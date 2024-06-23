Тарпищев о Глушенкове в «Зените»: «Обиднее всего должно быть «Спартаку», который по глупости в очередной раз потерял своего игрока»

Шамиль Тарпищев высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

В четверг сине-бело-голубые объявили о трансфере полузащитника из «Локомотива», контракт подписан по схеме «4+1».

«После перехода Глушенкова могу сказать, что «Зенит» по‑прежнему будет сильнее всех. А обиднее всего должно быть «Спартаку», который потерял своего игрока в очередной раз по глупости.

Глушенков – серьезное усиление. Для меня главное, чтобы он играл постоянно в «Зените», – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.

Глушенков начинал профессиональную карьеру в «Чертаново», после чего в 2019 году перешел в «Спартак». За основную команду красно‑белых футболист провел только 11 матчей, хотя принадлежал клубу до 2022 года. После нескольких сезонов в аренде он подписал контракт с «Крыльями Советов», а оттуда перешел в «Локомотив».

Прошедший сезон Мир РПЛ стал для 24‑летнего игрока самым успешным в карьере, он провел 29 матчей за железнодорожников, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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