«Бавария» хочет продать Киммиха, он вряд ли продлит контракт. Переговоры с Йозуа пройдут после Евро

«Бавария» хочет продать Йозуа Киммиха этим летом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, вероятность ухода полузащитника сейчас или следующим летом растет. Обе стороны согласны на это.

29-летний футболист, скорее всего, не станет продлевать контракт, рассчитанный до 2025 года, и поэтому клуб предпочитает продать его, если поступит подходящее предложение.

Переговоры с Киммихом касательно его будущего пройдут после завершения Евро-2024.

Ранее сообщалось, что интересуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона».

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