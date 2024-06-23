Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «Он выбрал комфорт. Думаю, в Европу уже не уедет»

Андрей Канчельскис оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано.

Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу.

Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», – сказал экс-игрок сборной России.

Наполним, Глушенков подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью преодоления еще на год.

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