Киммих о том, как испортились отношения с боссами «Баварии» из-за COVID: «Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия непривитых, и их интересы отстаивает Йозуа. Значит, он тоже ответственен»

Теги Бавария бундеслига Германия Йозуа Киммих коронавирус Здоровье Футбол

Йозуа Киммих рассказал о влиянии коронавируса на его отношения с «Баварией».

Канал ZDF, снимавший полузащитника на протяжении нескольких лет, показал посвященный ему документальный фильм.

Киммих, выражавший неуверенность в вакцине от коронавируса, но в итоге привившийся после перенесенного заболевания, в марте 2022 года сказал, что его отношения с руководством испортились из-за того, что он не получил поддержки в этой ситуации.

«Я слишком долго чувствовал себя брошенным. Я провел в клубе почти 7 лет, и скандалов с моим участием было не так много. Это первый кризисный момент, и я заметил, как клуб отреагировал. Меня это разочаровало, я обиделся.

Я продлил контракт с целью дважды выиграть Лигу чемпионов в течение четырех ближайших сезонов. Я по-прежнему хочу этого добиться, но прежнее чувство доверия, конечно, уничтожено. И не то чтобы доверие можно восстановить за один или два разговора.

Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия невакцинированных. И человек, отстаивающий интересы непривитых, – Йозуа Киммих. Значит, он тоже несет ответственность за пандемию».

Это заставило задуматься: разве это моя, профессионального спортсмена, работа – убеждать людей делать прививки? Это работа политиков, ученых, экспертов, но не моя.

Это было действительно тяжелое время. Когда у тебя есть друзья, которые говорят тебе, что если бы ты сделал прививку, то было бы меньше... Ну, один друг сказал мне, что если бы я сделал прививку, то умерло бы меньше людей. Это жестоко.

Если у вас нет семьи, такое может вас сломать», – сказал Киммих.

