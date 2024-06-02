Финэксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Не думаю, что слухи об исключении – раздувание истории. Если какое-то нарушение докажут, может быть существенное наказание. АПЛ предпочла бы узнать вердикт до лета-2025»

Эксперт в футбольных финансах допускает понижение «Манчестер Сити» в классе.

«Я не думаю, что слухи о том, что « » может быть исключен из АПЛ, являются раздуванием истории. Учитывая характер и количество обвинений, если какое-то из нарушений будет доказано, мы можем увидеть существенное наказание.

Я не думаю, что мы узнаем вердикт до 2025 года, слушания назначены на осень. Но АПЛ предпочла бы получить решение до конца следующего сезона. Если будет назначено наказание, то руководство, скорее всего, захочет реализовать его с начала сезона-2025/26.

Так что у меня есть ощущение, что лето 2025 года станет важным периодом в этом процессе», – сказал Дэн Пламли в интервью InstantCasinos.