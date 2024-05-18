Галактионов о 2:0 с «Факелом»: «Есть моменты, когда Пиняеву или Миранчуку надо доработать. Нужен был дисциплинированный игрок – вышел Самошников, это оправдалось»
Михаил Галактионов дал комментарий после победы над «Факелом».
«Локомотив» дома обыграл «Факел» в матче 29‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
– В трех последних победах у «Локомотива» был один и тот же состав…
– Делаем небольшое корректировки. Нужен был дисциплинированный игрок, поэтому вышел Самошников. Это оправдалось. В дальнейшем мы перестроились на три центральных защитника. Стараемся искать большинство в определенных зонах.
Мы ищем моменты, чтобы выходить из обороны и создавать большинство. Важно дисциплинированно выполнять свою работу. Есть моменты, когда Сергею [Пиняеву] или Миранчуку надо доработать.
– Поражает объем работы Пиняева. Но сил отрабатывать не остается, так ли это?
– Жизнь заставляет дорабатывать. Это требование, его надо выполнять. У него были хорошие проходы в первом тайме. Мы довольны дисциплиной.
– Какой была установка у Батракова?
– У него была установка создавать большинство. Здесь было такое требование. По состоянию его здоровья – получил удар в спину, защемление.
– Какова роль была у игроков в центре поля?
– Баринов и Батраков помогали в организации обороны. Карпукас выполнял роль нижнего опорного, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Сколько ничьих весной было!!!!!