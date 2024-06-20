Киммих о том, как испортились отношения с боссами «Баварии» из-за COVID: «Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия непривитых, и их интересы отстаивает Йозуа. Значит, он тоже ответственен»

Йозуа Киммих рассказал о влиянии коронавируса на его отношения с «Баварией».

Канал ZDF, снимавший полузащитника на протяжении нескольких лет, показал посвященный ему документальный фильм.

Киммих, выражавший неуверенность в вакцине от коронавируса, но в итоге привившийся после перенесенного заболевания, в марте 2022 года сказал, что его отношения с руководством испортились из-за того, что он не получил поддержки в этой ситуации.

«Я слишком долго чувствовал себя брошенным. Я провел в клубе почти 7 лет, и скандалов с моим участием было не так много. Это первый кризисный момент, и я заметил, как клуб отреагировал. Меня это разочаровало, я обиделся.

Я продлил контракт с целью дважды выиграть Лигу чемпионов в течение четырех ближайших сезонов. Я по-прежнему хочу этого добиться, но прежнее чувство доверия, конечно, уничтожено. И не то чтобы доверие можно восстановить за один или два разговора.

Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия невакцинированных. И человек, отстаивающий интересы непривитых, – . Значит, он тоже несет ответственность за пандемию».

Это заставило задуматься: разве это моя, профессионального спортсмена, работа – убеждать людей делать прививки? Это работа политиков, ученых, экспертов, но не моя.

Это было действительно тяжелое время. Когда у тебя есть друзья, которые говорят тебе, что если бы ты сделал прививку, то было бы меньше... Ну, один друг сказал мне, что если бы я сделал прививку, то умерло бы меньше людей. Это жестоко.

Если у вас нет семьи, такое может вас сломать», – сказал Киммих.

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