Андрей Кобелев: «Непонятен мотив «Локомотива»: отказались от Дзюбы, ушел Глушенков. Они обрезают сук, на котором сидят. Как они будут на что-то претендовать?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Кобелев премьер-лига Россия Клаудиньо Вендел Максим Глушенков Футбол

Андрей Кобелев высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Зенит» сейчас строит команду на будущее. Если с России не снимут бан, то Вендел и Клаудиньо в числе первых могут покинуть клуб. Но мне непонятен мотив «Локомотива», который сначала отказался от Дзюбы, а теперь ушел Глушенков.

Москвичи обрезают сук, на котором сидят. Как зрителя меня беспокоит то, что клуб продает одного из лучших футболистов. Каким образом они теперь будут на что-то претендовать?» – сказал бывший главный тренер «Динамо» .

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24 комментария
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Как можно в одном ряду упоминать расставание с Дзюбой и Глушенковым?
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Андрюш, ну а как ты продавал Вальбуэну, Кокорина в пользу Бечирая и Ташаева?
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Ответ очевиден. В нынешнем составе Локомотив ни на что не будет претендовать, на середину таблицы в лучшем случае.
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Кто о чем, а Кобелев про сук. Локомотива
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Ответ Railway/
Ответ очевиден. В нынешнем составе Локомотив ни на что не будет претендовать, на середину таблицы в лучшем случае.
До закрытия ТО еще далеко. Откуда такой переполох?
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Да со всеми остальными, кроме Глущенкова история понятна. Непонятно только, кто будет атаки разгонять. Миранчука уже даже не хочется видеть в команде.
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Это же Локомотив. А поезд просто так с рельс не сойдёт...
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Ну так они не на газовой трубе сидят, что деньгами футболистов закидывать
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А оно в планах и нет наверное на что-то претендовать
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Ответ Anti Podonok
А,что фамилию так сложно запомнить?
Комментарий удален модератором
Ответ _fr0st_
Да со всеми остальными, кроме Глущенкова история понятна. Непонятно только, кто будет атаки разгонять. Миранчука уже даже не хочется видеть в команде.
А,что фамилию так сложно запомнить?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Кто о чем, а Кобелев про сук. Локомотива
Он про одну только. Глушаков нормальгый
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Глушенков это половина Локомотива!!!!!! Если ещё Миранчук и Тикнизян уйдут за призовые места точно не будут бороться,
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Кобелев ты такой же старый кобель как и Дзюба ,по глушенкову да скатертью дорога раньше было жаль а теперь да пошли они все в мутный газ на скамейку в зенит.Мираннчуки и прочие шпинёвские звёзды за....и деньги,деньги только и ноютмы недовольны Так пиз....е в Газовую грелку
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Не понятно зачем давать такое интервью, не вникая в суть происходящего. О наверное застрял в тех временах, когда Дзюба еще бегал и был похож на футболиста. Пусть кто-то донесет до него, что в контракте Глушенкова был пункт с отступными. Футболист захотел уйти, его отпустили. Или нужно было как Кругового отправить в дубль, а по окончанию контракта отпустить бесплатно?? Единственное хотелось, чтобы наше руководство больше не соглашалось на пункт с отступными или же прописывало более высокие отступные.
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Проблемы с деньгами у них.
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Про свой сук в Динамо, Кобелев упоминать не стал
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Они ни на что претендовать и не будут.)
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В голове (руководства) один мотив...
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Старинный анекдот:
Идут несколько слепых, гуськом, держась за плечо впереди идущего. Передний натыкается на ветку и резко останавливается:
- Что, что, что случилось? забеспокоились остальные
- Да это я на сук напоролся...
- Ой, здравствуйте девочки...
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зачем руководству резать сук, когда они сами сучья ещё те
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Сук пилит позор, который на госсредства увел игрока из госкоманды.
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То Зенит обрезает сук, сборная, теперь Локомотив...
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