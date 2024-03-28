Макеев о самой нелепой драке: «Ари и Эменике на тренировке начали драться. Потом они говорят: «Ты сказал, что я горилла» – «Так я тоже черный!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Макеев Ари Эммануэль Эменике Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Евгений Макеев рассказал о самой нелепой драке, которую он видел.

«Была история о причинах самых нелепых драк. Идет у нас разминка в «Спартаке», классическое упражнение, где бегаешь вперед и назад трусцой. Разделились на две колонны и бегаем.

Бегут Ари и Эменике в разных колоннах. Что-то шутят, а потом Эменике говорит Ари: «Ты – chocolate». И дальше бегают. Потом он ему опять: «Ты – chocolate». И снова бегают.

Тут Ари ему отвечает: «А ты – горилла». Оба не белые, на секундочку. И начинается драка. А они два лба самых здоровых, тренер хотел их разнять – в итоге получил по лицу, ходил потом с глазом.

Их разняли и Ари говорит Эменике: «Ты сказал, что я горилла». Эменике ответил: «Так я тоже черный!» – рассказал новичок «Родины Медиа».

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22 комментария
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🤣🤣 Я просто это представил
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-4
+52
Так это же Ари его назвал гориллой, а по концовке текста получается наоборот.
+43
-1
+42
Не в тему, но почему то анекдот на ум пришел. В автобусе дед чихнул, пионер -будьте здоровы!
- Большое спасибо
- большое пожалуйста.
- А ты не поясничай.
-А ты не чихай.
- Вот мы в ваше время...
- пошел ты на ### 😊
+43
-6
+37
Это не гориллы. Это какие-то дэбиллы.
+22
-5
+17
Это как у нас в ПТУ в свое время Узбек с таджиком подрались, потому что один другой на ЧУ назвал
+9
0
+9
Ответ Pok_Toholo
Так это же Ари его назвал гориллой, а по концовке текста получается наоборот.
Да ты все правильно прочитал, в этом и нелепость)
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Ну это реально смешно 🤣
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Ну правда смешно. 🤣
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Он что-то напутал - то Ари сказал про гориллу, то Эменике)
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Ари наш русский парень вообще то)
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Вообще гориллы одни из умнейших животных и очень сильные,так что это комплимент.
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Бегают, значит, Дзюба и Быстров. И Дзюба говорит: зефирчик! Бежит дальше и снова: зефирчик! Тут Быстров не выдерживает и отвечает: а ты.. А ты.. пастила!
Ну подрались, короче, потом вспомнили, что оба белые
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тренер хотел их разнять – в итоге получил по лицу...
ну а как бы ещё два чёрных парня смогли навалять белому практически безнаказанно... пришлось имитировать драку
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Так шоколад бывает молочный и даже белый, у гориллы шансов меньше)
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Ответ Juventini
Да ты все правильно прочитал, в этом и нелепость)
А еще в том, что он гориллу ассоциирует со своим цветом кожи.
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Ответ Pok_Toholo
Так это же Ари его назвал гориллой, а по концовке текста получается наоборот.
Макей путается в показаниях.
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Ответ Boshetun mai*
судя по грамотности твоего сообщения, ты один из участников драки, как раз
Вроде по моему нику понятно что я не Узбек и не Таджик
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Ответ ПравдоРуб
Так шоколад бывает молочный и даже белый, у гориллы шансов меньше)
Альбинос)
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