Владимир Пономарев: «Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Пусть хоть мячи подает в РПЛ»
Владимир Пономарев заявил, что его не интересует будущее Артема Дзюбы.
«Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Никто не заключает с ним контракт, потому что клубы РПЛ видели игру Артема в прошлом сезоне. А так, будущее Дзюбы в футболе меня не волнует, пусть хоть мячи подает в РПЛ», — сказал бывший защитник ЦСКА.
Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта.
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Это Дзюба мусолит свою Дзюбу