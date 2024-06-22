Вратарь Бельгии Кастельс сделал голевую передачу де Брюйне в матче с Румынией

Теги Вольфсбург бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Кун Кастельс Футбол

Кун Кастельс сделал голевой пас от своих ворот в игре с Румынией.

На 79-й минуте матча Евро-2024 голкипер сборной Бельгии из своей штрафной отправил мяч на половину поля соперника. Ни один из румынских футболистов не смог до него добраться, и Кевин де Брюйне первым же касанием в падении нанес точный удар – 2:0.

Представляющий «Вольфсбург» Кастельс стал первым вратарем с голевым пасом на этом чемпионате Европы.

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17 комментариев
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Так засчитайте её в фэнтези!
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Как тебе такое, Куртуа?
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Передал привет Куртуа и сравнялся с Кришти по голевым действиям)
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Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи на Евро, который увидел как вратарь Бельгии Кастельс стал первым вратарём с голевым пасом на Евро
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Тедеско красава, скинул всю гниль👃 из сборной и пацаны как сразу заиграли:))
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Спортс, ну раз целая новость про пас вышла, то жду, что и в статистике матча этот пас появится
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А в fantasy ему за ГП баллов не дали ))
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Ответ rigobersong
Тедеско красава, скинул всю гниль👃 из сборной и пацаны как сразу заиграли:))
как? первый тур забыли уже?)
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Почему в Фэнтези нет баллов за передачу? Спортс, исправьтесь!
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В топ 2 за сегодня эта передача попадает железно
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Бедный Кевин. Угольки в атаке сборной Бельгии доведут его до седины
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Тот момент, когда взял его в фентези на шару)
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Хоть кто-то смог дать пас Де Брюйне.
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Ответ rigobersong
Ничего себе он догнал по ассистам на этом Евро криштика, siuuuuu!:)🐬🍓
Наслаждайся моментом, когда смотришь Криша, ригоооо)
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