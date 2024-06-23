Владимир Пономарев: «Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Пусть хоть мячи подает в РПЛ»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев заявил, что его не интересует будущее Артема Дзюбы.

«Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Никто не заключает с ним контракт, потому что клубы РПЛ видели игру Артема в прошлом сезоне. А так, будущее Дзюбы в футболе меня не волнует, пусть хоть мячи подает в РПЛ», — сказал бывший защитник ЦСКА.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта.

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8 комментариев
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Если бы не эти интервью ни о чем мало кто бы знал кто такой Пономорев, зачем мусолить его фамилию на спортсе? Он давно уже перевернутая страница советского футбола, ничем особо не отметился в его истории в отличие от того же Дзюбы - лучшего бомбардира чемпионатов России на долгие годы...
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Вот если бы Пономарев не напомнил, то я бы и не вспомнил про Дзюбу. А кто постоянно мусолит?
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Это не мы мусолим Дзюбу
Это Дзюба мусолит свою Дзюбу
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По логике Понамарёва сам он не только перевёрнутая страница,а давно сданная в утиль. Однако ведь печатают .P.S. Ни разу не поклонник Дзюбы, скорее наоборот .
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот если бы Пономарев не напомнил, то я бы и не вспомнил про Дзюбу. А кто постоянно мусолит?
Дзюба и мусолит.
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