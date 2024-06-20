Депутат Бундестага удалила и извинилась за твит о сборной Германии: «Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки»
Катрин Геринг-Экардт извинилась за твит про сборную Германии.
Негативную реакцию пользователей соцсетей вызвал пост депутата после матча Евро-2024 с Венгрией (2:0): «Эта команда действительно исключительная. Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки».
Член партии «Зеленые» и вице-президент Бундестага удалила твит и извинилась, сославшись на неудачную формулировку.
«Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше «белых» в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%. Прошу прощения за то, как я это выразила», – заявила Катрин Геринг-Экардт.
Проведенный ранее опрос показал, что каждый пятый немец хотел бы видеть больше белых игроков в сборной Германии по футболу.
Результаты опроса был встречены в Германии резкой критикой, в том числе со стороны главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, который назвал его «расистским».
«Настоящий немец – белый». Расистский скандал вокруг сборной Германии из-за опроса
Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Нормальные люди: так, а где минусы?
Но Германия ответила что нельзя верить этому списку.
А в итоге недавно один из людей этого списка зарезал полицейского и оказался из ИГИЛ.
Германия страна которая укрывает членов ИГИЛ от Талибов. Это факт в итоге получился.
Представил,сборная Германии 1990 года:
1 Бодо Илгнер
12 Раймонд Ауман
22 Андреас Кёпке
2 Штефан Ройтер
3 Андреас Бреме
4 Юрген Колер
5 Клаус Аугенталер
6 Гвидо Бухвальд
14 Томас Бертольд
16 Пауль Штайнер
19 Ханс Пфлюглер
7 Пьер Литтбарски
8 Томас Хесслер
10 Лотар Маттеус (к)
15 Уве Байн
17 Андреас Мёллер
20 Олаф Тон
21 Гюнтер Херманн
9 Руди Фёллер
13 Карл-Хайнц Ридле
18 Юрген Клинсман
Действительно,и как такое было возможно...