Де Брюйне о 2:0 с Румынией: «Бельгия заслужила победу, я счастлив. Лукаку проводит отличный турнир, он очень бескорыстен»
Кевин де Брюйне высказался о победе сборной Бельгии над Румынией (2:0).
Бельгийцы одержали победу в матче 2-го тура Евро-2024. В матче 1-го тура команда проиграла Словакии.
«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы сыграли так уж плохо. Да, допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, не смогли только забить. Сегодня мы хорошо играли. Думаю, что заслужили победу, поэтому я счастлив.
Мы действуем со страстью, с энергией. Если бы мы могли еще больше владеть мячом, то было бы еще лучше. Важно то, что получается создавать моменты.
Думаю, единственное отличие от прошлого матча в том, что у нас лучше получалось находить Юри [Тилеманса] и Амаду [Онана], что позволяло проводить атаки с численным преимуществом. У любой расстановки есть плюсы и минусы, нужно просто следовать за тренером.
Лукаку сегодня провел великолепный матч. Он очень бескорыстен. Вы это увидели, когда он сделал голевой пас Юри. Он проводит отличный турнир», – сказал капитан сборной Бельгии.
У Лукаку отняли уже третий гол на Евро. Залез в офсайд... коленной чашечкой
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Лукаку, да, мистика. Все смеются, издеваются, а ведь он играет хорошо: открывается, борется, моменты есть, голы... Не его вина, что в начальной стадии голевой атаки кто-то из партнеров сыграл рукой. И ещё эти микроскопические офсайды... В эпоху "до ВАР" был бы сейчас лучшим бомбардиром Евро :)))
И было бы одно удовольствие наблюдать за ними, но, блин, тот случай, когда в фэнтези в слабой проходной группе поставил в состав Лукаку и Доку. И началась просто мистика какая-то...