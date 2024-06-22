Ари: «Краснодар» станет чемпионом России в следующем сезоне. Галицкий больше всех заслуживает чемпионства»
Ари считает, что «Краснодар» станет чемпионом в следующем сезоне.
«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России.
Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.
Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – сказал экс-игрок «Краснодара».
В прошлом сезоне «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на 1 очко.
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Спору нет, это его команда и делать он с ней может что пожелает, но тогда о чемпионстве с таким мышлением пусть даже и не думает. Соответственно, он его и не заслуживает.