Нагельсманн об игре Сане: «Ему нужно время, чтобы вернуться в ритм – я ему его дам. Ему просто нужно быть немного терпеливее»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Лерой Сане Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался об игре Лероя Сане.

Вингер сборной Германии и «Баварии» пока не отметился результативными действиями на Евро-2024, дважды выйдя на замену.

«Он переживает, что травма снова напомнит о себе. В конце сезона он не тренировался почти пять недель. Ему просто нужно время, чтобы вернуться в ритм. Я дам ему это время.

В данный момент ему просто нужно быть немного терпеливее. Для него это не проблема. У него прекрасный характер, он не обижается. Но, конечно, ему не нравится сидеть в запасе [смеется]», – сказал главный тренер сборной Германии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

7 комментариев
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Судя по тому как он играет, время ему нужно до следующего Евро.
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Какое время? Этот турнир длится месяц))
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Пока выглядит блекло
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Там уже в Баварии в него не верят. Берут Олисе под основу
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Сане пора сливать арабам. Он уже устал.
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