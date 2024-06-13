«Барса» не спешит с подписанием контракта с Nike. Сделку закроют после 30 июня, каталонцы будут зарабатывать 105-120 млн евро в год плюс бонусы

«Барселона» не спешит подписывать новый контракт с Nike.

Ранее предполагалось, что каталонский клуб намерен заключить новую сделку с американской компанией до 30 июня, даты окончания финансового года.

Однако, как отмечает Diario Sport, после заключения сделки по Barça Vision каталонцам не нужно спешить. Ориентировочно контракт с Nike подпишут после 30 июня.

Сторонам предстоит доработать некоторые моменты, но общий проект уже согласован. Как ожидается, «Барс» будет зарабатывать фиксированно 105-120 млн евро в год, плюс к этому будут бонусы. Nike также выплатит 100 млн евро подписанного бонуса единоразово.