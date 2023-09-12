Основатель Football Leaks приговорен к 4 годам тюрьмы условно. Он обнародовал более 70 млн футбольных документов

Теги происшествия Football Leaks деньги Футбол

Основатель Football Leaks получил условный тюремный срок.

В 2020 году Рую Пинту были предъявлены обвинения в 90 правонарушениях, включая кибермошенничество, несанкционированный доступ к данным, попытку вымогательства и нарушение тайны переписки. Пинту признал публикацию более 70 миллионов документов, касающихся футбола.

Как сообщает Sky Sports, основатель Football Leaks был признан виновным в попытке вымогательства, незаконном доступе к данным и нарушении тайны переписки. В частности, речь идет о вымогательстве на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона евро у инвестиционного фонда Doyen Sports в обмен на неразглашение информации, которая могла бы нанести репутационный ущерб организации.

Пинту был приговорен к 4 годам тюремного заключения условно. По словам судьи Маргариды Алвеш, 34-летний португалец совершал преступления с целью получения информации до того, как узнавал ее содержание, и поэтому не может воспользоваться правом защиты в качестве информатора.

Основатель Football Leaks признал кибершпионаж (взламывать клубы было очень просто). Но от срока его могла спасти политика

История Football Leaks – настоящий детектив. Вот как дерзкий хакер добывал данные и мог уничтожить карьеру Роналду

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Если признали виновным в вымогательстве, то почему условно, это преступление высокой общественной опасности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Свиридов
Так легко обошлись благодаря новому закону и совпадению: в Португалии заключённые от 16 до 30 лет получают амнистицию по мелким правонарушениям, когда Папа Римский посещает Португалию. И как раз это и произошло в 2023 году)) Руй Пинто получил "папскую амнистию" по 79 правонарушениям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий