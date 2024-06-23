Сергей Силкин: «Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России-2024/25. Он станет еще сильнее летом»

Сергей Силкин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем году.

«Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России.

Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», – сказал бывший тренер «Динамо».

Напомним, в прошлом сезоне « » завоевал титул Мир шестой раз подряд.

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