Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «Он выбрал комфорт. Думаю, в Европу уже не уедет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Максим Глушенков Футбол

Андрей Канчельскис оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано.

Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу.

Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», – сказал экс-игрок сборной России.

Наполним, Глушенков подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью преодоления еще на год.

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22 комментария
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Спартачи бы так переживали за Глушенкова, когда он на лавке сидел да по арендам ездил. Ах да, тогда то он сам был виноват
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В кои веки согласен с Канчельскисом. Парень выбрал деньги и, возможно, скамейку.
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Комфорт или трамплин. Время покажет.
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Таити, таити. Нас и тут не плохо кормят 😁
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Ответ Uriah Heep
В кои веки согласен с Канчельскисом. Парень выбрал деньги и, возможно, скамейку.
Вот вопросы, я в текущем составе его не вижу, или он реально скамейку выбрал, или Клауд уйдёт. Ну странно, на такой волне без гарантий стартового состава. Вопросы. =)
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Это ты лично у игроков всех спрашивал?
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Задрали со своей европой , хочешь-нехочешь давай собирайся в европу .Челу может дома хорошо , какого буя его справаживают на чужбину .В европу не уехал - не мужик ..
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Ответ Petter Hegre
Загубил он себе карьеру этим переходом. Да и зенитовская мафия из Рио-де-Жанейро не даст спокойно дышать парню.
Поживем-увидим
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Ответ Sergei Shtutin
Комфорт или трамплин. Время покажет.
комфорт
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Ответ Тиджани Бабангида
Не припомню что-бы «Зенит» в газпромовских годы стал для кого-то российского игрока трамплином в Европу… Кузяев совсем не в счет. Его случай - поступок мужчины
Почему?
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Ответ Sergei Shtutin
Комфорт или трамплин. Время покажет.
Да что вы всех гоните-то. Зачем?
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Ответ Тиджани Бабангида
Не припомню что-бы «Зенит» в газпромовских годы стал для кого-то российского игрока трамплином в Европу… Кузяев совсем не в счет. Его случай - поступок мужчины
В счёт. Ещё Погребняк в счёт
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Ответ Uriah Heep
В кои веки согласен с Канчельскисом. Парень выбрал деньги и, возможно, скамейку.
А должен был выбрать меньше денег в Локомотиве и бестрофейность? Зачем и для чего? Или были предложения из Европы?
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Ответ Поцелуй Оздоева
А должен был выбрать меньше денег в Локомотиве и бестрофейность? Зачем и для чего? Или были предложения из Европы?
Я за меркантилизм. =) Но Глушенков сейчас просто в топе. Не скамеечный игрок. Но мы можем позволить, в принципе. =)
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Ответ Uriah Heep
В кои веки согласен с Канчельскисом. Парень выбрал деньги и, возможно, скамейку.
А он, что, на потеху тебе и Канчельскису должен был стремиться в какую-нибудь Сельту, или Гавр?! Ради чего? Никто не забыл, что у футболистов это работа, они этим занимаются ради денег! Поэтому имеют право на свой выбор!
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