Нагельсманн раскритиковал скользкий газон во Франкфурте: «Тяжелые игроки будто ездят на летней резине зимой. Не хочу, чтобы кто-то вылетел на полгода из-за отсутствия сцепления»
Юлиан Нагельсманн раскритиковал поле на стадионе во Франкфурте.
Германия сегодня сыграет со Швейцарией во Франкфурте. Немцы проводили на этом стадионе товарищеский матч с Нидерландами (2:1) в марте, тогда игроки часто поскальзывались.
Во время матча Евро между Данией и Англией игроки тоже поскальзывались, также было видно вырванные куски газона. Некоторые футболисты жаловались на скользкий газон.
«Не хочу никого обидеть, но газон просто не хорош: очень трудный и мягкий. С маленькими игроками все не так плохо, с тяжелыми – это все равно что ездить зимой на летней резине, не очень хорошо для предотвращения аварий.
Я бы не хотел, чтобы кто-то выбыл на шесть месяцев из-за отсутствия сцепления с покрытием», – сказал тренер сборной Германии, отметив высокий риск разрыва крестообразных связок.
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