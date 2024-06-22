Роналду ни разу не забил Турции за 4 матча – его худшая серия в сборной Португалии

Криштиану Роналду не может забить в ворота сборной Турции.

Во втором матче группового этапа сборная разгромила команду со счетом 3:0.

ни разу не забивал в ворота турецкой сборной, хотя встречался с ней четыре раза.

Тот же показатель у форварда в противостоянии с Албанией – ноль голов в четырех встречах.

В матче с Турцией Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша.

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