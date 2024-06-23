Сергей Силкин: «Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России-2024/25. Он станет еще сильнее летом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем году.

«Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России.

Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», – сказал бывший тренер «Динамо».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» завоевал титул Мир РПЛ шестой раз подряд.

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31 комментарий
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Тогда надо сразу начинать сезон 25/26 , раз такое дело
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Ответ Виктор
Случайность, это когда на родной сестре трипер поймаешь. А Зенит выиграл по всем показателям.
Вот у вас насыщенная жизнь! Привет сестре.
+7
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Мы чемпионы!!! Ураааа
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А вот Ари сказал, что Краснодар чемпионство выиграет. Теперь деритесь, Силкин и Ари.
+3
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Скупает всех лучших в России, при этом лучшие игроки Зенита это Бразильцы, которые Россию увидели впервые при переходе в Зенит. Как же смешно читать вот такие заявления типа Силкина))
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Нет. Нельзя.
+6
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+2
Лучших скупает это кого? Где эти игроки? Одного Глушенкова из лучших купили. Такое ощущение, что с десяток купили
+2
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Каждый год одно и то же. Год назад говорили то же, во время зимнего перерыва говорили то же самое, а чемпионом он в этот раз стал во многом по чистой случайности. Могло же ведь и не фартануть в последнем туре. И в наступающем неизвестно что будет. Зенит усиливается, да, пока на бумаге, но и в прошедший сезон Зенит на бумаге выглядел не так уж плохо, а как оно вышло, мы видели
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Юбиляры😏
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Ответ ПавелПавел
Горшков, волков, лещук.
Какой Лещук?
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Ответ freeman123
Скупает всех лучших в России, при этом лучшие игроки Зенита это Бразильцы, которые Россию увидели впервые при переходе в Зенит. Как же смешно читать вот такие заявления типа Силкина))
Этот бред из года в год, в том году Борзыкин заливал о том что его "доблестная" разветка доложила: иностранцы Зента разбегутся и мы скупим всех))) Лучше условного Педро привести в латинской Америки, чем переплачивать за паспортистов
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В прошлом сезоне то же самое говорили
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Ответ ПавелПавел
Горшков, волков, лещук.
Лещ кто?
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Ответ Тралл из Питера
Какой Лещук?
Его тоже берите
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Ответ NIK7478
И при этом еще, на контрасте, прямые соперники "Зенита" усиливаться особо не спешат, пока только слухи, громких трансферов не слышно. А "Локомотив" - тот вообще всех сильнейших распродает или уходят свободными агентами! Конечно, "с "Зенитом" играть будет тяжело всем, естественно. )
Еврокубков нет, Зенит чемпион. Смысла тратится никто, получается , не видит. Вылетать есть кому
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Ответ pyritanza
Каждый год одно и то же. Год назад говорили то же, во время зимнего перерыва говорили то же самое, а чемпионом он в этот раз стал во многом по чистой случайности. Могло же ведь и не фартануть в последнем туре. И в наступающем неизвестно что будет. Зенит усиливается, да, пока на бумаге, но и в прошедший сезон Зенит на бумаге выглядел не так уж плохо, а как оно вышло, мы видели
Случайность, это когда на родной сестре трипер поймаешь. А Зенит выиграл по всем показателям.
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Если бы Зенит скупал лучших игроков в РПЛ, то основа Зенита была такая:
Сафонов
Караваев-Эракович-Алонсо-Дуглас
Барриос
Вендел Сперцян
Глушенков Кассьерра Клаудиньо

Можно конечно сказать, что Ласкальт получше Вилли и Файзулаев лучше Клаудиньо, что сомнительно, но имеет место быть и при этом из списка лучших игроков РПЛ от СЭ семь это и есть Зенит, а остальные в своих клубах потому что никого Зенит не скупает, а лишь сделал одно точечное приобретение потому Артур изначально не устраивал ТШ, плюс лимит подкрался.
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Динамо в поряде, николич есть, Локомотив разобран, Спартак как всегда с амбициями, Карпин ещё не сказал последнее слово, ещё кто нибудь выстрелит. Рано зенит в чемпионы записывать.
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Сезон ещё не начался, а уже начинают расслаблять. В прошлом повелись на эти причитания-до чего дошло все видели.
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К сожалению да. Реали и унылые будни в ЧР да и РФ.
Вспомню Василия Уткина)
и поздравляю Зенит с чемпионством будующим.
Любимый Локо, ох) надеюсь переубедишь мой скептицизм как в 2018( ))
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Год назад мы это уже проходили, но в этом году действительно врядли дадим такую фору!
За исключением первых трёх туров, пусть порадуются)
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