Гримальдо о Ямале: «Невероятный игрок без потолка. Он выделяется в каждом матче. Это что-то уникальное»

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Алекс Гримальдо Ламин Ямаль Футбол

Алекс Гримальдо высказался об игре Ламина Ямаля .

Говоря о Ямале. Вы тоже дебютировали в профессиональном футболе в 15 лет. Дадите ли ему какой-нибудь совет?

– Я даже не знаю, что сказать. В конце концов, он гораздо талантливее меня. Он невероятный игрок, у него нет потолка, он тоже меня очень удивил. Это что-то, чего я никогда не видел так близко. Несмотря на свой возраст, он выделяется на каждой тренировке, в каждом матче. Это что-то уникальное.

Я говорю ему, чтобы он много работал, хорошо заботился о себе, потому что такой игрок, надеюсь, никогда не будет получать травмы, потому что это одно удовольствие видеть его игру, будь то в твоей команде или как зритель.

Также говорю ему, чтобы он имел сильный менталитет, несмотря на взлеты и падения, оставался сильным морально. Надеюсь, он выиграет много индивидуальных и командных трофеев, – сказал защитник сборной Испании.

Ранее 16-летний Ямаль стал самым молодым игроком, сыгравшим на Евро.

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10 комментариев
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Ответ За Валенсию с 1999
Должен играть за Марокко или Экваториальную Гвинею, а не на Евро. Стали брать всех подряд после Сенны
Только вот Ламин родился в пригороде Барселоны, а не в Марокко или Экваториальной Гвинее, и является гражданином Испании с рождения.

В отличие от того же Хоселу, который родился в Германии.
Но про него почему-то принято молчать )
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Ответ За Валенсию с 1999
Должен играть за Марокко или Экваториальную Гвинею, а не на Евро. Стали брать всех подряд после Сенны
Больше половины игроков в Европе играют не за историческую родину. Почему претензия только Ямалю?
+6
-2
+4
Ямаля хвалят все партнеры по сборной Испании и даже игроки Реала.

Но сейчас придет Шуллер и объяснит что все они ничего не понимают в футболе, а говорят так только из-за того, что им агент Ламина заплатил чтобы они сказали именно так )
+5
-2
+3
Ответ corazon blanco
Ему бы чуть-чуть мышечной массы набрать, чтобы от мяча не так оттесняли в силовой борьбе и действительно будет топ-игроком. С дриблингом и техникой у него полный порядок.
наберет с возрастом.все таки все в 16 лет именно так и выглядят.
+3
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Ямал, крут без сомнений, но давайте подождём несколько лет, всякое может быть в жизни, пусть вырастет и окрепнет окончательно, а затем мы дай Бог с удовольствием споём ему дифирамбы!…)
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