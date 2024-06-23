«Барса» не подпишет Бернарду этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей

«Барселона» не сможет подписать Бернарду Силву этим летом.

Как сообщает Marca, каталонцы не смогут купить игрока «Ман Сити» из-за отсутствия финансовых возможностей. Клуб по-прежнему превышает зарплатный фонд и не укладывается в финансовый фэйр-плей.

Потенциально Бернарду мог бы перейти в «Барсу» за 60 млн евро, но в нынешних реалиях и за такую сумму трансфер невозможен. Ранее сообщалось, что Силва – трансферная цель каталонцев на лето, а новый тренер Ханси Флик высокого мнения о футболисте.

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