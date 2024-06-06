Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «Прессу не читаете? У него травма, неделю не тренировался. Он все сказал»
Валерий Карпин объяснил причину невызова Максима Глушенкова в сборную России .
Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.
– Максим Глушенков - лучший ассистент и не попал список. Почему?
– Вы прессу не читаете? Ну, а что, Глушенков все сказал. У него была травма, он неделю не тренировался, играл на уколах в последнем матче.
То же самое по Баринову и Пиняеву. Мы имели информацию еще до окончательного списка, – сказал главный тренер сборной России.