Галактионов о 2:0 с «Факелом»: «Есть моменты, когда Пиняеву или Миранчуку надо доработать. Нужен был дисциплинированный игрок – вышел Самошников, это оправдалось»

Михаил Галактионов дал комментарий после победы над «Факелом».

« » дома обыграл « » в матче 29‑го тура Мир со счетом 2:0.

– В трех последних победах у «Локомотива» был один и тот же состав…

– Делаем небольшое корректировки. Нужен был дисциплинированный игрок, поэтому вышел . Это оправдалось. В дальнейшем мы перестроились на три центральных защитника. Стараемся искать большинство в определенных зонах.

Мы ищем моменты, чтобы выходить из обороны и создавать большинство. Важно дисциплинированно выполнять свою работу. Есть моменты, когда Сергею [Пиняеву] или надо доработать.

– Поражает объем работы Пиняева. Но сил отрабатывать не остается, так ли это?

– Жизнь заставляет дорабатывать. Это требование, его надо выполнять. У него были хорошие проходы в первом тайме. Мы довольны дисциплиной.

– Какой была установка у Батракова?

– У него была установка создавать большинство. Здесь было такое требование. По состоянию его здоровья – получил удар в спину, защемление.

– Какова роль была у игроков в центре поля?

– Баринов и Батраков помогали в организации обороны. Карпукас выполнял роль нижнего опорного, – сказал главный тренер « » Михаил Галактионов.