Роналду ни разу не забил Турции за 4 матча – его худшая серия в сборной Португалии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не может забить в ворота сборной Турции.

Во втором матче группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Турции со счетом 3:0.

Криштиану Роналду ни разу не забивал в ворота турецкой сборной, хотя встречался с ней четыре раза.

Тот же показатель у форварда в противостоянии с Албанией – ноль голов в четырех встречах.

В матче с Турцией Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша.

Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира

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15 комментариев
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Зато отдал голевую на пользу команде
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думаю, Кришти знал об этом, когда отдавал пас Бруну.
наверняка знает европейские сборные, которым не забивал, коих не так много, тем весомее факт того, что не пожадничал.
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-1
+16
Ответ Человек1991
Месси бы дворовым туркам за 4 матча голов 7-8 точно бы положил . А Албании все 10 ))
Месси дворовой Канаде 3 выхода 1 на 1 не реализовал
+11
-7
+4
Ответ i love it
Байындыр, вот он настоящий ночной кошмар Роанлду А то тут все говорят Нойер,Касильяс,Буффон....
1-0: 2 защитника смотрят футбол, пока Сильва беспрепятственно расстреливает ворота

2-0: гениальнейший привоз защитника, однозначный лидер рейтинга тупых автоголов

3-0: провал линии офсайда турками, в результате чего, 2 португальца выходят в одного вратаря.

жаль парня, провел хороший матч, но по причинам, от него не зависящим, вынул трешку от Португалии.
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Ответ Ришад Хайруллин
Нет он по-любому знал что может рекорд по голевым побить из за этого отдал
Так есть ли до этого заработал 7, имел полное право. Так или иначе за все евро отдал бы
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Ответ Человек1991
Зато Герцог Люксембуржский Кринжиану)) забил 13 голов Люксембургу в 10 матчах, и то 4 левейших пенальти, 5 голов в пустые, 2 офсайда. )) Месси бы 30 голов положил Люксам в 10 матчах ))
Фаны также про французскую лигу говорили, а потом случился незабываемый позор - всего 6 голов за первый сезон. Несомненно - он худший трансфер ПСЖ
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-1
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