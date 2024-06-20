Кейн – первый англичанин в истории, забивший 5+ голов и на Евро, и на ЧМ
Харри Кейн забил 50 голов в этом сезоне за клуб и сборную.
Форвард сборной Англии сегодня отметился голом в матче чемпионата Европы против Дании (1:1, перерыв), открыв счет на 18-й минуте.
Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни.
Кейн также стал первым англичанином в истории, забившим 5+ голов и на Евро, и на ЧМ.
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