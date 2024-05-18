Галактионов о 2:0 с «Факелом»: «Есть моменты, когда Пиняеву или Миранчуку надо доработать. Нужен был дисциплинированный игрок – вышел Самошников, это оправдалось»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Антон Миранчук Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Сергей Пиняев Артем Карпукас Алексей Батраков Футбол

Михаил Галактионов дал комментарий после победы над «Факелом».

«Локомотив» дома обыграл «Факел» в матче 29‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

В трех последних победах у «Локомотива» был один и тот же состав…

– Делаем небольшое корректировки. Нужен был дисциплинированный игрок, поэтому вышел Самошников. Это оправдалось. В дальнейшем мы перестроились на три центральных защитника. Стараемся искать большинство в определенных зонах.

Мы ищем моменты, чтобы выходить из обороны и создавать большинство. Важно дисциплинированно выполнять свою работу. Есть моменты, когда Сергею [Пиняеву] или Миранчуку надо доработать.

Поражает объем работы Пиняева. Но сил отрабатывать не остается, так ли это?

– Жизнь заставляет дорабатывать. Это требование, его надо выполнять. У него были хорошие проходы в первом тайме. Мы довольны дисциплиной.

Какой была установка у Батракова?

– У него была установка создавать большинство. Здесь было такое требование. По состоянию его здоровья – получил удар в спину, защемление.

Какова роль была у игроков в центре поля?

– Баринов и Батраков помогали в организации обороны. Карпукас выполнял роль нижнего опорного, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

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3 комментария
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Судя по всему, Мира уже не успеет доработать (
+2
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+2
Всё, мы не в тройке((((
Сколько ничьих весной было!!!!!
+2
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+2
А Дзюба с рукой играет.
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