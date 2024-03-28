Макеев о самой нелепой драке: «Ари и Эменике на тренировке начали драться. Потом они говорят: «Ты сказал, что я горилла» – «Так я тоже черный!»
Евгений Макеев рассказал о самой нелепой драке, которую он видел.
«Была история о причинах самых нелепых драк. Идет у нас разминка в «Спартаке», классическое упражнение, где бегаешь вперед и назад трусцой. Разделились на две колонны и бегаем.
Бегут Ари и Эменике в разных колоннах. Что-то шутят, а потом Эменике говорит Ари: «Ты – chocolate». И дальше бегают. Потом он ему опять: «Ты – chocolate». И снова бегают.
Тут Ари ему отвечает: «А ты – горилла». Оба не белые, на секундочку. И начинается драка. А они два лба самых здоровых, тренер хотел их разнять – в итоге получил по лицу, ходил потом с глазом.
Их разняли и Ари говорит Эменике: «Ты сказал, что я горилла». Эменике ответил: «Так я тоже черный!» – рассказал новичок «Родины Медиа».
- Большое спасибо
- большое пожалуйста.
- А ты не поясничай.
-А ты не чихай.
- Вот мы в ваше время...
- пошел ты на ### 😊
Ну подрались, короче, потом вспомнили, что оба белые
ну а как бы ещё два чёрных парня смогли навалять белому практически безнаказанно... пришлось имитировать драку