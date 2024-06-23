Нагельсманн раскритиковал скользкий газон во Франкфурте: «Тяжелые игроки будто ездят на летней резине зимой. Не хочу, чтобы кто-то вылетел на полгода из-за отсутствия сцепления»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн раскритиковал поле на стадионе во Франкфурте.

Германия сегодня сыграет со Швейцарией во Франкфурте. Немцы проводили на этом стадионе товарищеский матч с Нидерландами (2:1) в марте, тогда игроки часто поскальзывались.

Во время матча Евро между Данией и Англией игроки тоже поскальзывались, также было видно вырванные куски газона. Некоторые футболисты жаловались на скользкий газон.

«Не хочу никого обидеть, но газон просто не хорош: очень трудный и мягкий. С маленькими игроками все не так плохо, с тяжелыми – это все равно что ездить зимой на летней резине, не очень хорошо для предотвращения аварий.

Я бы не хотел, чтобы кто-то выбыл на шесть месяцев из-за отсутствия сцепления с покрытием», – сказал тренер сборной Германии, отметив высокий риск разрыва крестообразных связок.

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26 комментариев
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Когда на Копе Скалони критиковал газон тут куча комментов было "вот он уровень, даже газона нормального нет")
Жду ваши выступления тут)
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+26
Все поля на ЧЕ с изъяном дёрн кусками, скользко, надо было фут сезон пораньше заканчивать поля в норму привести
+15
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+14
Юлиан Нагельсманн:
Не гоняйте пацаны,
Вы матерям ещё нужны.)
+13
-1
+12
Ответ xDe xDe
В полку знатоков качества газона прибыло? Не, если серьёзно, то Нагельсманн прав, конечно - когда слишком скользко и/или дёрн кусками летает, это не здорово, само собой. Но, с другой стороны, обе команды на поле в одинаковых условиях. А ещё не совсем понятно уточнение о риске травмы крестов. Как раз на скользком/мягком газоне риск меньше. Кресты обычно рвутся при резкой и нетипичной единомоментной нагрузке на сустав - приземлился на прямую ногу, не так повернул опорную и т.д. На обильно политом газоне у тебя, скорее, нога поедет и ты потянешь/надорвёшь мышцу, чем повредишь кресты. Это всё-таки штуковины весьма крепкие и надёжно заныканы внутри сустава.
Да причем тут одинаковые условия? Нагельсман говорит о риске травм у игроков обеих команд на поле.
+12
0
+12
Как можно отыграть на этих газонах целый сезон бундеслиги, а через пару недель он превратился в поле с навозом?
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-1
+4
Ответ Блуждающий странник
Когда на Копе Скалони критиковал газон тут куча комментов было "вот он уровень, даже газона нормального нет") Жду ваши выступления тут)
Здесь такого не будет. Также здесь никто не назовёт его нытиком, но Чави за такое тут будут грызть до костей
+6
-3
+3
Но маленькие игроки сейчас преимущественно на кубке Америки
+6
-3
+3
Так зюле же не взяли. Остальные вроде меньше 100кг
+2
0
+2
Ответ Блуждающий странник
Когда на Копе Скалони критиковал газон тут куча комментов было "вот он уровень, даже газона нормального нет") Жду ваши выступления тут)
Тут прекрасно подойдёт аксиома Эскобара
+2
-1
+1
Поля реально - трэш. Да и вообще с момента расширения Евро до 24 команд турнир какой-то колхозный стал. Боюсь уже представить, что с Мундиалем станет с 48 сборными.
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+1
Плохие танцоры ночью нарасхват
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Ответ deadjoker
Так зюле же не взяли. Остальные вроде меньше 100кг
Лукаку больше весит, Довбик впритык.
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Ответ xDe xDe
В полку знатоков качества газона прибыло? Не, если серьёзно, то Нагельсманн прав, конечно - когда слишком скользко и/или дёрн кусками летает, это не здорово, само собой. Но, с другой стороны, обе команды на поле в одинаковых условиях. А ещё не совсем понятно уточнение о риске травмы крестов. Как раз на скользком/мягком газоне риск меньше. Кресты обычно рвутся при резкой и нетипичной единомоментной нагрузке на сустав - приземлился на прямую ногу, не так повернул опорную и т.д. На обильно политом газоне у тебя, скорее, нога поедет и ты потянешь/надорвёшь мышцу, чем повредишь кресты. Это всё-таки штуковины весьма крепкие и надёжно заныканы внутри сустава.
Как человек с тремя травмами крестов, не могу не согласиться.
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Ответ Egor .
когда сморозил ерунду, а потом такой "да я же просто пошутил, вы не поняли)))0"
Типичный глор судейского проекта
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Ответ xDe xDe
Омг, да это ведь очевидная шутка была. Что касается риска травм - ну так мой комент как раз об этом. В статье взят акцент на высоком риске разрыва крестов, хотя их на сухом газоне повредить больше шансов, чем на влажном. Если скользить, скорее, травмируется что угодно другое - связки голеностопа, мышцы бедра и т.д. Вы хоть комент читайте, когда отвечаете)
когда сморозил ерунду, а потом такой "да я же просто пошутил, вы не поняли)))0"
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Так это не только во Франкфурте. Половина полей такая. Германия просто провалилась в этом аспекте. Неожиданно и разочаровывающе.
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На ЧЕ открылась новая позиция. Не ложная девятка, а «лёжная». От слова «лёжа». Вчера крашенный турок (Барыш вроде фамилия) на этой позиции сбивал с толку соперника. Жду разбора Лукомского о том, как Португалия отскочила от этого тактического ноу-хау.
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Да, вчера смотрел это интервью, немцы признали проблему там, показали несколько эпизодов с последней игры, как газон кусками вырывался шипами бутс.Непонятно только как они это за пару дней исправлять это будут
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