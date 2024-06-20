Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Очень помог нам, показал себя лидером и наставником. Общение продолжалось всегда, были разные моменты – Артем болел, пропускал матчи»

Михаил Галактионов высказался о влиянии Артема Дзюбы на «Локомотив».

29 мая железнодорожники объявили об уходе 35-летнего нападающего, который выступал за команду с февраля 2023 года.

«Мы уже сделали заявление, поблагодарили Артема за то время, которое он был в «Локомотиве», он очень помог нам. Показал себя тем лидером и наставником, что мы и проговаривали.

Тренерский штаб никак не коммуницировал с Артемом в последнее время? Общение было, продолжалось.

Были разные моменты. Артем болел, пропускал матчи, мы были на выезде», – отметил главный тренер «Локомотива».

В прошедшем сезоне футболист провел за «Локо» 21 матч в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика Дзюбы доступна здесь.

Галактионов поблагодарил Дзюбу за время в «Локо»: «Артем – большой мастер, много сделавший в бытовом и игровом плане. Он показал прекраснейшие матчи»