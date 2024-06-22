Вратарь Бельгии Кастельс сделал голевую передачу де Брюйне в матче с Румынией
Кун Кастельс сделал голевой пас от своих ворот в игре с Румынией.
На 79-й минуте матча Евро-2024 голкипер сборной Бельгии из своей штрафной отправил мяч на половину поля соперника. Ни один из румынских футболистов не смог до него добраться, и Кевин де Брюйне первым же касанием в падении нанес точный удар – 2:0.
Представляющий «Вольфсбург» Кастельс стал первым вратарем с голевым пасом на этом чемпионате Европы.
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