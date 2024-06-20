Депутат Бундестага удалила и извинилась за твит о сборной Германии: «Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки»

Катрин Геринг-Экардт извинилась за твит про сборную Германии.

Негативную реакцию пользователей соцсетей вызвал пост депутата после матча Евро-2024 с Венгрией (2:0): «Эта команда действительно исключительная. Только представьте, если бы в ней были только белые немецкие игроки».

Член партии «Зеленые» и вице-президент Бундестага удалила твит и извинилась, сославшись на неудачную формулировку.

«Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше «белых» в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%. Прошу прощения за то, как я это выразила», – заявила Катрин Геринг-Экардт.

Проведенный ранее опрос показал, что каждый пятый немец хотел бы видеть больше белых игроков в сборной Германии по футболу.

Результаты опроса был встречены в Германии резкой критикой, в том числе со стороны главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, который назвал его «расистским».

«Настоящий немец – белый». Расистский скандал вокруг сборной Германии из-за опроса

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

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