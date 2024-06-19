Агенты из Москвы предлагают «Зениту» высокого нападающего, рассказал Орлов: «Ребята, посмотрите, какого роста сейчас центрфорварды. Время Левандовского и Жиру проходит»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Чемпионат.com Футбол

Московские агенты предлагают «Зениту» габаритного нападающего.

Об этом рассказал комментатор Геннадий Орлов

«Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в «Зенит» одного человека – не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба».

Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити» (стоит отметить, что рост форвард Эрлинга Холанда равен 195 см – Спортс). Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит. Сейчас на первый план вышла скорость.

А на голову надо просто отдать точный пас – тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота», – сказал Орлов. 

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19 комментариев
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Холланд не знает, что его время уходит. Хойлунд тоже в шоке. Арсенал хочет Шешко под 2 метра. Баварка отдала 100 за Кейна. Реал умно использует Хоселу.
Но Орлов решил, что им всем пора. Жаль игроков, конечно, но что поделать.
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Соболева можно и даже нужно купить в Зенит только с одно целью. Утопить в Удельном парке в пруду.
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Это который любит дельфинить.
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+16
Ответ Андрей Яковлев
Соболева можно и даже нужно купить в Зенит только с одно целью. Утопить в Удельном парке в пруду.
он не утонет
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0
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Ответ Цирк с конями
он не утонет
Оно не тонет?
+9
-2
+7
Ересь какая. Кейн - 188, Фюллькруг - 189, Лукаку - 191. И это на вскидку. Бразильцы, конечно, на так вырастают. Особенно на севере.
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Пенс совсем застрял в своей некомпетентности. Какие быстрые форварды, когда Зенит практически всегда играет с автобусами?! Дзюбоподобный и нужен, для упрощения игры и навесам в штрафную.
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Откройте букву «Соболев»
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Орлов выдал очередную глупость.
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Габаритные и высокие напы всегда будут востребованы, если они техничны и умны(в футбольном плане). Они способны снимать верх,скидывать под 2-й темп, прожимать защитников, закрывать мяч за счёт габаритов.
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Надо будет ограничить рост не только нападающим, но также защитникам и особенно вратарям. Все кто выше 170 пусть идут в баскетбол и волейбол.
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Ответ SMART789
Откройте букву «Соболев»
Не открывайте, не надо.
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Заболотного что ли?
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Ответ Pushkin_CR7
Холланд не знает, что его время уходит. Хойлунд тоже в шоке. Арсенал хочет Шешко под 2 метра. Баварка отдала 100 за Кейна. Реал умно использует Хоселу. Но Орлов решил, что им всем пора. Жаль игроков, конечно, но что поделать.
Орнул чутка
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