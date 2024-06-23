Гримальдо о Ямале: «Невероятный игрок без потолка. Он выделяется в каждом матче. Это что-то уникальное»

Алекс Гримальдо высказался об игре Ламина Ямаля .

– Говоря о Ямале. Вы тоже дебютировали в профессиональном футболе в 15 лет. Дадите ли ему какой-нибудь совет?

– Я даже не знаю, что сказать. В конце концов, он гораздо талантливее меня. Он невероятный игрок, у него нет потолка, он тоже меня очень удивил. Это что-то, чего я никогда не видел так близко. Несмотря на свой возраст, он выделяется на каждой тренировке, в каждом матче. Это что-то уникальное.

Я говорю ему, чтобы он много работал, хорошо заботился о себе, потому что такой игрок, надеюсь, никогда не будет получать травмы, потому что это одно удовольствие видеть его игру, будь то в твоей команде или как зритель.

Также говорю ему, чтобы он имел сильный менталитет, несмотря на взлеты и падения, оставался сильным морально. Надеюсь, он выиграет много индивидуальных и командных трофеев, – сказал защитник сборной .

Ранее 16-летний Ямаль стал самым молодым игроком, сыгравшим на Евро.

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