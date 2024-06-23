Nike прислал «Барсе» партию формы с ошибкой в лого Spotify. Из-за этого футболки не продаются в клубных магазинах

Nike допустил ошибку при производстве формы «Барселоны».

Как сообщает As, технический спонсор каталонского клуба прислал партию формы, где была допущена ошибка в логотипе титульного спонсора «блауграны» – стримингового сервиса Spotify.

Из-за этого в клубных магазинах сейчас не продается форма «Барсы» на следующий сезон. Каталонцы надеялись активно продавать эту форму летом, в период наплыва туристов.

Из-за этой ситуации команды «Барселоны» могут быть вынуждены проводить предсезонные матчи в форме прошлого сезона.

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