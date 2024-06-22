Лукаку, Дрэгушин, де Брюйне, Ман, Вертонген и Станчу выйдут в старте на матч Бельгия – Румыния

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ян Вертонген Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Кун Кастельс Флорин Ницэ Николаэ Станчу Юри Тилеманс Тимоти Кастань Ваут Фас Доди Лукебакио Рэзван Марин Никушор Банку Денис Дрэгуш Андрей Буркэ Деннис Ман Мариус Марин Доменико Тедеско Валентин Михэилэ Амаду Онана Жереми Доку Андрей Рациу Раду Дрэгушин Артюр Теате Эдвард Иорданеску Футбол

Опубликованы составы сборных Бельгии и Румынии на матч Евро-2024.

За команду Доменико Тедеско с первой минуты сыграют:

вратарь: Кун Кастельс;

защита: Тимоти Кастань, Ваут Фас, Ян Вертонген;

полузащита: Жереми Доку, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Артюр Теате;

нападение: Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио.

Эдвард Иорданеску выбрал следующих футболистов:

вратарь: Флорин Ницэ;

защита: Никушор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Андрей Рациу;

полузащита: Мариус Марин, Валентин Михэилэ, Николаэ Станчу, Рэзван Марин, Деннис Ман;

нападение: Денис Дрэгуш.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи румынам! Очень интересную команду собрал Иорданеску!
0
0
0
Лукаку на поле - нас ждёт веселая игра))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий