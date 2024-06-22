Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния. Хавбек «Ман Сити» забил гол

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу рейтинги Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Объявлен лучший игрок матча Бельгия – Румыния.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне. Хавбек, представляющий «Манчестер Сити», забил гол, а также пробежал 11,7 километра (максимальная скорость – 31,9 км/ч).

Матч завершился победой Бельгии со счетом 2:0.

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18 комментариев
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12 км намотал, ещё гол и голевая по сути. Машина Кевин
+26
-2
+24
Тяжело Де Брюйне. Кроме него никто отдать пас толком не может.
Троссард запорол два момента. Просто покати и гол.
Лукаку в концовке тупил. Катнул бы на Де Брюйне - выход один на один - гол. Но он сначала собрал всех защитников, а потом отдал, когда уже нафиг не надо было.
+15
0
+15
Кевин де Брюйне лучший футболист последних пяти лет, любимчик Пепа
+6
-2
+4
Ответ Roman
12 км намотал, ещё гол и голевая по сути. Машина Кевин
Даже пахарь Канте столько не бежал вчера, 10,5 вроде
+3
0
+3
Норм так игроки сити на подъеме во 2 туре)
+4
-2
+2
КДБ уже давно не мальчик, но всё ещё способен выдавать топовые матчи и топовые отрезки сезона на самом высоком уровне. Следующий сезон будет решающим, вдруг Сити получится продлить бельгийца ещё на 1-2 сезона, несмотря на его намеки на варианты с СА и МЛС
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лучший в мире, объективно
+2
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Ответ Vitto
Он фламандец. И не факт что говорит на французском.
Только что посмотрел его послематчевое интервью и он говорит на французском. И без этих арабских говоров, которые присуще половине французов.
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КДБ больший француз, чем вся сборная Франции.
И внешность типично французская, как из произведений Гюго или Бальзака. И разговаривает на чистом французском без арабских мотивов.
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КДБ гений и легенда. И как великий никогда не получит ЗМ
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И форма огонь!
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Ответ Владимир Владимирович
Лучший полузащитник Апл с 2000 года по 2014 Френк Лэмпард, так ни я решил если что. Лучший полузащитник Апл с 2014-2024 Де Брюйне. Теперь вопрос на засыпочку пацаны: Кто лучший из них, если конкретно выбирать именно между ними? Я лично думаю Лэмпард впереди будет при голосовании 60:40 при процентном соотношении. По голам Лэмпард с отрывом впереди, в ассистах Де Брюйне кажется вообще больше всех в истории, по качеству и полезных действий у обоих порядок, по титулам плюс минус одинаково. Лэмпард кстати в год золотого мяча Роналдиньо был вторым.
КДБ лучше Лампарда, на уровне Джеррарда просто в правильной команде
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Ответ Дмитрий Крутенко
КДБ больший француз, чем вся сборная Франции. И внешность типично французская, как из произведений Гюго или Бальзака. И разговаривает на чистом французском без арабских мотивов.
Он фламандец. И не факт что говорит на французском.
0
0
0
Ответ Дмитрий Крутенко
Только что посмотрел его послематчевое интервью и он говорит на французском. И без этих арабских говоров, которые присуще половине французов.
С бельгийским произношением, как в известном фильме "Ужин с прид.."
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