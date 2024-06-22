Юрий Семин: «Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» – другая история»

Юрий Семин высказался о причинах перехода Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».

Напомним, 24-летний полузащитник ушел из «Локомотива» и подписал с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

«На мой взгляд, этот переход состоялся, потому что не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В « » уже другая история.

Я думаю, что у него есть определенные таланты. В этом плане питерские руководители вообще смотрят на него с перспективой на дальнейший переход в другой клуб», – сказал бывший главный тренер « » .

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