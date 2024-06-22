Сергей Кирьяков: «Дзюба не входит в число величайших российских нападающих»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Кирьяков Футбол

Сергей Кирьяков не считает Артема Дзюбу великим российским нападающим.

«Для меня великие нападающие – это те, которые проявляли себя не только в российском чемпионате, но и за границей, в европейских лигах. Тогда об их так называемом величии можно еще что-то говорить.

А Дзюба неплохо сыграл на домашнем чемпионате мира. Это единственное из таких глобальных достижений. Все остальные его большие заслуги – исключительно в РПЛ. Поэтому, на мой взгляд, Дзюба не входит в число величайших российских нападающих», – сказал экс-форвард сборной России.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, набрав 8 (4+4) очков по гол+пас.

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92 комментария
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Кержаков, Павлюченко, Веретенников (если его считать форвардом, а не атакующим полузащитником). Как к Дзюбе не относись, но он совершенно точно, если говорить о центрфорвардах, 100% входит в число «величайших». Другое дело, что «величайшие» в контексте нашего футбола - очень местечковое понятие)
+74
-10
+64
В России в принципе нет величайший нападающих
+46
-7
+39
Ответ Don Merzavez
Федотов, Бобров, Симонян, Стрельцов, Иванов, Сальников. Продолжать?
Это всё СССР.Россия кто?
+21
0
+21
Ну, "величайших" - это точно не про российских напов. Но в число лучших Дзюбиньо входит точно.
+16
0
+16
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Особенно Бесчастных, который годами сидел на лавке в испанском аутсайдере
+18
-3
+15
Больше всех мячей в РПЛ и за сборную. 10 мячей в Лч, больше чем у Аршавина и Павлюченко, у кого из уехавших больше? Уже лет пятнадцать свои 15-20 голевых действий делает, на пике и 25-30.
У Кирьякова всего два хороших сезона. Нынешний провальный сезон Дзюбы - по цифрам сильнее всей остальной карьеры Кирьякова
+14
-2
+12
При всём плохом отношении к Дзюбе, как к личности, но кто же у нас величайшие нападающие? Можно поимённо?
+12
-1
+11
Дзюба хоть голы забивал, у него статистика на нападающего похожа. А Кирьяков, ни голов, ни титулов. Так, с десяток матчей в Германии, которые можно назвать заметными, но не более. В сборной полный ноль, так, где-то в общей компании Добровольского, Шалимова, Канчельскиса тёрся, не более.
+20
-10
+10
А величайшие есть вообще-то?
+13
-3
+10
Дзюба и Керж лучшие форварды 21 века в России, титулы и статистика говорят сами за себя
+18
-9
+9
По крайней мере он лучший бомбардир чемпионатов России.У нас нет вообще великих вспыхнули звёздочки и потухли.
+8
-1
+7
Ответ Андоррский почтальон
Такой же вопрос. Что значит величайшие? Есть величайшие учёные, изменившие мир. Есть величайшие писатели и музыканты, создавшие нетленные произведения. Есть величайшие полководцы, одержавшие немыслимые победы. Но нападающие..., извините. Даже Пеле и Месси просто лучшие в своем деле. Величайшие - это не про футболистов. Кирьяков не понимает, на каком месте находится футбол среди важнейших приоритетов человечества. Наверное, считает себя и себе подобных пупом Земли. А это всего лишь индустрия развлечений, даже если на матчи собираются десятки тысяч человек. Поэтому и говорят, что футболисты в основном тупые.
Музыка - точно такое же развлечение, но её вы зачем-то включили в свой список. А на изменение мира никто не претендовал, и для того, чтобы быть великим в своей сфере, не обязательно менять мир. Отсебятину придумываете и наделяете слова значениями, которые им не свойственны
+6
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+5
Ответ Матвей Суицидин
Особенно Бесчастных, который годами сидел на лавке в испанском аутсайдере
Бесчастных занимал второе место в чемпионате Германии, прилично там забивал. А Дзюба даже в Турции ничего не смог показать.
+12
-7
+5
Ответ Freak05 Feal
Дзюба исходя из его интервью очень недалекий человек, однако как нападающий в рамках России он если не лучший, то в тройку входит, человек в 20 лет дубль тоттенхэму делал
