Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «Прессу не читаете? У него травма,  неделю не тренировался. Он все сказал»

Валерий Карпин объяснил причину невызова Максима Глушенкова в сборную России .

Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.

– - лучший ассистент и не попал список. Почему?

– Вы прессу не читаете? Ну, а что, Глушенков все сказал. У него была травма, он неделю не тренировался, играл на уколах в последнем матче.

То же самое по и . Мы имели информацию еще до окончательного списка, – сказал главный тренер сборной России.