«Барса» не подпишет Бернарду этим летом из-за отсутствия финансовых возможностей
«Барселона» не сможет подписать Бернарду Силву этим летом.
Как сообщает Marca, каталонцы не смогут купить игрока «Ман Сити» из-за отсутствия финансовых возможностей. Клуб по-прежнему превышает зарплатный фонд и не укладывается в финансовый фэйр-плей.
Потенциально Бернарду мог бы перейти в «Барсу» за 60 млн евро, но в нынешних реалиях и за такую сумму трансфер невозможен. Ранее сообщалось, что Силва – трансферная цель каталонцев на лето, а новый тренер Ханси Флик высокого мнения о футболисте.
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Спортс, я новость сваял, не благодарите)
Вот вам и ребята деньги на трансферы, этим летом 100% будут топ подписания.
Про Сильву ничего не говорю, но левый фланг, центр и атакующего полузащитника по-любому подпишут
МС не ставит палки в колеса игрокам, если они хотят уйти.