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109 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Интересно в итоге ремни безопасности помогли людям или нет? Часто читал, что без пристегивания люди выживали. Я не пристегивался и не собираюсь и все хорошо
+82
-21
+61
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Я тоже не вакцинировался, как и моя девушка, и мы не болели коронавирусом. Родители мои вакцину ставили и оба раза по 2 болели, но переносили легко. Бабушка и дедушка мои тоже вакцинировались и болели, но без серьёзных последствий (я переживал за бабушку, т.к. она диабетик и попадала в группу риска по ковиду). Тут не угадаешь как получится, поскольку иммунитет у всех разный.
+57
-8
+49
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз.
Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
+89
-41
+48
Эх, опять переобуваться в эпидемиолога 🫡
+32
0
+32
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Прививки помогали не не заболеть, а не сдохнуть, когда заболеешь.
+29
-2
+27
Ответ Айнур Билалов
Из-за таких антиваксеров, в России растет количество случаев заболеваний коклюшем, холерой, оспой и т.д. и самый сок в том, что прививка это не всегда стопроцентная панацея, и привитый может заразиться от непривитого. Чем больше привитых, тем меньше распространяемость
Вакцины от всех этих болезней проверены десятилетиями и столетиями. Чем проверены вакцины от ковида? Сравнивать прививку от кори и прививку от ковида - это быть ещё глупее антиваксеров. Это просто от недостатка серого вещества.
+32
-14
+18
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Конечно помогли. Фарм компании столько бабок подняли, что люди там просто счастливы :)
+26
-10
+16
Ответ Жасик Тулаков
Благодаря антивакцерам Казахстан вышел в лидеры по заболеваемости корью среди детей, так что считаю обязательную вакцину
Какое отношение шмурдяк, провоцирующий тромбоз, имеет к прививке от кори, которую ставят в дошкольном возрасте?
+25
-9
+16
Ответ IAteMyKeyboard
Интересно в итоге ремни безопасности помогли людям или нет? Часто читал, что без пристегивания люди выживали. Я не пристегивался и не собираюсь и все хорошо
Это очень правильный комментарий. С вечным скепсисом можно и не предохраняться, и руки не мыть, и зубы чистить углем. Всегда найдутся примеры выживших.
+21
-6
+15
Пфайзер кажись недавно признались , что вакцина как минимум часто вызывала тромбоз и не прошла полные клинические испытания. Очень хорошо помню что когда об этом говорили во время Ковида , то большинство с пеной у рта доказывала что это конспирологии и вообще пойди одень шапочку из фольги )) сказали прививаться недоработанной , на коленке сделанной вакциной - значит прививайся тварь 😁
+27
-13
+14
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Привился. Не болел
+11
-1
+10
Ответ Aleks Dir
Самая большая афера в истории, на ковиде просто заработали фармкомпании
Расскажи это тем тысячам людей, которые умерли от ковида
+8
-1
+7
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
🐏
+6
0
+6
Ответ Всеволод Бобров
Не прививался и не болел, вакцина полная чушь
А еще ты веришь в единорога) Если тебя не коснулось, это не значит, что это чушь
+10
-5
+5
Не прививался и не болел, вакцина полная чушь
+16
-11
+5
Ответ ansdv
Эх, опять переобуваться в эпидемиолога 🫡
Тут главное свои старые комментарии перечитать, чтобы случайно противоположное не ляпнуть. Неудобно получится
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
То же самое. Прививку, сделанную за месяц (или около того), делать не собираюсь. Переболел один раз, но каких-то прям диких историй об этом нет — обычная сильная простуда. Все это индивидуально.
Я не антипрививочник, мои дети привиты как надо.
Но вот история моего отца, который после инсульта является инвалидом I группы — мама не могла вызвать на дом врача, потому что говорили, что к непривитым
они не ходят (sic!).
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Из-за таких антиваксеров, в России растет количество случаев заболеваний коклюшем, холерой, оспой и т.д. и самый сок в том, что прививка это не всегда стопроцентная панацея, и привитый может заразиться от непривитого. Чем больше привитых, тем меньше распространяемость
+14
-10
+4
У нас тут есть юзер - Ковид с цыферками. Правда, ветка не про Зенит, так что он вряд ли здесь отметится )
+4
0
+4
Благодаря антивакцерам Казахстан вышел в лидеры по заболеваемости корью среди детей, так что считаю обязательную вакцину
+15
-12
+3
Ответ Алешка Терминатор
Если ты всю пандемию не просидел в абсолютной изоляции, ты способствовал распространению болезни и гибели от неё людей. Понимаю, что правда глаза колет, и так не хочется чувствовать себя виноватым. Но ты виноват.
Ты слишком много прививок поставил, в тебе говорит спутник. Тебе необходим детокс
+7
-4
+3
Ответ Balt
Суть вакцины не в том что не заболеешь вколов её, а то что заболев ты перенесёшь заболевание существенно легче без серьёзных последствий и осложнений.
Вакцины годами проверяются и исследования проводят. А тут за месяц на корточках начирикали и готово. Ну делай кто против.
+5
-2
+3
Ответ Алешка Терминатор
Во мне говорит здравый смысл и отсутствие инфантильного эгоизма. Впрочем, поколение, голосовавшее за Навального безнадёжно. Вам объяснить, почему каждый человек кроме тяжелобольных был ОБЯЗАН привиться. Инфантильный эгоизм не позволит вам понять. Потерянное поколение. Главное, сделать выводы и следующие поколения такими не воспитать.
Сорри, но тяжелобольным уже не до прививок обычно - они немного иными вопросами заняты.
Но в вас все же говорит спутник. Наркоманы например тоже рассказывают что каждый должен это попробовать. Разве потерянная жизнь стоит того?
+5
-2
+3
Ответ ivashka
Глубокий и неправильный анализ той ситуации
Абсолютно правильный. Как вирус стал не нужен - о нём резко забыли и не вспоминают. Если бы не эта новость - и не вспомнили бы.
+8
-5
+3
Ответ Алешка Терминатор
При чём здесь наркотики? Сделать прививку твоя ОБЯЗАННОСТЬ перед обществом, в котором ты живешь. Чтобы не разносить заразу, от которой умирают люди. Инфантильным эгоистам сложно понять очевиднейшие вещи, но на то они и инфантильные эгоисты. Таких людей не надо просить (всё равно нормальных слов они не понимают), таких людей надо заставлять силой.
Ты кололся три раза. Тебе вероятно понравилось. В тебя кололи какой-то шмурдяк, о котором ты вообще ничего не знаешь. Ты советуешь это делать другим - вывод очевиден.
+5
-2
+3
"Ну, один друг сказал мне, что если бы я сделал прививку, то умерло бы меньше людей. Это жестоко"
Правда часто бывает жестока, Йозуа.
+15
-12
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Сколько раз спутником кольнулся?
+6
-4
+2
Ответ Дядя ТУРА
Интересно в итоге прививки помогли людям или нет? Часто читал, что люди после нее болели ещё раз. Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Я не приписался и болезнь прошла очень легко, два дня была температура и все. Знакомые которые кололись болели по несколько раз и в более серьезной форме
+3
-1
+2
Самая большая афера в истории, на ковиде просто заработали фармкомпании
+12
-10
+2
Возможно. Я не специалист в медицине.
В целом чине против вакцинации. В детстве в конце СССР-начале России нас вообще не спрашивали хотим прививаться или нет. Просто кололи все обязательные вакцины. Может это во многом и сформировало иммунитет.
+5
-3
+2
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