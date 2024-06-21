Линекер о Кейне в сборной: «Ему нужно играть намного лучше, он великолепно забивает, но не создает себе пространство. Саутгейт должен сказать: «Мне нужно от тебя больше, Харри»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Гари Линекер Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Гари Линекер считает, что Харри Кейн должен улучшить свою игру в сборной Англии.

Вчера англичане сыграли вничью с датчанами (1:1) во 2-м туре чемпионата Европы в группе С. Кейн забил гол на 18-й минуте матча.

«Честно говоря, я думаю, что Харри Кейну нужно играть намного лучше.

Я думаю, что он двигался минимально, не стремился опускаться, но даже когда действительно хотел, то двигался очень вяло и неуклюже. Это не помогает.

Когда ты нападающий, у тебя две работы: одна из них – забивать голы, и в этом он великолепен. Но я думаю, что ему нужно, чтобы тренер сказал: «Мне нужно от тебя больше, Харри».

Я бы ожидал этого, если бы выступил так. Ему противостоят трое защитников, поэтому ему нужно растянуть позиции команды. Если вы можете быстро получить мяч, не приходится бежать без него 20 метров. Он не создает себе пространство.

Он никогда не был игроком, который много играет сзади. Если кто-то находится в центре, а вы хотите, чтобы он опустился глубже, сначала идите туда, а затем опускайтесь. Так вы растянете команду.

Если у вас есть кто-то, кто может это сделать, это создает больше пространства для полузащитников. В его защиту скажу, что сегодня и полузащитники не действовали активно. Так что это дело во всей команде.

Я думаю, что он действительно расстраивается, и когда он это делает, он опускается все глубже и глубже.

Он хочет играть свою роль в обороне. Но если вы все равно играете достаточно глубоко, а ваш нападающий опускается, это усугубляет проблему. Тогда у вас не будет цели впереди. Он должен оставаться высоко», – сказал бывший нападающий сборной Англии Линекер в эфире BBC One.

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28 комментариев
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Если игрок великолепен у всех тренеров, кроме одного, то вопрос надо задавать именно тренеру.
Харри показывай высочайший уровень при Поче, Мейсоне, Нуну, Моуре, Конте, Тухеле. Разные подходы, разные философии и стили, но Кейн везде был лидером. Проблемы лишь у Саутгейта. Тоже касается и остальных игроков.
+41
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+41
Ну камон, Линекер защищает Саутгейта просто. Не могут все звезды атаки неожиданно разучиться играть, уже даже оправдание с переоценкой АПЛ не работает (Кейн в Баварии, Беллингем в Реале). Тренер ставит выход из обороны и комбинации, игроки не из головы их придумывают. У Англии как будто как раз из головы - только навесы и индивидуальные действия.
+20
0
+20
Харри: Гаррет, но я ведь у тебя играю центрального защитника.😅😅😅
+7
-1
+6
Ответ Momos
Я Линекера уважаю, но его попытки покрыть дружка выглядят довольно жалко. Если 2 мегазвезды ничего не показывают, то значит их неправильно используют.
Линекера можно уважать за его карьеру, за чувство юмора. Но это НЕ тонкий английский юмор, не постирония и прочее. Он просто неумело лепит фигню, а эксперты лепят на него ярлыки сверх-, пост-, мета - – это всё барахло, что по заказу, ясно, вам, подражатели?
+4
0
+4
Я Линекера уважаю, но его попытки покрыть дружка выглядят довольно жалко.
Если 2 мегазвезды ничего не показывают, то значит их неправильно используют.
+5
-1
+4
Харри Кейн забивает 50 голов в этом сезоне за клуб и сборную.
Саутгейт: «О, фальшивишь, Харри, ой как фальшивишь»
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Сейчас всей страной накинутся на Кейна и сделают его виноватым . Помнится бывало уже такое
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К Саутгейту конечно есть вопросы, но игра Кейна это ужас третий матч подряд (включая товарняк с Исландией). Джуд тоже уставший.

В следующем матче хотелось бы увидеть Палмера и/или Гордона на флангах, Фодена "десяткой" вместо Джуда, и Уоткинса вместо Кейна
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Человек дай бог 10 касаний сделает в штрафной
Что уж от него требовать то,если мяч он видит только если он сам спустится к защитникам
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Ответ Zalupechkin
Сейчас всей страной накинутся на Кейна и сделают его виноватым . Помнится бывало уже такое
Не слежу за игрой Арсенала, но Райс в сборной это же Шешуков какой то
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Ответ SergioRamos92
Человек дай бог 10 касаний сделает в штрафной Что уж от него требовать то,если мяч он видит только если он сам спустится к защитникам
В своей штрафной).
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Ответ songbilong
Кажется позиция АПЗ исчезла в 2016 году, поэтому всех считаю за центральных... Из-за того, что позиция исчезла, исчезли и ведущие игроки, Гетце, Хамес и самое обидное для меня Гансо
На поле он располагается под напом. Так что исчезла АПЗ или нет, но Джуд именно игрок атаки в такой формации.
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Ответ Artuom Batishev
Он атакующий полузащитник в этом составе. Ради него с этой позиции убрали Фодена.
Кажется позиция АПЗ исчезла в 2016 году, поэтому всех считаю за центральных... Из-за того, что позиция исчезла, исчезли и ведущие игроки, Гетце, Хамес и самое обидное для меня Гансо
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Ответ songbilong
Он вроде центральный полузащитник, не его работа забивать голы. А в первом туре именно он принес 3 очка
Он атакующий полузащитник в этом составе. Ради него с этой позиции убрали Фодена.
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Ответ фанат спартака с 1967
а где 100 милионный джуд ? или ему тоже тренер не дает забивать голы?
Он вроде центральный полузащитник, не его работа забивать голы. А в первом туре именно он принес 3 очка
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Прочел это высказывание Линекера и почти заболела голова от его фраз или от перевода.
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снова пост ирония, как в статье Качанова, или это уже старческий бред?
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Так наверно он(и другие игроки) играет так потому что Саут просит. Не могли же игроки резко разучиться играть в атакующий футбол. Тренер тут единственный кого нужно критиковать. Эксперты на Линекерах будут до последнего этого физрука выгораживать.
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Игроки у англичан сейчас хороши, они вообще без тренера играть могут, если это не слив физручилы Багдановича, то просто понять футбол в мокрых трусах невозможно.
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Буквально тоже самое Кейн может ответить Саутгейту
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Саутгейт смог из лучшего состава на Евро сделать одну из самых скучных команд на турнире.
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Если Харри будет делать больше, то Саутгейт его заменит …
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Он должен сказать: Харри, собирай свой рюкзачок и почесали в аэропорт, глядишь, без нас эта сборная возьмёт и выиграет что-нибудь.
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Лучше попросите физрука Гарета получше тренировать😐
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Больше нужно от всей сборной,включая и Саутгейта
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Подытаживая Линекера: "Саутгейт, скажи Кейну "Мне нужно от тебя больше, стой высоко, береги силы и жди пасов от полузащиты"
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