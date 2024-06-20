Кейн – первый англичанин в истории, забивший 5+ голов и на Евро, и на ЧМ

Теги Бавария Уэйн Руни Майкл Оуэн Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 50 голов в этом сезоне за клуб и сборную.

Форвард сборной Англии сегодня отметился голом в матче чемпионата Европы против Дании (1:1, перерыв), открыв счет на 18-й минуте.

Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни.

Кейн также стал первым англичанином в истории, забившим 5+ голов и на Евро, и на ЧМ.

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4 комментария
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Лучший английский игрок за всё время. А время было хорошее. G. O. A. T.
+9
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+6
Ответ Alexey Milnevsky
Лучший английский игрок за всё время. А время было хорошее. G. O. A. T.
Эх, двое Бобби читают на небесах твой комментарий, и вытирают сухую мужскую слезу.
+3
0
+3
8 голов на ЧМ
5 на Евро
Топчик!
+1
0
+1
Ответ Alexey Milnevsky
Лучший английский игрок за всё время. А время было хорошее. G. O. A. T.
Не знаю лучший ли, но время стать таковым у него точно есть, а самое главное желание и возможности!!!
+1
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