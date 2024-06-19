Агенты из Москвы предлагают «Зениту» высокого нападающего, рассказал Орлов: «Ребята, посмотрите, какого роста сейчас центрфорварды. Время Левандовского и Жиру проходит»

Московские агенты предлагают «Зениту» габаритного нападающего.

Об этом рассказал комментатор .

«Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в « » одного человека – не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как ».

Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити» (стоит отметить, что рост форвард Эрлинга Холанда равен 195 см – Спортс). Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит. Сейчас на первый план вышла скорость.

А на голову надо просто отдать точный пас – тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота», – сказал Орлов.