Роналду ни разу не забил Турции за 4 матча – его худшая серия в сборной Португалии
Криштиану Роналду не может забить в ворота сборной Турции.
Во втором матче группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Турции со счетом 3:0.
Криштиану Роналду ни разу не забивал в ворота турецкой сборной, хотя встречался с ней четыре раза.
Тот же показатель у форварда в противостоянии с Албанией – ноль голов в четырех встречах.
В матче с Турцией Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша.
Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира
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наверняка знает европейские сборные, которым не забивал, коих не так много, тем весомее факт того, что не пожадничал.
2-0: гениальнейший привоз защитника, однозначный лидер рейтинга тупых автоголов
3-0: провал линии офсайда турками, в результате чего, 2 португальца выходят в одного вратаря.
жаль парня, провел хороший матч, но по причинам, от него не зависящим, вынул трешку от Португалии.