Сергей Силкин: «Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России-2024/25. Он станет еще сильнее летом»
Сергей Силкин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем году.
«Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России.
Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», – сказал бывший тренер «Динамо».
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» завоевал титул Мир РПЛ шестой раз подряд.
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Можно конечно сказать, что Ласкальт получше Вилли и Файзулаев лучше Клаудиньо, что сомнительно, но имеет место быть и при этом из списка лучших игроков РПЛ от СЭ семь это и есть Зенит, а остальные в своих клубах потому что никого Зенит не скупает, а лишь сделал одно точечное приобретение потому Артур изначально не устраивал ТШ, плюс лимит подкрался.
Вспомню Василия Уткина)
и поздравляю Зенит с чемпионством будующим.
Любимый Локо, ох) надеюсь переубедишь мой скептицизм как в 2018( ))
За исключением первых трёх туров, пусть порадуются)