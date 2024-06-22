Юрий Семин: «Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» – другая история»
Юрий Семин высказался о причинах перехода Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».
Напомним, 24-летний полузащитник ушел из «Локомотива» и подписал с петербуржцами контракт по схеме «4+1».
«На мой взгляд, этот переход состоялся, потому что Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» уже другая история.
Я думаю, что у него есть определенные таланты. В этом плане питерские руководители вообще смотрят на него с перспективой на дальнейший переход в другой клуб», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
И пнул, надо отметить, по делу!
Имелось в виду, что игрока такого уровня Локомотив финансово не потянет, и не сможет предоставить ему достойных партнеров на поле. И это так и есть.
Платить второму (после Мертенса) распасовщику мировых чемпионатов зарплату 0.6 млн. евро в год - вряд ли это называется "тянул".
Для сравнения - у Мертенса, у которого на 1 передачу больше, чем у Глушенкова, зарплата в Галатасарае 3.4 млн евро в год, в 5(!) раз больше, чем у Глушенкова в Локомотиве.
Отбросим всех сторонних спонсоров и оставим только титульных.
Так вот вклад в бюджет ФК Зенит со стороны Государства составляет лишь половину от общего, а вклад в бюджет ФК Локомотив все 100%.
По последний, обнародованным данным бюджет Зенита на сезон составлял 160.7 млн. евро. Из них государство вложило в Зенит примерно 81 млн.евро как держатель 50.23% акций Газпрома. Бюджет Локомотива в тот же период составил 78 млн.евро из которых государство покрыло все 100% так как является единоличным владельцем РЖД.
3 млн. евро за сезон - не такая уж и принципиальная разница в расходах государства в пользу одного из клубов.
Ещё раз уточню, всех сторонних спонсоров выкидываем из уравнения, ведь именно вы аппелируете к вливаниям госфинансов в определенный клуб. Значит именно для вас и упрощаем эту математику.
Согласно вышеуказанной информации финансирование Зенита и Локомотива со стороны государства одинаковое. 3 млн. евро можно списать на погрешность (или зарплату условного Тохи Миранчука). А значит все возмущения по поводу "Зенит жирует за государственный счёт" абсолютно несостоятельны.
Даже если мы возьмём в расчет сторонних спонсоров, то Локомотив снова окажется не в выигрышной позиции, ведь у Зенита их:
1) Больше количественно.
2) Больше спонсорские контракты.