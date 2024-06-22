Лукаку, Дрэгушин, де Брюйне, Ман, Вертонген и Станчу выйдут в старте на матч Бельгия – Румыния
Опубликованы составы сборных Бельгии и Румынии на матч Евро-2024.
За команду Доменико Тедеско с первой минуты сыграют:
– вратарь: Кун Кастельс;
– защита: Тимоти Кастань, Ваут Фас, Ян Вертонген;
– полузащита: Жереми Доку, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Артюр Теате;
– нападение: Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио.
Эдвард Иорданеску выбрал следующих футболистов:
– вратарь: Флорин Ницэ;
– защита: Никушор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Андрей Рациу;
– полузащита: Мариус Марин, Валентин Михэилэ, Николаэ Станчу, Рэзван Марин, Деннис Ман;
– нападение: Денис Дрэгуш.
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