Ари о теракте в «Крокусе»: «Соболезнования России, всем, кто потерял родных и близких. Молимся за выздоровление раненых🙏🏾💔»

Ари выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких, соболезнования России. Молимся за выздоровление раненых», – написал бывший игрок « », « » и « ».