Киммих о том, как испортились отношения с боссами «Баварии» из-за COVID: «Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия непривитых, и их интересы отстаивает Йозуа. Значит, он тоже ответственен»
Йозуа Киммих рассказал о влиянии коронавируса на его отношения с «Баварией».
Канал ZDF, снимавший полузащитника на протяжении нескольких лет, показал посвященный ему документальный фильм.
Киммих, выражавший неуверенность в вакцине от коронавируса, но в итоге привившийся после перенесенного заболевания, в марте 2022 года сказал, что его отношения с руководством испортились из-за того, что он не получил поддержки в этой ситуации.
«Я слишком долго чувствовал себя брошенным. Я провел в клубе почти 7 лет, и скандалов с моим участием было не так много. Это первый кризисный момент, и я заметил, как клуб отреагировал. Меня это разочаровало, я обиделся.
Я продлил контракт с целью дважды выиграть Лигу чемпионов в течение четырех ближайших сезонов. Я по-прежнему хочу этого добиться, но прежнее чувство доверия, конечно, уничтожено. И не то чтобы доверие можно восстановить за один или два разговора.
Мы дошли до того, что было сказано: «Это пандемия невакцинированных. И человек, отстаивающий интересы непривитых, – Йозуа Киммих. Значит, он тоже несет ответственность за пандемию».
Это заставило задуматься: разве это моя, профессионального спортсмена, работа – убеждать людей делать прививки? Это работа политиков, ученых, экспертов, но не моя.
Это было действительно тяжелое время. Когда у тебя есть друзья, которые говорят тебе, что если бы ты сделал прививку, то было бы меньше... Ну, один друг сказал мне, что если бы я сделал прививку, то умерло бы меньше людей. Это жестоко.
Если у вас нет семьи, такое может вас сломать», – сказал Киммих.
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Я не прививался и не собираюсь и все хорошо
Я не антипрививочник, мои дети привиты как надо.
Но вот история моего отца, который после инсульта является инвалидом I группы — мама не могла вызвать на дом врача, потому что говорили, что к непривитым
они не ходят (sic!).
Но в вас все же говорит спутник. Наркоманы например тоже рассказывают что каждый должен это попробовать. Разве потерянная жизнь стоит того?
Правда часто бывает жестока, Йозуа.
В целом чине против вакцинации. В детстве в конце СССР-начале России нас вообще не спрашивали хотим прививаться или нет. Просто кололи все обязательные вакцины. Может это во многом и сформировало иммунитет.