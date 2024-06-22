Вратарь Бельгии Кастельс сделал голевую передачу де Брюйне в матче с Румынией

Кун Кастельс сделал голевой пас от своих ворот в игре с Румынией.

На 79-й минуте матча Евро-2024 голкипер сборной из своей штрафной отправил мяч на половину поля соперника. Ни один из румынских футболистов не смог до него добраться, и Кевин де первым же касанием в падении нанес точный удар – 2:0.

Представляющий « » стал первым вратарем с голевым пасом на этом чемпионате Европы.

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