а "величайшие" должны быть ещё и добрыми и приятными людьми?
+5
0
+5
входит ли в их число сам Кирьяков по мнению Кирьякова?
+5
-1
+4
Дзюба - россйский эквивалент Жиру для сборной. Не величайший, но возможно важнейший.
+7
-4
+3
Ответ Андоррский почтальон
Такой же вопрос. Что значит величайшие? Есть величайшие учёные, изменившие мир. Есть величайшие писатели и музыканты, создавшие нетленные произведения. Есть величайшие полководцы, одержавшие немыслимые победы. Но нападающие..., извините. Даже Пеле и Месси просто лучшие в своем деле. Величайшие - это не про футболистов. Кирьяков не понимает, на каком месте находится футбол среди важнейших приоритетов человечества. Наверное, считает себя и себе подобных пупом Земли. А это всего лишь индустрия развлечений, даже если на матчи собираются десятки тысяч человек. Поэтому и говорят, что футболисты в основном тупые.
Всё что вы описали легко сублимируется на футбол. Футбол абсолютно также меняет жизни огромного количества людей, структурирует их деятельность их жизнь и прочее. Кроме того, внутри своего вида, в футболе существуют нетленные произведения в виде голов или великих побед («немыслимых»). Хотели сумничать, но сели в лужу, только не плачьте.
+6
-3
+3
Ответ Роман Головешкин
Может Кирьяков списком поделится величайших нападающих. Интересно стало.
Не поделится, один под одеялом читать будет.
+3
0
+3
Ответ Don Merzavez
Федотов, Бобров, Симонян, Стрельцов, Иванов, Сальников. Продолжать?
знаем-знаем. раньше и водка была слаще, и девки моложе.
+6
-3
+3
Величайших. Советских по пальцам одной руки можно посчитать, российских не знаю не одного.
+3
0
+3
Может Кирьяков списком поделится величайших нападающих.
Интересно стало.
+3
-1
+2
Ответ Андоррский почтальон
Нельзя стать величайшим, пиная мячик. Величайшие - это другая категория людей в мире.
Ну ну .. то то в Аргентине Марадона стал национальным символом и когда он умер объявили траур ! Марадона , Пеле это величайшие люди
+2
0
+2
Ответ Один живой
Дзюба хоть голы забивал, у него статистика на нападающего похожа. А Кирьяков, ни голов, ни титулов. Так, с десяток матчей в Германии, которые можно назвать заметными, но не более. В сборной полный ноль, так, где-то в общей компании Добровольского, Шалимова, Канчельскиса тёрся, не более.
Ну, это вы погорячились, либо не видели его игры. Ярчайший нападающий с великолепным дриблингом. После него такого уровня дриблинг был только у Аршавина
+4
-2
+2
Ответ Петроград
Прям намного?
Не то что намного а это два разных уровня Павлюченко и Дзюба о чем ты вообще))
+2
0
+2
Ответ itemme
Всё что вы описали легко сублимируется на футбол. Футбол абсолютно также меняет жизни огромного количества людей, структурирует их деятельность их жизнь и прочее. Кроме того, внутри своего вида, в футболе существуют нетленные произведения в виде голов или великих побед («немыслимых»). Хотели сумничать, но сели в лужу, только не плачьте.
Каким образом самый прекрасный гол изменил жизнь людей? Какая футбольная победа может сравниться с полётом Гагарина, открытиями Эйнштейна или победами в войнах?
Сидите в луже? Там и оставайтесь.
+6
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Ответ Сергей Фетисов
Это всё СССР.Россия кто?
В России были только остатки советской школы:Кирьяков, Колыванов, да Павлюченко, Аршавин
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смотря какой смысл вкладывать в фразу великий
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Величайших нет в России!!! А Дзюба тот кто вывел Россию в 1/4. Без него бы вату катали! Ну и забил больше всех в сборной
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Ответ snqf879gdt
Дзюбе надо на блюдечке мячи подавать, как это Халк делал
типа, дзюба на чистых мячах работал? чего только фантазеры не припомнят.
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Ответ The_Enot
А Бесчастных?
Забивал гораздо меньше, чем Керж и Пав. Но в отборе на ЧМЯК он тащил, конечно.
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