Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «Прессу не читаете? У него травма,  неделю не тренировался. Он все сказал»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Дмитрий Баринов Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Валерий Карпин объяснил причину невызова Максима Глушенкова в сборную России .

Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.

Максим Глушенков - лучший ассистент и не попал список. Почему?

– Вы прессу не читаете? Ну, а что, Глушенков все сказал. У него была травма, он неделю не тренировался, играл на уколах в последнем матче.

То же самое по Баринову и Пиняеву. Мы имели информацию еще до окончательного списка, – сказал главный тренер сборной России.

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5 комментариев
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Ответ Н.Ф.
В новостях по тегу "Глушенков" до сего момента не было ни одной про его травму.
Потому что не интересно про травмы писать)) Куда интереснее про Мостового и Зарему новости публиковать
+10
0
+10
В новостях по тегу "Глушенков" до сего момента не было ни одной про его травму.
+4
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+4
- Работать пойдешь? - Не, у меня травма. Я все сказал!
+2
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0
Прессу, читайте! епт..
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