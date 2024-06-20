Депутат Бундестага удалила и извинилась за твит о сборной Германии: «Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки»

Теги Сборная Германии по футболу болельщики Евро-2024 Политика Юлиан Нагельсманн дискриминация Футбол

Катрин Геринг-Экардт извинилась за твит про сборную Германии.

Негативную реакцию пользователей соцсетей вызвал пост депутата после матча Евро-2024 с Венгрией (2:0): «Эта команда действительно исключительная. Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки».

Член партии «Зеленые» и вице-президент Бундестага удалила твит и извинилась, сославшись на неудачную формулировку.

«Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше «белых» в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%. Прошу прощения за то, как я это выразила», – заявила Катрин Геринг-Экардт.

Проведенный ранее опрос показал, что каждый пятый немец хотел бы видеть больше белых игроков в сборной Германии по футболу.

Результаты опроса был встречены в Германии резкой критикой, в том числе со стороны главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, который назвал его «расистским».

«Настоящий немец – белый». Расистский скандал вокруг сборной Германии из-за опроса

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Леваки: только представьте если бы в сборной были только белые игроки!!!

Нормальные люди: так, а где минусы?
+24
-5
+19
Ответ Гаврила Ардалионович
если бы в ней были только белые немецкие игроки, это была бы самая популярная команда в Европе.
С чего бы?
+22
-3
+19
Сами же и разжигают расизм, деля немцев на белых и цветных, причем первых всячески принижают, дескать это люди 2го сорта, априори их должно быть в команде немного. Левые мерзавцы, что с них взять, вся их идеология отвратительна.
+10
-2
+8
Ответ Po onhyck Regards
Комментарий удален модератором
Примерно так она и написала кстати
+8
-1
+7
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
И не верить списку преступников Игил предоставленную Талибами. Талибы просили выдать террористов скрывающихся в Германии, или же наказать их.
Но Германия ответила что нельзя верить этому списку.
А в итоге недавно один из людей этого списка зарезал полицейского и оказался из ИГИЛ.

