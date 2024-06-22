Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния. Хавбек «Ман Сити» забил гол
Объявлен лучший игрок матча Бельгия – Румыния.
По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне. Хавбек, представляющий «Манчестер Сити», забил гол, а также пробежал 11,7 километра (максимальная скорость – 31,9 км/ч).
Матч завершился победой Бельгии со счетом 2:0.
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Троссард запорол два момента. Просто покати и гол.
Лукаку в концовке тупил. Катнул бы на Де Брюйне - выход один на один - гол. Но он сначала собрал всех защитников, а потом отдал, когда уже нафиг не надо было.
И внешность типично французская, как из произведений Гюго или Бальзака. И разговаривает на чистом французском без арабских мотивов.