Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния. Хавбек «Ман Сити» забил гол

Объявлен лучший игрок матча Бельгия – Румыния.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский полузащитник Кевин де . Хавбек, представляющий « », забил гол, а также пробежал 11,7 километра (максимальная скорость – 31,9 км/ч).

Матч завершился победой со счетом 2:0.

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