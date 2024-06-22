Ари: «Краснодар» станет чемпионом России в следующем сезоне. Галицкий больше всех заслуживает чемпионства»

Ари считает, что «Краснодар» станет чемпионом в следующем сезоне.

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России.

Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – сказал экс-игрок « ».

В прошлом сезоне «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на 1 очко.

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