужин - договоримся.
Пришло новое руководство и начало закручивать гайки - тут же заныли.
Не хочет продлевать контракт - свободен.
Он любит тянуть на себя одеяло:
1) Подает угловые (никому их не отдает), а по статистике является одним из худших игроков в Бундеслиге по подаче угловых.
2) Против топ-команд в защите справа он ужасен. Винисиус не даст соврать.
3) Из центра Баварии его вытеснили Горецка/Лаймер/Павлович.
А со стандартами правда беда.
Провальных трансферов у Хасана более чем достаточно. В заслугу могу поставить приход на "ленточке" Перишича и Коутиньо. Деньгами сорили тоже прилично. Арп получил сходу личку 5 млн, За что?!
2/3 нынешних игроков имеют личку под 20 млн из них 3-5 не проходят в основу.
Вот она эпопея Хасана.
Приказ уменьшить зарплатную ведомость на 20% не просто так прилетел
Из тех, у кого есть деньги - только Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, МЮ (если понапродают балласт), и арабы. Других вариантов нет