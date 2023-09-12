Основатель Football Leaks приговорен к 4 годам тюрьмы условно. Он обнародовал более 70 млн футбольных документов

Основатель Football Leaks получил условный тюремный срок.

В 2020 году Рую Пинту были предъявлены обвинения в 90 правонарушениях, включая кибермошенничество, несанкционированный доступ к данным, попытку вымогательства и нарушение тайны переписки. Пинту признал публикацию более 70 миллионов документов, касающихся футбола.

Как сообщает Sky Sports, основатель Football Leaks был признан виновным в попытке вымогательства, незаконном доступе к данным и нарушении тайны переписки. В частности, речь идет о вымогательстве на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона евро у инвестиционного фонда Doyen Sports в обмен на неразглашение информации, которая могла бы нанести репутационный ущерб организации.

Пинту был приговорен к 4 годам тюремного заключения условно. По словам судьи Маргариды Алвеш, 34-летний португалец совершал преступления с целью получения информации до того, как узнавал ее содержание, и поэтому не может воспользоваться правом защиты в качестве информатора.

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