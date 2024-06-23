Де Брюйне о 2:0 с Румынией: «Бельгия заслужила победу, я счастлив. Лукаку проводит отличный турнир, он очень бескорыстен»

Кевин де Брюйне высказался о победе сборной Бельгии над Румынией (2:0).

Бельгийцы одержали победу в матче 2-го тура Евро-2024. В матче 1-го тура команда проиграла Словакии.

«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы сыграли так уж плохо. Да, допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, не смогли только забить. Сегодня мы хорошо играли. Думаю, что заслужили победу, поэтому я счастлив.

Мы действуем со страстью, с энергией. Если бы мы могли еще больше владеть мячом, то было бы еще лучше. Важно то, что получается создавать моменты.

Думаю, единственное отличие от прошлого матча в том, что у нас лучше получалось находить Юри [ ] и [Онана], что позволяло проводить атаки с численным преимуществом. У любой расстановки есть плюсы и минусы, нужно просто следовать за тренером.

Лукаку сегодня провел великолепный матч. Он очень бескорыстен. Вы это увидели, когда он сделал голевой пас Юри. Он проводит отличный турнир», – сказал капитан сборной .

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