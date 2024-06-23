Де Брюйне о 2:0 с Румынией: «Бельгия заслужила победу, я счастлив. Лукаку проводит отличный турнир, он очень бескорыстен»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Юри Тилеманс Амаду Онана Футбол

Кевин де Брюйне высказался о победе сборной Бельгии над Румынией (2:0).

Бельгийцы одержали победу в матче 2-го тура Евро-2024. В матче 1-го тура команда проиграла Словакии. 

«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы сыграли так уж плохо. Да, допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, не смогли только забить. Сегодня мы хорошо играли. Думаю, что заслужили победу, поэтому я счастлив. 

Мы действуем со страстью, с энергией. Если бы мы могли еще больше владеть мячом, то было бы еще лучше. Важно то, что получается создавать моменты.

Думаю, единственное отличие от прошлого матча в том, что у нас лучше получалось находить Юри [Тилеманса] и Амаду [Онана], что позволяло проводить атаки с численным преимуществом. У любой расстановки есть плюсы и минусы, нужно просто следовать за тренером. 

Лукаку сегодня провел великолепный матч. Он очень бескорыстен. Вы это увидели, когда он сделал голевой пас Юри. Он проводит отличный турнир», – сказал капитан сборной Бельгии

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3 комментария
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Ответ samatzakirzyanov
И что тут неожиданного? Лукаку все знают, он как будто проклят кем-то. А Доку Тедеско поставил на правый фланг, хотя он играет слева.
Вчера Доку слева играл, справа Лукебакио и Троссар.

Лукаку, да, мистика. Все смеются, издеваются, а ведь он играет хорошо: открывается, борется, моменты есть, голы... Не его вина, что в начальной стадии голевой атаки кто-то из партнеров сыграл рукой. И ещё эти микроскопические офсайды... В эпоху "до ВАР" был бы сейчас лучшим бомбардиром Евро :)))
+4
-1
+3
Ответ Mak Mak
Да, конечно, Бельгия играет ярко, зрелищно, и в ее выходе из группы не было сомнений даже после поражения в первом туре. И было бы одно удовольствие наблюдать за ними, но, блин, тот случай, когда в фэнтези в слабой проходной группе поставил в состав Лукаку и Доку. И началась просто мистика какая-то...
И что тут неожиданного? Лукаку все знают, он как будто проклят кем-то. А Доку Тедеско поставил на правый фланг, хотя он играет слева.
+2
0
+2
Да, конечно, Бельгия играет ярко, зрелищно, и в ее выходе из группы не было сомнений даже после поражения в первом туре.

И было бы одно удовольствие наблюдать за ними, но, блин, тот случай, когда в фэнтези в слабой проходной группе поставил в состав Лукаку и Доку. И началась просто мистика какая-то...
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