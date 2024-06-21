Дмитрий Сычев: «Глушенков и Тюкавин – главные кандидаты на отъезд в европейский клуб. У Пиняева хороший потенциал»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Динамо Чемпионат.com Максим Глушенков Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

Дмитрий Сычев оценил шансы Константина Тюкавина и Сергея Пиняева уехать в Европу.

«Мне кажется, что Макс Глушенков и Костя Тюкавин – это главные кандидаты на отъезд в хороший европейский клуб.

Кроме того, Серега Пиняев, если он чуть-чуть прибавит и оправдает выданные ему авансы. Потенциал у него хороший», – сказал бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев.

В завершившемся сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах за «Динамо», забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Пиняев сыграл в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах сезона-2023/24, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Напомним, Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» и подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2029 года.

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22 комментария
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Глушенков деньги выбрал в Зените, уже отъехал от Европы ..
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+18
Глушенков уже отъехал, с такого контракта он уже никуда не поедет
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Ответ Piterboll
Во чудик... Глушенков в Зените, какая европа???
Питер разве не Европа?)))
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Только ребятам в Европе придётся сильно упасть в зарплате. Никто Тюкавину и Глушенкову там сразу два миллиона евро в год не положит, как у них сейчас здесь.
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Глушенков же уже отъехал
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Ответ Вячеслав Припузов
Глушенков деньги выбрал в Зените, уже отъехал от Европы ..
ну да ну да, Кузяев с вами поспорит
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Ответ Вячеслав Припузов
Глушенков деньги выбрал в Зените, уже отъехал от Европы ..
Я тебя, братан, сейчас удивлю, но из Зенита проще уехать в Европу. Просто он более известен.
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В целом потенциал всех троих довольно хорошо просматривается. К сожалению у Тюкавина слишком алчный агент, которому персонально желаю потерять лицензию, во благо карьеры самого Тюкавина.
В отношении Пиняева, возможно, стоит немного сбавить градус риторики, явно там крышняк сносит уже от московской прописки и нового контракта.
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Пинаев уже и пинать разучился.
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А Сычев новости читает?
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Ответ Kovtun
«Откуда вылез он?» (С)
Из книги редких видов выписан
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