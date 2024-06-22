Сергей Кирьяков: «Дзюба не входит в число величайших российских нападающих»

Сергей Кирьяков не считает Артема Дзюбу великим российским нападающим.

«Для меня великие нападающие – это те, которые проявляли себя не только в российском чемпионате, но и за границей, в европейских лигах. Тогда об их так называемом величии можно еще что-то говорить.

неплохо сыграл на домашнем чемпионате мира. Это единственное из таких глобальных достижений. Все остальные его большие заслуги – исключительно в . Поэтому, на мой взгляд, Дзюба не входит в число величайших российских нападающих», – сказал экс-форвард сборной России.

В прошлом сезоне Дзюба провел за « » 26 матчей во всех турнирах, набрав 8 (4+4) очков по гол+пас.

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