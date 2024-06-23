Тарпищев о Глушенкове в «Зените»: «Обиднее всего должно быть «Спартаку», который по глупости в очередной раз потерял своего игрока»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Шамиль Тарпищев высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

В четверг сине-бело-голубые объявили о трансфере полузащитника из «Локомотива», контракт подписан по схеме «4+1».

«После перехода Глушенкова могу сказать, что «Зенит» по‑прежнему будет сильнее всех. А обиднее всего должно быть «Спартаку», который потерял своего игрока в очередной раз по глупости.

Глушенков – серьезное усиление. Для меня главное, чтобы он играл постоянно в «Зените», – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.

Глушенков начинал профессиональную карьеру в «Чертаново», после чего в 2019 году перешел в «Спартак». За основную команду красно‑белых футболист провел только 11 матчей, хотя принадлежал клубу до 2022 года. После нескольких сезонов в аренде он подписал контракт с «Крыльями Советов», а оттуда перешел в «Локомотив».

Прошедший сезон Мир РПЛ стал для 24‑летнего игрока самым успешным в карьере, он провел 29 матчей за железнодорожников, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь

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38 комментариев
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Ответ ractorosan527@gmail.com
именно поэтому нужно игрокам думать например так тут Локо я лидер команды там зенит там сложная конкуренция и всё такое лучше остаться в Локо лидером и не много поднять зп чем сидеть в зените и умирать как талант
локо обычный середняк без амбиций, для спортсмена - это смерть. А Зенит - это новый вызов, надо будет выгрызать место в основе у более сильных игроков. Получится - герой, нет, всегда можно будет уйти обратно в середняк типа локо.
+21
-7
+14
Ответ Тиджани Бабангида
Не он первый не он последний. Через школы «Спартака» прошли много классных футболистов
Какую "школу" ? Он Чертановский
+14
-1
+13
Он не заиграл в Спартаке,его вина,+ начала истерить и токсить.Не факт что и сейчас заиграл бы.Он не хоочет отрабатывать в обороне.Не уверен,что его и в зените ждет успех как в Локо.Нужно было там оставаться раз все получалось хорошо,и нашел свою команду.От добра,добра не ищут.
+24
-17
+7
О, Тарпищев подтянулся. Петросян еще не высказался по теме?
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Он не заиграл в Спартаке,его вина,+ начала истерить и токсить.Не факт что и сейчас заиграл бы.Он не хоочет отрабатывать в обороне.Не уверен,что его и в зените ждет успех как в Локо.Нужно было там оставаться раз все получалось хорошо,и нашел свою команду.От добра,добра не ищут.
Он не заиграл в «Спартаке» не потому, что стал «истерить и токсить», а потому, что наше чудо-руководство и ТШ из той же категории не давали ему толком играть, отправляя по арендам. Некстати и травма пришлась. Да, парень с гонором, но по мысли именно спартаковский игрок, которого, впрочем, давно уже нет и, пожалуй, не будет с теми персонажами, которые меняют друг друга в офисах и на тренерской скамейке. Если Вы не видите в нем классного игрока (при этом абсолютно не уверен, что он будет играть в «Зените»), это, как сказал один персонаж, Ваши личные проблемы.
+6
-3
+3
Увы, но с Тарпищевым трудно не согласиться. Трансферная политика в течение последних лет не выдерживает никакой критики, а непонятные персонажи-временщики спартаковских офисах «отлично» работают.
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Выпускайте Зарему
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спартак должен страдать.
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Ответ Spartakus1984
Он не заиграл в Спартаке,его вина,+ начала истерить и токсить.Не факт что и сейчас заиграл бы.Он не хоочет отрабатывать в обороне.Не уверен,что его и в зените ждет успех как в Локо.Нужно было там оставаться раз все получалось хорошо,и нашел свою команду.От добра,добра не ищут.
Он неплохо в Спартаке смотрелся, ему нужно было больше доверять, потому что талант парня сразу виден был, который нужно было помочь раскрыть. И он явно не уступал ничем всяким мединам, бонгондам и угальдам, а также сдувшемуся мозесу
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Ответ СкептикК
О, Тарпищев подтянулся. Петросян еще не высказался по теме?
Много шума из ничего
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Ответ Леонид Вилькин
Один ударный год с легко может сменится засушливым.Вдобавом,парень самолюбивый,обидчивый и склонен был к травмами.А играя за Спартак упускал массу моментов и не склонен к пасу....
Какие моменты он упускал? 🤣 Ему всего 10 матчей за 3 года дали сыграть, со средним игровым временем 20 минут. Почти все матчи проигрышные или ничейные были. И моментов у него практически не было в тех матчах. Футбол нужно глазами смотреть, а не другим местом. К каким травмам склонен? Один раз кресты порвал, в Химках, Крыльях и Локо играл регулярно. Хватит чушь писать и выдумывать.
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Локомотив на "винтики" решили разобрать в этом году. Печально.
Теперь только один вопрос заиграет/ не заиграет Глушенков в Зените?
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Ответ Peter Parker
Тогда уж днепровский, в смысле смоленский
Ах, ну да. Минусующие считают, что пять лет в Смоленске под присмотром бывшего профита отца меньше, чем 4 года в Чертаново.
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Ответ Do Cent
Кто ещё желает высказаться?
Чтоб заминусовали,коль не в тренде?Хотя минус на минус даёт плюс ! ))
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Ответ Титюля
локо обычный середняк без амбиций, для спортсмена - это смерть. А Зенит - это новый вызов, надо будет выгрызать место в основе у более сильных игроков. Получится - герой, нет, всегда можно будет уйти обратно в середняк типа локо.
при наличии клаудиньо вендела и всех этих суперзвёзд рпл не думаю что возможно у них вырвать конкуренцию Лёша миранчук тоже ушел в топ клуб в аталанту и олоко года гулял по арендам
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Чудак, заработок это не "глупость".
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Ответ ractorosan527@gmail.com
при наличии клаудиньо вендела и всех этих суперзвёзд рпл не думаю что возможно у них вырвать конкуренцию Лёша миранчук тоже ушел в топ клуб в аталанту и олоко года гулял по арендам
Может выиграть как у Клаудиньо, так и справа или слева в нападении.
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Ответ ractorosan527@gmail.com
зенит их не когда не меняет с первых минут играют это если этот клаудиньо сломается то его заменит глушитель
Не меняет ПОТОМУ ЧТО НЕ КЕМ! Сейчас есть
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Тарпищев,а что за команда Спартак- где играет?
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Ответ Александр Колчак
Он неплохо в Спартаке смотрелся, ему нужно было больше доверять, потому что талант парня сразу виден был, который нужно было помочь раскрыть. И он явно не уступал ничем всяким мединам, бонгондам и угальдам, а также сдувшемуся мозесу
При такой тренерской чехарде и странных трансферах в Спартаке в последние годы, эта история с Глушенковым совсем и не удивительна! Он не один такой.
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Ответ Konstantin Zorin
В очередной раз? А, когда был предыдущий?
Предыдущий - Бакаев, до этого Гулиев (которого потом обратно за лям евро выкупали), про Дзюбу и далее по списку напоминать, или память проснется сама? ))
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Так сколько можно ему доверять?!при разных тренерах
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