Германия страна которая укрывает членов ИГИЛ от Талибов. Это факт в итоге получился.
+9
-3
+6
...Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки"(с)
Представил,сборная Германии 1990 года:
1 Бодо Илгнер
12 Раймонд Ауман
22 Андреас Кёпке
2 Штефан Ройтер
3 Андреас Бреме
4 Юрген Колер
5 Клаус Аугенталер
6 Гвидо Бухвальд
14 Томас Бертольд
16 Пауль Штайнер
19 Ханс Пфлюглер
7 Пьер Литтбарски
8 Томас Хесслер
10 Лотар Маттеус (к)
15 Уве Байн
17 Андреас Мёллер
20 Олаф Тон
21 Гюнтер Херманн
9 Руди Фёллер
13 Карл-Хайнц Ридле
18 Юрген Клинсман
Действительно,и как такое было возможно...
+6
-1
+5
Ответ Basta777
"деля немцев на белых и цветных" - У немцев оказывается африканские и тюркские корни? И темный цвет кожи? 🤔
А у великого русского поэта Пушкина какие были корни? Вопрос не в цвете кожи, а считают ли себя сами люди немцами, если да, пусть играют за сборную, если нет, пусть убираются на историческую родину.
+5
-2
+3
Что было бы - была бы команда, за которую очень многие стали бы болеть
+4
-1
+3
Ответ Гиперактивный осьминог
Леваки: только представьте если бы в сборной были только белые игроки!!! Нормальные люди: так, а где минусы?
Корректнее говорить, про глобалистов, зелёные- не леваки, левых вообще в немецком парламенте кот наплакал
+4
-1
+3
Играли же Клинсманн, Феллер, Бреме и ничего
+2
0
+2
Ответ Spaten
Играли же Клинсманн, Феллер, Бреме и ничего
Да и Мюллер с Беккенбауэром справлялись как-то.
+2
0
+2
Эта тупая зелёная не в первый раз говорит всякую чушь..😁
+2
0
+2
Ответ Andre Remati
То есть все подумали, что она имеет в виду, что было бы ещё лучше, если бы в команде были только белые игроки))))) Это говорит как минимум о том, что так думают и окружающие, но боятся сказать))
Ахах, кстати да. Фразочка-то неоднозначная, если не знать контекста.
+2
0
+2
Ответ songbilong
С такими разноцветными игроками выиграли ЧМ 14 года... Все же... потомки одного художника из Австрии, печаль
Судя по тому, что немцы все охотнее голосуют у себя в Германии за АдГ (равно как и французы во Франции за партию Ле Пен) - у тебя и впрямь печаль.
+2
0
+2
Ответ Гаврила Ардалионович
если бы в ней были только белые немецкие игроки, это была бы самая популярная команда в Европе.
Наподобии Хицльшпергера?
+3
-2
+1
С такими разноцветными игроками выиграли ЧМ 14 года... Все же... потомки одного художника из Австрии, печаль
+1
0
+1
Ответ Basta777
А что такого оскорбительного в терминах "черные" или "белые"?
Ничего оскорбительного. Не улавливаете логику и заблуждения евротолерантов? Они почему-то давно приравняли понятие ’белый’ с европеоид, что в принципе не верно.
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
Сами же и разжигают расизм, деля немцев на белых и цветных, причем первых всячески принижают, дескать это люди 2го сорта, априори их должно быть в команде немного. Левые мерзавцы, что с них взять, вся их идеология отвратительна.
"деля немцев на белых и цветных" - У немцев оказывается африканские и тюркские корни? И темный цвет кожи? 🤔
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
А у великого русского поэта Пушкина какие были корни? Вопрос не в цвете кожи, а считают ли себя сами люди немцами, если да, пусть играют за сборную, если нет, пусть убираются на историческую родину.
У всех русских был дедушка-африканец или только у одного Пушкина?
+1
0
+1
Ответ Булат Кошкимбаев
А как назвать тех, кто живёт в стране с вечным президентом?)
А как с просроченным?
+1
0
+1
Ответ Булат Кошкимбаев
А как назвать тех, кто живёт в стране с вечным президентом?)
Думаю, как в Британии, с вечно правящей семейкой
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
А у великого русского поэта Пушкина какие были корни? Вопрос не в цвете кожи, а считают ли себя сами люди немцами, если да, пусть играют за сборную, если нет, пусть убираются на историческую родину.
А турки в Германии считают себя немцами?
+1
0
+1
То есть все подумали, что она имеет в виду, что было бы ещё лучше, если бы в команде были только белые игроки))))) Это говорит как минимум о том, что так думают и окружающие, но боятся сказать))
+1
0
+1
если бы в ней были только белые немецкие игроки, это была бы самая популярная команда в Европе.
+14
-13
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Открой их конституцию и почитай полномочия монарха, и впредь не позорься
Здесь позориться только ты) британская монархия обладает лишь номинальный властью. И служит больше, как наследие английской культуры. Причём это довольно очевидно, что именно премьер министр задаёт вектор развития внешней и внутренней политики.
0
0
0
Ответ Margor
58 лет там у тёти нацизм в голове остался.
боюсь, она имела ввиду, как отвратительно бы это выглядело
0
0
0
Ответ counsel
А турки в Германии считают себя немцами?
Так я и написал, пинком под зад с Германии, на историческую родину, с лишением паспорта. Германия для немцев, пусть и разноцветных, но никак не для турок или арабов или нигритенков.
0
0
0
Ответ Kirlian
Среди скинов?
Скины и цветные бывают.
+1
-1
0
Ответ songbilong
Наподобии Хицльшпергера?
Маттеус и Герд Мюллер там тоже были бы.
0
0
0
Ответ songbilong
Наподобии Хицльшпергера?
Вы имеете ввиду, что он не из нашей песочницы? Да пофиг, тащем-та.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий