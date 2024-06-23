«Барса» не подпишет Бернарду этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Бернарду Силва Футбол

«Барселона» не сможет подписать Бернарду Силву этим летом.

Как сообщает Marca, каталонцы не смогут купить игрока «Ман Сити» из-за отсутствия финансовых возможностей. Клуб по-прежнему превышает зарплатный фонд и не укладывается в финансовый фэйр-плей.

Потенциально Бернарду мог бы перейти в «Барсу» за 60 млн евро, но в нынешних реалиях и за такую сумму трансфер невозможен. Ранее сообщалось, что Силва – трансферная цель каталонцев на лето, а новый тренер Ханси Флик высокого мнения о футболисте.

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34 комментария
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По-моему это изначально было понятно, что писать всякую дичь
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Ответ Вячеслав Новиков
По-моему это изначально было понятно, что писать всякую дичь
Надеялись вылечить финансовую импотенцию, но рычаг не встал
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Собственно как и любым другим летом тоже…
+19
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Ответ Royal Watcher
Собственно как и любым другим летом тоже…
Да не, уже следующим летом перестанут выплачивать долги Месси, ведомость разгрузится, и смогут
+8
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+4
Таких новостей можно сотнями штамповать.

«Барса» не подпишет Мбаппе этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей

«Барса» не подпишет Заболотного этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей
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Крылья не подпишут Мбаппе этим летом из за отсутствия финансовой возможности
Спортс, я новость сваял, не благодарите)
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У Барселоны невероятное преимущество по сравнению с другими топ клубами, это курортный город. Многие игроки готовы туда переходить просто ради этого. Жалко что рук-во намудрило
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Сделаем вид, что все этому очень удивлены.
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Вообще то на след неделе закрывается сделка Barca vision, которая приводит 1:1 + Nike дает 100 и продажи 3-4 игроков прибавят примерно 100-120 + дернут еще какой нибудь маленький рычажок .
Вот вам и ребята деньги на трансферы, этим летом 100% будут топ подписания.
Про Сильву ничего не говорю, но левый фланг, центр и атакующего полузащитника по-любому подпишут
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Он уже не приоритетная цель, откуда новости только берут. Виллиамс, Фримпонг, Киммих, Диас и Ольмо. Кто-то из них точно окажется в клубе летом. P.S. Только бы не Диас, только бы не Диас.
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Видимо кому то надо подстричься
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а, кто-то, всё нахваливает Лапорту - типичный сбитый летчик - пора обновлять менеджмент Барсе от этого старья (болтливого и чванливого при этом)...
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Не получится этим летом, а в следующем Бернарду уже и не нужен будет Барсе - в Ла Масии подрастут еще свои пацаны - типа Гави, Фермина, Касадо:))
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Сити бы и не отпустил, удивляюсь вообще как они так на Кансело скинули им цену, неужели он совсем никому не нужен за адекватные деньги
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Ответ Log in
Заход Лапорты "К нам все хотят", а раз так, то...
Ну хотеть может и хотят, конечно не всё, но многие действительно хотят играть за Барселону
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Ответ f0mk4
Сити бы и не отпустил, удивляюсь вообще как они так на Кансело скинули им цену, неужели он совсем никому не нужен за адекватные деньги
Канселу в МС сейчас не нужен совсем и сказал руководству, что никуда, кроме Барселоны, не хочет - вот и пошли ему навстречу.
МС не ставит палки в колеса игрокам, если они хотят уйти.
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Ответ predMBAPPE
ничего страшного, через 5 лет заберем свободным агентом Биллингема и Мбаппе , если сможем зарегать)
А чё распиаренная ламаська больше не тянет,раз уж хотите игроков Реала?)
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Ответ May B. Tomorrow
У Барселоны невероятное преимущество по сравнению с другими топ клубами, это курортный город. Многие игроки готовы туда переходить просто ради этого. Жалко что рук-во намудрило
Ну во время сезона море там холодное, а в отпуске футболисты могут себе позволить и слетать на курорт, зарплата позволяет, конечно, если выбирать между Лондоном и Барселоной, многие отдадут предпочтение Барсе, но, по сравнению с другими городами Испании, Италии, Франции, разница не столь очевидна. Барселоне брала, прежде всего, брендом, качеством футбола, но теперь ее слава все тусклее с каждым годом, так можно и растерять багаж предыдущих двух-трех десятилетий
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Ответ Sergey125684
Вообще то на след неделе закрывается сделка Barca vision, которая приводит 1:1 + Nike дает 100 и продажи 3-4 игроков прибавят примерно 100-120 + дернут еще какой нибудь маленький рычажок . Вот вам и ребята деньги на трансферы, этим летом 100% будут топ подписания. Про Сильву ничего не говорю, но левый фланг, центр и атакующего полузащитника по-любому подпишут
🤣🤣🤣
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