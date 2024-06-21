Дмитрий Сычев: «Глушенков и Тюкавин – главные кандидаты на отъезд в европейский клуб. У Пиняева хороший потенциал»
Дмитрий Сычев оценил шансы Константина Тюкавина и Сергея Пиняева уехать в Европу.
«Мне кажется, что Макс Глушенков и Костя Тюкавин – это главные кандидаты на отъезд в хороший европейский клуб.
Кроме того, Серега Пиняев, если он чуть-чуть прибавит и оправдает выданные ему авансы. Потенциал у него хороший», – сказал бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев.
В завершившемся сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах за «Динамо», забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
Пиняев сыграл в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах сезона-2023/24, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Напомним, Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» и подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2029 года.
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В отношении Пиняева, возможно, стоит немного сбавить градус риторики, явно там крышняк сносит уже от московской прописки и нового контракта.