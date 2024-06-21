Андрей Кобелев: «Непонятен мотив «Локомотива»: отказались от Дзюбы, ушел Глушенков. Они обрезают сук, на котором сидят. Как они будут на что-то претендовать?»

Андрей Кобелев высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Зенит» сейчас строит команду на будущее. Если с России не снимут бан, то и в числе первых могут покинуть клуб. Но мне непонятен мотив « », который сначала отказался от , а теперь ушел .

Москвичи обрезают сук, на котором сидят. Как зрителя меня беспокоит то, что клуб продает одного из лучших футболистов. Каким образом они теперь будут на что-то претендовать?» – сказал бывший главный тренер «Динамо» .

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