Nike прислал «Барсе» партию формы с ошибкой в лого Spotify. Из-за этого футболки не продаются в клубных магазинах

Теги Барселона Ла Лига бизнес Nike игровая форма Spotify Футбол

Nike допустил ошибку при производстве формы «Барселоны».

Как сообщает As, технический спонсор каталонского клуба прислал партию формы, где была допущена ошибка в логотипе титульного спонсора «блауграны» – стримингового сервиса Spotify.

Из-за этого в клубных магазинах сейчас не продается форма «Барсы» на следующий сезон. Каталонцы надеялись активно продавать эту форму летом, в период наплыва туристов.

Из-за этой ситуации команды «Барселоны» могут быть вынуждены проводить предсезонные матчи в форме прошлого сезона.

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28 комментариев
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На месте Барсы я бы проверил контракты - возможно им делает форму фирма "Hike" или "Mike")
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Это ещё ладно но вы видели какую найк форму Челси собирается создать ?
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У коллекционеров дорого могут уйти, могут продать, как раз очередной рычаг получится
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Ответ mArty-.-
В детстве были шорты "Spike". Я знал, что это подделка найки, но мне нравилось как звучало)
У меня были сланцы Mike с гаечным ключом вместо логотипа.
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Ответ Carasa
У коллекционеров дорого могут уйти, могут продать, как раз очередной рычаг получится
Ровно эта же мысль пришла в голову) Но видишь, тут ждать надо - такие вещи выстреливают спустя годы, да и к тому же, если партия большая, то уникальность наоборот небольшая.
+8
0
+8
Ответ _FoX-
На месте Барсы я бы проверил контракты - возможно им делает форму фирма "Hike" или "Mike")
В детстве были шорты "Spike". Я знал, что это подделка найки, но мне нравилось как звучало)
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Ответ Ashan Sorokin
Это ещё ладно но вы видели какую найк форму Челси собирается создать ?
Видел, ощутил себя в 2005 на рынке у китайцев
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В будущем за этой формой будет охота. Как раз из-за ошибки. Крайне редкие будут экземпляры
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Разве для коллекционеров брак в производстве чего-то массового, наоборот, не повышает ее стоимость? Это же уникальный тираж, как и в случае с марками, монетами, купюрами и так далее
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Ответ Carasa
У коллекционеров дорого могут уйти, могут продать, как раз очередной рычаг получится
Боятся иска от Спотифай)
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Ответ Apotamkin
... просто это - клуб-ошибка!
Ошибся Найк, а виновата Барселона? Логика хейтерков, как у фанатиков теорий заговоров или невменяемых в дурке.
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А зря не продаются - пользовались бы бешеным спросом среди коллекционеров необычных вещей
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Перспективный рычаг
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На Садовод пускай завезут, я куплю парочку на воротах стоять -)))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
У меня были сланцы Mike с гаечным ключом вместо логотипа.
Щикарно)
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Ответ Raul14
Даже найк издевается над фк Нэгрейрой 😆
Издеваются над тобой и уже с детства . Не позорь имя великого Рауля .
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