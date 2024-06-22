Ари: «Краснодар» станет чемпионом России в следующем сезоне. Галицкий больше всех заслуживает чемпионства»

Теги премьер-лига Россия Ари Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Ари считает, что «Краснодар» станет чемпионом в следующем сезоне.

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России.

Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – сказал экс-игрок «Краснодара».

В прошлом сезоне «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на 1 очко.

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53 комментария
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Вернули Мусаева, подписали Смолова) Два шага на верном пути к чемпионству сделали)
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Не станет , нужно усиливать состав , а не покупать Смолова который закончил карьеру , но не кому об этом не сказал . Выходить по сути в золотом матче за Динамо и мерзко хихикать .
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Чемпионства заслуживает та команда, которая среди всех 16 участников турнира наберёт больше всех очков. Остальное лирика и ванильные сопли.
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Ответ lovec23
Не станет , нужно усиливать состав , а не покупать Смолова который закончил карьеру , но не кому об этом не сказал . Выходить по сути в золотом матче за Динамо и мерзко хихикать .
А тренер там типа топовый, да?) Под взятие чемпионств прямо заточен))
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+10
Ответ Moonraker91
Как может заслуживать чемпионства человек, который сумасбродно капризничает по поводу стиля игры - вот подавай ему только лишь красивый комбинационный футбол со стеночками и забеганиями, а не то уволю?! Спору нет, это его команда и делать он с ней может что пожелает, но тогда о чемпионстве с таким мышлением пусть даже и не думает. Соответственно, он его и не заслуживает.
Да не было у них никогда этого «красивого, атакующего »футбола, разговоры о нём были это да, как и разговоры о воспитанниках академии. А по факту играют одними легионерами в костоломно-симулянтский футбол. Так что пиар пиаром а реальностьреальностью
+16
-6
+10
Как может заслуживать чемпионства человек, который сумасбродно капризничает по поводу стиля игры - вот подавай ему только лишь красивый комбинационный футбол со стеночками и забеганиями, а не то уволю?!
Спору нет, это его команда и делать он с ней может что пожелает, но тогда о чемпионстве с таким мышлением пусть даже и не думает. Соответственно, он его и не заслуживает.
+16
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+9
Ответ Streetbor
Вернули Мусаева, подписали Смолова) Два шага на верном пути к чемпионству сделали)
Продали Сафонова и Волкова похоже. Туда же
+8
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+5
чтобы стать чемпионом надо покупать клаудиньо,барриоса и им подобных,а не смоловых и мусаевых
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Если бы Галицкий заслуживал чемпионство, то Ивича на Мусаева не менял
+4
0
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Заслуживает тот, кто становится(с)
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+3
Одному Богу известно, почему именно Галицкому дали карт/бланш стать барыгой № 1 по просрочке в России и что он, для этого сделал. А то, что он часть денег спускает на команду, это еще не повод стать чемпионами.
+5
-3
+2
У Краснодара был уникальный шанс,мне кажется в новом сезоне их не будет в тройке.
+2
0
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Не, Ари, лучше угадывай, следующего президента России. За компанию с Божовичем.
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+2
Да не ари ты
+2
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В РПЛ? Ну не смешите.
+1
0
+1
У Галицкого нет цели привести Краснодар к чемпионству.
+1
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Ответ Николай Леухин
чтобы стать чемпионом надо покупать клаудиньо,барриоса и им подобных,а не смоловых и мусаевых
Смолов - пародия на футболиста, Мусаев - пародия на тренера.
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Ответ юра георгиевский
Смолов - пародия на футболиста, Мусаев - пародия на тренера.
Никогдар пародия на клуб
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Ари пророчит чемпионство Краснодару, но есть один нюанс - нынешний чемпион против!🤫
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Не станет.
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Не думаю что Смолов справится.
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Ответ Пердёж
Никогдар пародия на клуб
Спасибо. Я забыл записать это слово в мой «рейтинг пародий» для идеальной шутки. Игрок, тренер, клуб - все пародия. 😂
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Ответ Злодей Спб
Не, ну если спортивный принцип отбросить и вручать чисто "за красивые глаза" то Акрон - чемпион :)
А у Ари так: «Играй, не играй, а надо заслужить !» 🤣😆😹
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Ответ Ком иль фо
Если бы Галицкий заслуживал чемпионство, то Ивича на Мусаева не менял
Учитывая, что Галицкий сейчас болеет и часть его функций, вероятно, перешла к Хашигу, решение о выпиле из команды Ивича вполне возможно произошла не с его подачи, ибо где это видано бояр из хором выгонять, когда те своё недовольство изъявить пожелали. Учитывая, какой одиозной фигурой является Хашиг, такое вполне могло произойти
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Ответ khali
«Краснодару чемпионства! Боне девственности!» вот полная цитата Ари
И Бузовой голоса и слуха!! А то как-то перед Большим театром до сих пор неудобно 🫢
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Ответ Balt
Чемпионства заслуживает та команда, которая среди всех 16 участников турнира наберёт больше всех очков. Остальное лирика и ванильные сопли.
Так всегда и везде было и будет. Остальное — лирика.
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Ответ Максим Прокофьев
Продали Сафонова, считай что продали Алонсо, а это лучшие игроки РПЛ на своих позициях, ещё и Волкова отстранили от игр и мучают Олусегуна в защите а он привозит, не купили правого вингера а его нет в команде уже год...
Не стоит выставлять тут тренерский штаб зверями , Волкова в первую очередь усадили на лавку из-за его привозов
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Ответ Rf
Галицкий заслуживает, но на поле не выходит...
Что значит «заслуживает» … ?! В спорте бывает только так: кто заслуживает, тот и выигрывает, по-другому не бывает. Это разговоры ни о чём.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А тренер там типа топовый, да?) Под взятие чемпионств прямо заточен))
Я так понимаю тренер сейчас сам Галицкий , просто об этом тактично не говорят
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Ответ pyritanza
6 января Ари: " Краснодар станет чемпионом в этом сезоне" 22 июня Ари: "Краснодар станет чемпионом в следующем сезоне" 🤷‍♂️
Точно. Помню, что Ари это зимой ещё говорил, балабол. Язык у него без костей. 🤣🤣🤣
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