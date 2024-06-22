Нагельсманн об игре Сане: «Ему нужно время, чтобы вернуться в ритм – я ему его дам. Ему просто нужно быть немного терпеливее»

Юлиан Нагельсманн высказался об игре Лероя Сане.

Вингер сборной Германии и «Баварии» пока не отметился результативными действиями на Евро-2024, дважды выйдя на замену.

«Он переживает, что травма снова напомнит о себе. В конце сезона он не тренировался почти пять недель. Ему просто нужно время, чтобы вернуться в ритм. Я дам ему это время.

В данный момент ему просто нужно быть немного терпеливее. Для него это не проблема. У него прекрасный характер, он не обижается. Но, конечно, ему не нравится сидеть в запасе [смеется]», – сказал главный тренер сборной Германии.

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