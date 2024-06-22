Юрий Семин: «Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» – другая история»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

Юрий Семин высказался о причинах перехода Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локо».

Напомним, 24-летний полузащитник ушел из «Локомотива» и подписал с петербуржцами контракт по схеме «4+1». 

«На мой взгляд, этот переход состоялся, потому что Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» уже другая история.

Я думаю, что у него есть определенные таланты. В этом плане питерские руководители вообще смотрят на него с перспективой на дальнейший переход в другой клуб», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Фут.Боль
Если один из лучших игроков чемпионата и один из лучших ассистентов Европы не в интересах клуба, то зачем такой клуб вообще существует и какие цели ставит перед собой?По-моему, Палыч ляпнул ерунду.
Палыч пнул Локо, саркастически сказав, что такой сильный игрок не нужен кЛубу.
И пнул, надо отметить, по делу!
+35
-1
+34
Ответ Фут.Боль
Если один из лучших игроков чемпионата и один из лучших ассистентов Европы не в интересах клуба, то зачем такой клуб вообще существует и какие цели ставит перед собой?По-моему, Палыч ляпнул ерунду.
"ни в финансовом, ни в спортивном плане"
Имелось в виду, что игрока такого уровня Локомотив финансово не потянет, и не сможет предоставить ему достойных партнеров на поле. И это так и есть.
+3
-1
+2
Обтекаемо выразился Палыч
+1
0
+1
Ответ Фут.Боль
До "миллиардов" Зенита вполне себе тянул.
Не тянул, потому и такие относительно небольшие отступные были, игрок изначально рассматривал Локомотив только как временный этап в карьере для перехода в более сильный и богатый клуб. И если продолжит играть на том же уровне, то и Зенит тоже станет для него временным этапом.
Платить второму (после Мертенса) распасовщику мировых чемпионатов зарплату 0.6 млн. евро в год - вряд ли это называется "тянул".
Для сравнения - у Мертенса, у которого на 1 передачу больше, чем у Глушенкова, зарплата в Галатасарае 3.4 млн евро в год, в 5(!) раз больше, чем у Глушенкова в Локомотиве.
+1
0
+1
Ну, если у Глушенкова оклад действительно 1.5 и он будет играть так же, как в прошедшем сезоне - то в Турцию продать можно будет. Особенно, если у (сферического в вакууме) турецкого клуба спонсором тоже будет Газпром.
+2
-2
0
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Это конечно может быть, однако доля Государства в Газпроме составляет 50.23%, а в РЖД все 100%.

Отбросим всех сторонних спонсоров и оставим только титульных.
Так вот вклад в бюджет ФК Зенит со стороны Государства составляет лишь половину от общего, а вклад в бюджет ФК Локомотив все 100%.

По последний, обнародованным данным бюджет Зенита на сезон составлял 160.7 млн. евро. Из них государство вложило в Зенит примерно 81 млн.евро как держатель 50.23% акций Газпрома. Бюджет Локомотива в тот же период составил 78 млн.евро из которых государство покрыло все 100% так как является единоличным владельцем РЖД.

3 млн. евро за сезон - не такая уж и принципиальная разница в расходах государства в пользу одного из клубов.

Ещё раз уточню, всех сторонних спонсоров выкидываем из уравнения, ведь именно вы аппелируете к вливаниям госфинансов в определенный клуб. Значит именно для вас и упрощаем эту математику.

Согласно вышеуказанной информации финансирование Зенита и Локомотива со стороны государства одинаковое. 3 млн. евро можно списать на погрешность (или зарплату условного Тохи Миранчука). А значит все возмущения по поводу "Зенит жирует за государственный счёт" абсолютно несостоятельны.

Даже если мы возьмём в расчет сторонних спонсоров, то Локомотив снова окажется не в выигрышной позиции, ведь у Зенита их:
1) Больше количественно.
2) Больше спонсорские контракты.
0
0
0
Ответ Фут.Боль
Если один из лучших игроков чемпионата и один из лучших ассистентов Европы не в интересах клуба, то зачем такой клуб вообще существует и какие цели ставит перед собой?По-моему, Палыч ляпнул ерунду.
Время Локо прошло... Двух-трех команд из Москвы в лиге достаточно. Вот о чем Палыч.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий